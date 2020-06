Jakub Mikulenka a Marek Siedlok jsou důkazem toho, že ve Frýdku-Místku umí dobře pracovat s mládeží. Oba hráči jsou totiž od začátku týdne na zkoušce v prvoligových Teplicích. „Vypadají velmi dobře,“ pochválil talenty Valcířů sportovní manažer A týmu Frýdku-Místku Daniel Černaj.

Sedmnáctiletý záložník Mikulenka už v posledním ročníku nakoukl do MSFL, ve které odehrál čtyři zápasy. Stejně starý útočník Siedlok pak patří k oporám týmu U18. Do Teplic jim „otevřel“ cestu Matěj Hýbl, který dříve nosil dres Valcířů a letos už za tým ze Stínadel odehrál své první čtyři ligové zápasy. „Naše kluky sledovali a vytipovali si je. Mají za sebou tréninky s B týmem a individuální přípravu s hráči áčka, kteří se nevešli do sestavy,“ řekl Černaj.

Jak Mikulenka, tak Siedlok si na testech zatím vedou dobře, oba ale do Teplic nejspíš neodejdou. „Asi nebude v našich silách pustit oba hráče pryč,“ říká Černaj, podle něhož je velký zájem především o Mikulenku, který byl dříve na testech i ve skotském St. Mirren. „Je o něj velký zájem. Sleduje ho i Karviná, ale nabídka přišla z Teplic, takže šel tam. Co bude dál, to se uvidí,“ uvedl Černaj, který je rád, že je o hráče Valcířů zájem i na prvoligové mapě. „Je to pro nás skvělá reklama,“ dodal.