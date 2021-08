Osmatřicetiletý Daněk má bohatý fotbalový životopis. V nejvyšší lize chytal za Blšany, Baník, Plzeň, České Budějovice a Slovácko. Před rokem a půl zamířil do Hlučína, pak ale udeřil koronavirus a zkušený gólman svou kariéru v tichosti uzavřel. U fotbalu však zůstal a stal se trenérem brankářů rezervy ostravského Baníku.

„Jsem rád, že mi Baník dal šanci začít s trenéřinou. Po konci kariéry jsem doma daleko více s rodinou, i když manželka mi říká, že jsem pryč ještě více, než když jsem chytal,” pousmál se Daněk pro Deník.

V uplynulé sezoně Fortuna ligy dokonce nechybělo mnoho a Daněk by ještě naskočil do ligového duelu. Baníku totiž v průběhu podzimu vypadli brankáři Laštůvka s Budínským a volba měla padnout právě na Daňka, ten ale sám před sebou upřednostnil Radovana Murina. Své brankářské rukavice však Daněk ještě na půdu nepověsil a chystá se na novou sezonu v Řepištích. „Mám za sebou pár přáteláků a tréninků. Jsme domluveni tak, že pokud se mi to nebude krýt se zápasy Baníku, tak vždy dorazím a týmu pomůžu,” prozradil, jakou má s nováčkem I. A třídy domluvu. „Ještě jsem se nedíval, jak mi to bude pasovat, ale podle zpráv z klubu bych prý měl chytat všechno,” směje se Daněk, jenž není jediným bývalým hráčem Baníku, který bude hrát za Řepiště. „Zlákal mě tady Dan Tchuř. Lákalo mě, že si můžu zahrát ještě s někým, koho znám. Navíc to tady mám přes kopec, těším se na to pravé vesnické fotbalové prostředí,” prohlásil zkušený gólman.

Chtěl být hráčem v poli

Pokud Daněk bude pro Řepiště k dispozici, tak bude jasnou brankářskou jedničkou. Nebo to všechno bude úplně jinak? „Říkal jsem si, že až jednou skončím s aktivní kariérou, tak bych si chtěl zkusit, jaké to je být hráčem v poli. No ale stejně budu chytat,” říká Daněk, jenž však svůj přesun na jiný post úplně nevylučuje. „Uvidíme, kolik nás bude chodit a jak to bude vypadat. Sám jsem na to zvědavý. Každopádně kluci jsou tady šikovní,” dodal.

Daněk v červenci oslavil 38. narozeniny, profesionální sportovní scénu už opustil, do fotbalového důchodu se ale ještě nechystá. „Budu hrát, dokud mi bude sloužit zdraví a dokud mě to bude bavit. Když jsem tady přišel, tak jsem si myslel, že budu jedním z nejstarších. Ale jsem tady tak v lepší střední generaci,” prohodil s úsměvem na tváři bývalý ligový gólman, který v nejvyšší české soutěži odchytal 180 zápasů.