Petr Literák udělal definitivní tečku za svým dlouholetým angažmá ve Frýdku-Místku. Jeho sobotní rozlučka se povedla na jedničku.

Petr Literák se rozloučil s dresem Valcířů. | Foto: Kristýna Haldinová

Devětatřicetiletý stoper se po stěhování týmu do Vratimova vydal do Frýdlantu nad Ostravicí, kde by měl uzavřít svou kariéru. A právě na hřišti beskydského klubu se rozloučil s dresem Valcířů. Na jeho rozlučku dorazili takoví hráči, jako Radim Wozniak či Adam Varadi, ale i současný kouč Frýdlantu Martin Šrámek nebo český MMA zápasník Václav Mikulášek. Jak to vypadalo? Podívejte se.