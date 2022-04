Václav Daněk (61 let), bývalý útočník a reprezentant

Václav Daněk (61 let), bývalý útočník a reprezentantZdroj: Deník„Na to si netroufám odpovědět. Určitě by to měl být zkušený borec, který má za sebou dobrou fotbalovou kariéru, zkušenosti, dobré jméno v České republice, protože uplynulá doba nám ukázala, že hráči potřebují mít nad sebou autoritu po všech stránkách. I u veřejnosti. A trenéra, který má perfektní orientaci v české lize, který tady to prostředí zná. Ku prospěchu by pak bylo, kdyby měl aspoň trochu vztah k našemu regionu, ale není to podmínkou. Jména mě napadají, asi tři, říkat je ale nebudu.