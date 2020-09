Fotbalisté Třince postupují do dalšího kola MOL Cupu. Přitom v něm letos neodehráli ještě ani jeden zápas.

Fotbalisté Třince jsou bez boje v dalším kole MOL Cupu. | Foto: Petr Rubal

Do druhého kola MOL Cupu Třinec postoupil poté, co Slavičín, na který měli Slezané narazit, neabsolvoval testy na koronavirus. O postup do dalšího kola se svěřenci trenéra Svatopluka Habance měli utkat s Hlučínem, ovšem ani tento zápas nakonec neproběhne.