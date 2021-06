Dlouholetá ikona fotbalového Frýdku-Místku se loučí s dresem Valcířů. Poslední rozlučkový zápas v něm odehraje v sobotu.

Petr Literák se v sobotu definitivně rozloučí s dresem Frýdku-Místku. | Foto: MFK FM

Devětatřicetiletý Petr Literák strávil ve Frýdku-Místku téměř celou kariéru. Jenže poté, co se Valcíři přestěhovali do Vratimova, zkušený stoper zamířil do divizního Frýdlantu nad Ostravicí, kde před lety začal psát svůj fotbalový životopis. „Když hrajete celou kariéru ve Frýdku-Místku, tak se vám nechce na závěr kariéry stěhovat do Vratimova,” uvedl Literák.