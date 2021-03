Stávající předseda Zdeněk Duda, jde znovu do boje, proti němu se však postaví dva silní kandidáti. Jedním z nich je jednačtyřicetiletý Martin Pecha z Frýdlantu nad Ostravicí. „Poté, co se na podzim rozjel kolotoč zatýkání a dalších nám všem známých věcí, kdy se konečně znovu naskytla šance fotbal změnit, vrátit mu důvěru a lidé jak ve fotbale, tak široká veřejnost začali vnímat ať už iniciativu Čistý fotbal nebo Fevoluce, jsem byl osloven několika kluby, zda bych do voleb nešel,“ řekl pro Deník Pecha, jenž dlouho neváhal a s kandidaturou rychle souhlasil. „Důležité je si podle mě uvědomit, že pokud chceme fotbal opravdu změnit, je na to právě teď ta nejvhodnější doba, která již hodně dlouho a možná nikdy nemusí přijít,“ dodal.

Pecha žije ve Frýdlantu nad Ostravicí, kde fotbal aktivně hrával a kde poté také přešel k roli funkcionáře. Od roku 2013 se věnoval zejména mládeži a o dva roky později byl zvolen předsedou tohoto divizního klubu. „To pro mě znamenalo i otevření dveří do světa velkého fotbalu. Od samého začátku mého působení ve vedení klubu jsem měl možnost veřejně vystupovat proti Romanu Berbrovi a jeho systému, a dělám to ostatně dodnes,“ říká Pecha, jenž roli předsedy vykonával do roku 2018.

Fotbal dosud řídili rozhodčí

Martin Pecha má ve volbách podporu organizace Čistý fotbal a podle svých slov by se coby předseda chtěl pokusit odstranit nálepku okresu podporujícího systém Romana Berbra. „Dosud řídili fotbal rozhodčí, a nejen na hřišti, ale v celém hnutí. Nejinak je tomu právě i v okrese Frýdek–Místek. Jdu proto do voleb zejména s tím, abych i tento stav změnil a v prvé řadě se chci zasadit o to, aby se klubům konečně přestalo lhát,“ hlásí funkcionář.

Na druhou stranu si Pecha uvědomuje, že nastavení změn bude ještě během na dlouhou trať. „Začít se však musí především v okresech, za chvíli budou volby krajské a pak už proběhne Valná hromada FAČRu,“ dívá se směrem do budoucna Pecha, který by se v roli předsedy chtěl postavit proti trvalému úbytku hráčů ve všech kategoriích. „Taky bychom chtěli klubům pomáhat se získáváním dotací, protože víme, jak těžké to je. A hlavně se už nikdy nechceme podřizovat diktátu obdobných Berbrů, jejichž osobní zájmy nikdy nebyly v souladu se zájmy fotbalu. Sám jsem byl členem velké skupinu zoufalců a Asiatů ze severní Moravy, jak nás Berbr pohrdavě označoval,“ uzavřel Pecha.