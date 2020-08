Fotbaloví Valcíři zvládli své letošní premiérové vystoupení v MOL Cupu. Ve Valašském Meziříčí vyhráli 1:0.

Frýdek-Místek v MOL Cupu postupuje | Foto: MFK FM

Fotbalisté Frýdku-Místku šli do utkání v roli favorita, dlouho se ale nemohli prosadit. „Byl to opatrný zápas. Dobře jsme drželi balon a soupeř ani moc nenapadal. Snažili se však co nejdéle bránit nulu, což se jim dařilo,“ řekl po závěrečném hvizdu trenér Valcířů Michal Hubník.