Zatímco v profesionálních soutěžích doufají, že se brzy zase vrátí do akce, v amatérské sféře vládne velká nejistota. Venku už navíc panuje chladné počasí a nikdo neví, jestli se nižší soutěže letos ještě vůbec rozběhnou. „Víme, že v České republice není jednoduchá situace. Veškerý trénink jsme pozastavili a do třetího listopadu trénujeme individuálně, pak se to snad zase vrátí do běžného tréninkového procesu,“ dívá se k dalším dnům Pavel Prejda - předseda Brušperku, jehož mužský tým působí v krajském přeboru.

O úroveň výš, tedy v divizi, hraje Frýdlant nad Ostravicí, který před stopkou nabral parádní formu. Beskydští doma nejprve porazili silný Bohumín, pak uspěli i v Havířově a dostali se na třetí místo tabulky. O to více je pozastavení soutěží musí mrzet. „Trénovat nějak musíme, je třeba se udržovat. Pořád je lepší připravovat se nějak individuálně, než aby kluci nedělali nic,“ řekl trenér 1. BFK Martin Šrámek.

Nehrají ani fotbalisté Frýdku-Místku, kteří letos chtěli zaútočit na postup z MSFL. „Čtrnáct dní trénujeme individuálně, potom bychom měli ale trénovat na hřišti ve skupinkách po šesti. Hřiště se rozdělí na sektory a budeme na něm trénovat skupinově,“ řekl sportovní ředitel A týmu Valcířů Daniel Černaj, jenž doufá, že se soutěž opět rozběhne v listopadu. „Musíme to vydržet. Pro nikoho to není jednoduché, ale věřím, že této pauzy využijeme k tomu, abychom se dobře připravili na dohrání soutěže,“ dodal Černaj, jenž naznačil, že by se hráči Frýdku-Místku mohli v případě potřeby připravovat i v Polsku. „Pokud to umožní situace, tak to letos klidně dohrajeme i do prosince,“ uvedl taky Černaj.

Ovšem na zastavení soutěží nedoplácí jen mužské týmy, ale také mládež. „Byli bychom rádi, kdyby se děti mohly vrátit na hřiště a do hal. Je to těžké, když musí být doma a nemají možnost pohybu. Čím déle doma zůstanou, tím menší zájem o sport a pohyb budou mít. Snad to bude brzy za námi,“ přeje si předseda Brušperku Prejda, aby těžké fotbalové časy už co nejdříve pominuly.