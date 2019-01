Frýdek-Místek - Jednadvacetiletý Vladimír Mišinský zBaníku Ostrava se stal další posilou třetiligového Frýdku-Místku. Fotbalistu sdevětadvaceti ligovými starty jsme vyzpovídali ještě před odjezdem valcířů na kondiční soustředění vBřeclavi.

Vladimír Mišinský | Foto: Deník/Aleš Krecl

Vladimíre, jak došlo kvašemu angažmá ve Frýdku-Místku?

Trenér Látal mi zavolal a zeptal se mě, zda bych neměl zájem jít hrát do Frýdku-Místku. Po zápase Frýdku sHFK Olomouc, kde jsem hrál za Hanáky, jsme se opět setkali a tam jsme se domluvili, že půjdu nakonec do Frýdku.

Sehrála nějakou roli ve vašem rozhodování ipozice trenéra Radka Látala, který vBaníku také působil?

Určitě. No a vjeho rozhodování asi pomohlo ito, že mě zBaníku jižznal.

Už jste strenérem Látalem mluvil osobně?

Ano, už jsme se setkali vícekrát.

Jaké má svámi plány? Na jaký post svámi počítá?

Trenérovy představy jsou takové, že se mnou počítá na postu útočníka.

Znáte nějaké své spoluhráče zde ve Frýdku-Místku?

Způsobení vBaníku Ostrava se znám se Zdeňkem Staňkem. Také se znám sMatesem (pozn. red. Martin Cesnek), se kterým jsem hrával ještě za béčko. Od vidění se znám se Stanislavem Cabákem. Ten je ale mladší, takže hrával vnižších kategoriích. Ještě znám Iva Krajčoviče, proti kterému jsem několikrát jižhrál.

Jste tu sice velice krátce, ale co očekáváte od zdejšího angažmá?

Hlavně chci sFrýdkem vyhrávat. Dalším mým cílem je dostat se zpět nahoru a tady to beru jako jednu zpříležitostí.

Zprvní ligy do třetí. Berete to jako trest nebo jako motivaci? Třeba Lukáši Fujeríkovi pobyt zde ve Stovkách klize pomohl.

Mě je to jasné. Já to beru tak, že to dopadlo jak to dopadlo. Nedá se stím nic dělat. Prostě jsem teď tady ve Frýdku a věřím, že mi zdejší angažmá pomůže knávratu doligy.

Mnoho lidí si může říci: „To je ten hráč, který měl vBaníku problémy se životosprávou“. Trenér Látal se ale při vašem příchodu vyjádřil tak, že jej vaše minulost nezajímá. Těší vás jeho důvěra?

Určitě ano. Plno lidí kolem otom všelijak mluvilo, že mě právě kvůli tomu ostatní mužstva nechtějí. Že to tak trenér Látal bere, tak za to jsem jenomrád.

Na podzim jste nastoupil v8ligových zápasech. Vúvodních dvou kolech to bylo od začátku zápasu, poté jste již jen střídal. Jak se sodstupem času díváte na svůj fotbalový podzim?

Sezonu jsem začal dobře. Vpřípravě vše klapalo, byli se mnou spokojení, jenže potom se to nějak zadrhlo. Tím, že jsem naskočil na Bohemce do základu jsem se začal cítit nějak svázaný. Pak se stalo, co se stalo. Záčka mě vyřadili a to se už potom těžko naskakuje zpátky.

Změnil byste tedy něco, kdyby to šlo?

Kdybych mohl, tak určitě ano. Abylo by toho hodně.

Ve svých 21letech máte za sebou 29ligových startů a 4reprezentační. Jaký máte svůj cíl, kterého byste chtěl dosáhnout?

Tak hlavně bych se chtěl dostat zpátky do ligy a ukázat, že jsem dobrý fotbalista. Když to potom půjde výše, tak to budu jenomrád.

Aco zahraniční angažmá?

Určitě ano, ale nejdříve musíte dokázat něco unás vlize abyste se potom mohli dostat někamven.

Měl jste nabídky zBánské Bystrice a teď naposledy zHFK Olomouc. Na čem to vše nakonec ztroskotalo?

Do Bánské Bystrice jsem přijel sodraženou patou. Jejich lékař mi doporučoval týden až dva klid, jenže stím já nesouhlasil. Cítil jsem se fit, jenže oni stále říkali vyčkej vyčkej, tak jsem odjel domů. SHolicemi jsme se nedomluvili, jelikož jejich vedení nakonec hledalo jiný typ hráče než jsemjá.

Frýdecko-místecký fanoušek čeká po odchodu Fujeríka do Jablonce opravdové posily. Nebojíte se tlaku, že si lidé řeknou: „Přišel zBaníku, ten bude naše spása,“?

Tlaku se určitě nebojím. Naopak, budu za něj jenom rád. Ijá bych velice rád pomohl zdejšímu fotbalu kpostupu do druhé ligy.