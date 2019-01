KRNOV - Úvodní jarní kolo Moravskoslezské fotbalové divize dorostenců svedlo mezi sebe soupeře, jejichž podzimní duel skončil jasným vítězstvím frýdecko-místeckých fotbalistů v poměru 5:1.

Akce na hřišti. | Foto: DENÍK/Archív

Krnovští však druhou část podzimní části zvládli velmi dobře, a tak po první polovině soutěže okupovali slušnou šestou pozici. Hosté však soutěž vedou, takže nechtěli odjíždět bez bodu ani z krnovské půdy.

Krnov – Frýdek-Místek starší dorost A 3:3 (2:0). Úvodní střelu mohli diváci za krásného prosluněného nedělního odpoledne vidět již ve 2. minutě, kdy Pařenica zahrál rohový kop nakrátko s Mandičákem, a prvně jmenovaný protáhl domácího brankáře Heinzkeho. Pařenica nevyzrál na krnovského gólmana ani ve 13. minutě, jehož další dalekonosnou střelu ochránce krnovské svatyně nadvakrát zlikvidoval.

Domácí však z ničeho nic udeřili ve 22. minutě, kdy nedorozumění stoperské dvojice Kauf – Vojkovský využil Fiurášek, který přeloboval vyběhnuvšího Klesniaka a krnovští se ujali vedení. Hosté byli dále aktivnější, ve 30. minutě ideálně vysunul Musálek Mandičáka, který uháněl sám na brankáře Heinzkeho, ten stačil konečky prstů ztlumit Mandičákovu střelu tak, že dobíhající obránce Leszko stačil na brankové čáře míč vykopnout ven za šestnáctku.

V této fázi tlak hostí sílil, vyrovnávající branky však nedosáhl ve 35. minutě Pařenica, jehož další dělovku ze střední vzdálenosti domácí gólman bravurně vyrazil na roh, po jehož zahrání se ve vyložené šanci ocitl osamocený Hraško, jeho střela z hranice malého vápna však skončila vedle levé tyče bezmocného krnovského brankáře. Dokonalý mat hostujícímu celku připravil ve 40. minutě jejich brankář Klesniak, kterému vypadl z náruče lehký centr před Kočendu, pro kterého nebyl nejmenší problém poslat míč do opuštěné branky valcířů – 2:0.

Trenéři Frýdku–Místku reagovali o poločase na vývoj utkání trojím střídáním. Hosté také nastoupili do druhé půle s vyšším důrazem a chutí po změně výsledku. Kontaktní branku také zaznamenali již v 53. minutě, kdy Mandičák zatáhl po levé straně míč, zpětnou přihrávkou našel čerstvého Macha, který konečně prostřelil Heinzkeho.

Další rána pod pás hostujícímu mužstvu přišla vzápětí, kdy si domácí Hudský udělal ze stoperské dvojice frýdecko-místeckých fotbalistů slalomové branky a jeho odvážný průnik hasil Kohut pouze za cenu faulu. V 54. minutě z nařízené penalty Moravec bezpečně upravil opět na dvoubrankový rozdíl. Od této chvíle se hra dosti přiostřila, rozhodčí rozdal v rozmezí patnácti minut po třech žlutých kartách na obou stranách. Byli to opět hosté, kteří nezměrnou bojovností jasně přehrávali domácí celek.

V 72. minutě Pařenica pronikl opět po levé straně a jeho střílený centr usměrnil podruhé za záda domácího brankáře nabíhající Mandičák. Od této chvíle byla převaha lídra soutěže drtivá a vyrovnání viselo na vlásku. To skutečně přišlo v 79. minutě, kdy přetažený centr z levé strany dorazil u zadní tyče opět Mandičák. Hostující fotbalisté se sice ještě snažili strhnout vedení na svou stranu, domácí však ale trochu se štěstím remízu uhájili.

Frýdek–Místek: Klesniak (46. Vitásek) – Špadt, Vojkovský, Kauf (46. Mach), Lukáš Kohut – Pařenica (85. Marek Kohut), Chýlek, Vyvial, Musálek (46. Papřok) – Mandičák, Hraško. Trenéři Radomír Hlaváč a Stanislav Kowalík.