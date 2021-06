Devětatřicetiletý Literák spojil s Frýdkem-Místkem téměř celou svou kariéru. Plánoval, že se rozloučí doma, ve Stovkách, jenže ty (teď už bývalí) Valcíři opustili a nový domov našli ve Vratimově. Tam už ale budou hrát bez Literáka.

„Kdyby vše zůstalo, jak bylo, tak bych se chtěl porvat o místo v kádru a určitě pokračovat ve Frýdku. Bohužel to skončilo špatně. Když hrajete téměř celou kariéru ve Frýdku-Místku, tak se vám nechce na závěr kariéry stěhovat do Vratimova,” uvedl zkušený bek pro klubový web. „Chuť byla, chtěl jsem to tady zakončit, ale v této situaci, která nastala, mi to nedává smysl. A je mi strašně líto fanoušků, jak to dopadlo,” dodal.

Trénuje přípravku

Fotbalovou kariéru ale Literák ještě nebalí a už se připravuje s Frýdlantem nad Ostravicí, který patří k nejlepším týmům divize. „Začínal jsem zde s fotbalem, pravidelně chodím na utkání Frýdlantu, všechny lidi, co se zde točí kolem fotbalu, tak tam znám. Takže z mého pohledu to byla jasná volba,” vysvětlil.

Za Frýdlant navíc začal hrát fotbal i Literákův syn. „Takže tam teď vypomáhám s trénováním přípravky, protože trenérů je málo a dětí hodně. Ale licenci nemám a zatím si ji ani dělat nehodlám,” uzavřel bývalý kapitán Valcířů.