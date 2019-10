V dorosteneckém týmu MFK FM U19 patříš s Honzou Koleničem vůbec k nejmladším. Cítíš se v týmu jako takový benjamínek, nebo ti kluci nedávají vůbec najevo, že patříš k mlaďochům?

Tak občas to pocítit dostávám, hlavně když se nosí věci na trénink. O to se totiž u nás starají ti nejmladší. Ale jinak to v kabině ani na hřišti nevnímám.

V MSDL jsi odehrál prozatím 12 utkání, ve kterých jsi vstřelil 4 branky. Na svém kontě máš ale rovněž i dva starty za třetiligový A tým Valcířů. Jak jsi prozatím spokojen s právě probíhající sezonou, co se týče tvých výkonů na hřišti?

Spokojen být určitě nemůžu, i když se mi teď zrovna daří, tak já chci po sobě víc a víc. Abych se pořád někde posouval a zlepšoval, abych podával lepší výkony. Jinak za ty první starty za áčko jsem strašně rád. Je to pro mě nová zkušenost, které si vážím a doufám, že mě to posune zase někam dál.

Tvůj prostřední brácha (Kuba má ještě jednoho mladšího bratra, pozn. red.) momentálně kope za olomouckou Sigmu. Jaké jsou vůbec tvé fotbalové plány do budoucna?

Určitě bych se chtěl jednou v A týmu prosadit a následně pak zaujmout prvoligové kluby. Mým snem je zahrát si minimálně v české nejvyšší soutěži.

Do Frýdku dojíždíš z Lubiny, kde bydlíte. Teď jsi navíc začal studovat na střední škole. Jak náročné je vše dobře skloubit i s fotbalem, který máš tak rád?

Přiznám se, že je to trochu náročnější, ale není to zase nic, co by se nedalo zvládnout. U nás na průmyslové škole máme super učitele, kteří mi ve sportu vyhoví. Tím pádem mám více času na fotbal, takže se to skloubit nějak dá.