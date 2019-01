Brušperk - Sedmnácté kolo futsalové divize F postavilo malohoštickým Medvědům do cesty silný Brušperk, který hladce porazili7:3.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Daniel Seifert

Brušperk patří k nejlepším celkům ligy a zároveň hlavním aspirantům na postup. Malé Hoštice také měly svému soupeři co vracet, protože na domácí půdě od něj inkasovaly nelichotivých patnáct gólů a odcházely vysoko poraženy. Páteční duel na jeho palubovce to už je ale úplně jiná kapitola. Medvědi se do domácího výběru pustili bez bázně a respektu, čemuž dával za pravdu i suverénně opanovaný první poločas. „Opět se potvrdilo, že když se sejdeme v dobrém složení, jsme schopni porazit kohokoliv,“ konstatoval útočník hostí Martin Sebrala.

Již v páté minutě se dostal ke střele z patnácti metrů Ondřej Černý a propálil vše, co mu stálo v cestě. Zanedlouho si narazil Martin Sebrala s Radimem Baránkem a prvně jmenovaný také úspěšně zakončil. Nejkrásnější akce byla k vidění záhy. Zdeněk Staněk ve spolupráci s Jakubem Černým přečíslili domácí defenzívu, předložili míč Ondřeji Šafarčíkovi, který ustanovil ukazatele skóre na stavu 0:3. A brankové hody neměly být v Brušperku zdaleka u konce. Kombinace Sebraly a Baránka skončila opět v síti. Autorem branky byl registrován znovu Martin Sebrala. Tečku za úvodním dějstvím udělal Radim Baránek. Ten na brankové čáře obehrál dva protihráče a doslova z nulového úhlu zaznamenal pátý gól Malých Hoštic.

Na začátku druhé půle sice Brušperk snížil, vzápětí však Sebrala úspěšnou exekucí desítky zkompletoval hattrick a bylo to zase o pět branek. Poté se střelec šesté branky proměnil do role nahrávače, aby předložil přesný pas Radimu Baránkovi, jenž nezaváhal. Poslední slovo sice patřilo domácímu celku, ovšem dva góly v hoštické bráně mohly jen pramálo zmírnit brušperské utrpení.

„Po nezdaru z minulého týdne proti Jeseníku jsme chtěli uhrát dobrý výsledek. Náš celek spoléhal na propracovanou defenzívu a hru na brejky, která se vyplácela. Nečekali jsme, že to bude v uvozovkách tak jednoduché utkání, protože Brušperk byl před tímto zápasem druhý. Tři body z jeho hřiště jsou velmi cenné a aspoň nám vynahradily prohru z uplynulého týdne,“ zakončil tříbrankový střelec hostujícího týmu Martin Sebrala.

Branky Hoštic: Sebrala 3, R. Baránek 2, O. Černý, O. Šafarčík.

Sestava Hoštic: Hladký – Buchvaldek, O. Černý, Sebrala, R. Baránek, Staněk, Benek, J. Černý, O. Šafarčík. (dus)