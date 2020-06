Frýdlant ukončil přerušenou sezonu na osmém místě divizní tabulky, ovšem pouhých šest bodů za první Karvinou B. Na jaře tak stále bylo o co hrát.

O tom, že fotbalisté Frýdlantu byli dobře nachystaní, svědčily i dva přípravné zápasy, které sehráli po koronavirové pauze. Nejprve porazili tým Frýdku-Místku do 19 let a poté zdolali i Valašské Meziříčí. „Byla to perfektní příprava,“ vrátil se k druhému zápasu trenér 1. BFK Martin Šrámek. „Každé vítězství posílí sebevědomí. Oprášili jsme věci ze zimní přípravy, vyzkoušeli jsme si standardky, nějaké postavení i napadání. Zahráli si všichni, i hráči širšího kádru a dorostenci, kteří nabrali důležité zkušenosti,“ dodal.

Máme na čem stavět

Trenéra Šrámka překvapilo, jak dobře jeho svěřenci po dlouhé pauze hráli. O to více věří, že budou dobře nachystaní i na příští ročník. „Kluci navázali na to, jak hráli předtím. Byla na nich vidět chuť, fotbal jim chyběl. Myslel jsem, že nedostatky budou větší,“ řekl kouč frýdlantských.

Ti nyní mají volno, ale na konci června už se zase sejdou a začnou se připravovat na novou sezonu. „Máme na čem stavět. Na jaře jsme chtěli bojovat o nejvyšší příčky a naše cíle se nemění. Zase chceme atakovat nejvyšší mety a hrát líbivý fotbal,“ uvedl Šrámek, který do příští sezony plánuje vstoupit s prakticky stejným kádrem jako letos. V kabině už ale nebude zkušený Radim Wozniak, jenž ukončil kariéru a v červenci plánuje velkolepou rozlučku.