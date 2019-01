Obranné řady druholigových fotbalistů Frýdku-Místku přišel v létě vyztužit šestadvacetiletý zadák Marián Jarabica. Rodák ze slovenské Čadce má za sebou bohatou kariéru. Tu nastartoval v Bánské Bystrici, odkud v roce 2009 putoval do Českých Budějovic.

Obránce Marián Jarabica (v popředí) v souboji o míč s karvinským Jaroslavem Zeleným. | Foto: Deník/Robert Schedling

O rok později si vytáhlého fotbalistu vybrali do svého klubu zástupci polské Cracovie. Tam však Jarabicu stíhalo jedno zranění za druhým, a tak se zkušený obránce rozhodl pro návrat domů. Když se v létě ozvalo frýdecko-místecké vedení s nabídkou, neváhal.

Mariáne, pro vás byl domácí zápas s Karvinou vlastně premiérový v základní sestavě. Jak v Opavě, tak pak i v Sokolově, jste se na hřiště dostal až jako náhradník…

Je to tak, škoda, že jsme s Karvinou nevyhráli.

Jak jste vůbec viděl toto utkání?

Dostali jsme brzy zbytečný gól po standardce soupeře a vzápětí přišel i druhý. Tohle na nás psychicky dolehlo, nevěděli jsme se z toho do poločasu dostat. O přestávce jsme si v kabině říkali, že se musíme pokusit dát kontaktní branku a něco s výsledkem udělat. Nejen kvůli nám, ale také i kvůli našim fanouškům, kterým hodně dlužíme. Bohužel se to ale nepodařilo.

Trenér Radványi před derby poukazoval na fakt, že ty zápasy ve druhé lize jsou převážně o prvním gólu. Bylo tomu tak i dnes?

V konečném důsledku asi ano. Stejně jako v Opavě, tak i v Sokolově jsme inkasovali a pak s tím už nic nedokázali udělat. Ta snaha i bojovnost tam je, ale nějak se nám teď nedaří.

Váš zmar v útočné fázi byl hodně zřetelný po vyloučení Sivriće, kdy jste prakticky až na Hykelovu střelu karvinskou branku ani neohrozili…

Tak ono samo vypovídá už jen to, že jsme v těch prvních třech kolech nevstřelili zatím gól. Nepsané pravidlo samo říká, že když nedáte góly, nemůžete vyhrát. Hodně o tom s klukama v šatně mluvíme. Všichni si přejeme, aby nám to tam konečně spadlo, ale zatím to není zkrátka souzené.

I tak musí být ale nepříjemný pohled na průběžnou tabulku…

Určitě, to není příjemný pohled pro žádného fotbalistu. Navíc máme skóre nula šest. Musíme se z toho co nejrychleji dostat.

Výhodou by teď mohlo být, že by vás soupeři mohli v dalších zápasech podcenit. Brát vás jako outsidera soutěže…

To by byla pro nás jen výhoda, kdyby nás takhle soupeři začali brát. My do každého zápasu jdeme maximálně připraveni.

Vás v sobotu čeká pohárový souboj s Mohelnicí. Ty pohárové zápasy jsou specifické, hlavně slabší soupeř se chce před vlastními fanoušky na favorita vytáhnout. Přesto, kdyby se na hřišti třetiligového nováčka vysoko vyhrálo, mohlo by vám to určitě psychicky hodně pomoct.

Nám si myslím pomůže jakákoliv výhra. Je úplně jedno, zda to bude jedna nula, nebo čtyři. V sobotu budeme chtít nejen postoupit do dalšího kola, ale hlavně se dostat do herní pohody.

Co říkáte sobotní atmosféře na stadionu?

Pro mě osobně to byl první zápas tady ve Stovkách, takže nevím, jak tomu bylo předtím. Z toho, co jsem ale slyšel, tak když se v minulých sezonách vyhrávalo, tak lidi na fotbal chodili. Momentálně jsme ale první kola nevyhráli, což může být jeden z důvodů, proč dnes lidí nebylo na stadionu více.

Vaše místo v sestavě je uprostřed obrany. Nastupujete teď ale i na samém hrotu. Kde vám to vyhovuje více?

Určitě vzadu. Přeci jen tam hraji už dlouhé roky. Když mě trenér pošle na útoku, tak se vždy snažím míč sklepávat na útočníky, abychom z toho nějakou branku dali.

Zažil jste ve své kariéře takhle bídný vstup do soutěže?

Ano, bylo to v době, kdy jsem z Českých Budějovic přestoupil do Cracovie. Tam jsme první body získali až v sedmém kole. Doufám, že taková série s Frýdkem nebude.