Krajský přebor se kvůli koronavirové pandemii nedohrál a Čeladná tak skončila na předposledním místě. „Ale i tak si myslím, že bychom nespadli. Měli jsme totiž o jeden zápas méně a navíc jsme měli lepší vzájemný duel s Kobeřicemi, které bychom asi přeskočili,“ uvedl trenér týmu Petr Samec. „Na padáka by to nebylo. Zachránili bychom se,“ dodal.

Čeladné přesto letošní ročník moc nevyšel. Tým po předešlém ročníku opustilo několik důležitých hráčů a klub za ně nedokázal získat adekvátní náhradu. „Bylo to těžké. Hráčů je málo a kluby se o ně perou. Navíc finanční možnosti našich soupeřů jsou jiné,“ poukázal Samec na to, kde jeho tým tlačila bota. Čeladnou navíc během podzimu srážely zbytečné individuální chyby, po kterých tým inkasoval spoustu laciných branek.

Seženou posily?

Fotbalisté z Beskyd dostali od trenéra doporučení, jak by se měli připravovat, času do začátku nového ročníku je ale nezvykle hodně.

„Jakmile bude možnost trénovat, tak začneme. Ta doba do začátku sezony bude dlouhá, ale zase můžeme pracovat na věcech, které jsme předtím nestihli. Můžeme pilovat standardní nebo další herní situace,“ uvedl bývalý reprezentační útočník, který si uvědomuje, že vynucená pauza může být pro hráče nebezpečná. „Nejsou to profící. Já je nekontroluju, jestli něco dodržují, dělají to pro sebe. Ale čím delší pauza bude, tím je větší riziko, že naberou nějaká kila navíc,“ říká.

Samec ví, že aby Čeladná příští sezonu hrála na jiných místech tabulky, bude třeba tým posílit. Nebude to však lehké. „Už v zimě jsem oslovil asi 20 nebo 25 hráčů, ale většinou to padne na finančních problémech a vzdálenosti. Když spočítáme cestu z Ostravy, k tomu trénink a sprchu, tak to zabere i tři hodiny denně,“ dodal rodák z Frýdku-Místku.