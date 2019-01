Vloženým 5. kolem pokračovala druhá nejvyšší fotbalová soutěž. Valcíři v domácím prostředí remizovali s favorizovanou Vlašimí 1:1. Třinec naopak o cennou remízu přišel krátce před koncem střetnutí.

5. kolo FNL, FK Baník Sokolov - FK Fotbal Třinec 1:0. | Foto: Deník / Plachý Zdeněk

MFK Frýdek-Místek – FC Vlašim 1:1



Co do fotbalového vzrušení si fanoušek fotbalu mohl ve Frýdku-Místku užít pouze první a závěrečnou čtvrthodinu. Tu úvodní zcela ovládli hosté, kteří pálili jednu tutovku za druhou. Až ve 13. minutě vystřelil z pravé strany Tusjak, brankář Buček míč vyrazil pouze k volnému Hadaščokovi a hosté ve Stovkách vedli. „Úvod zápasu jsme měli hodně slušný,“ pochvaloval si hostující trenér Petr Havlíček. „Už při rozcvičení jsem na hráčích sledoval určitou nesoustředěnost. Jakoby se vůbec nejednalo o přípravu na mistrovský zápas. To se pak projevilo na celém prvním poločase. Ten byl z naší strany hrozný,“ čertil se kouč Valcířů Peter Venglarčík.

Vše podstatné se pak událo v závěru střetnutí. Velkou zbraní domácích jsou standardky a po jedné z nich bylo v 77. minutě zásluhou Švrčka srovnáno. A na straně domácích mohlo být ještě veseleji. V posledních vteřinách si ale na gólmanovi Nguyenu vylámali zuby Literák s Kovaříkem. Body se tak dělily. „Vzhledem k průběhu utkání nejsem samozřejmě s jedním bodem spokojený, protože jsme sedmdesát minut byli lepší. Měli jsme ale ze šancí dát víc branek a mohli tak vyhrát klidně čtyři jedna,“ smutnil po zápase hostující trenér a dodal na adresu Frýdku-Místku: „Soupeř měl výškovou převahu a hrozil jen po nakopávaných míčích a po jednom nám dal gól.“

„Zrovna se vracím ze šatny, kde jsme s chlapci rozebírali průběh celého utkání. Není zkrátka možné, abychom od 70. minuty dokázali hrát tvrdě, agresivně a koncentrovaně. A tohle není otázka kondice, spíš je to kolektivní nabuzení. Pořád na tohle hledáme odpověď. Musíme zkrátka něco změnit. Možná rozcvičku, možná taktickou přípravu před zápasem,“ zamyslel se domácí lodivod. Ten pak litoval zmařených šancí v samém závěru střetnutí. „Je pravdou, že kdybychom dali soupeři druhý gól, tak ten výsledek by byl pro něj hodně krutý. Marián Kovařík teď sedí v kabině a drží si hlavu v dlaních. On je z toho velmi zklamaný. Všichni ale věříme, že se to zlomí a v dobré obrátí,“ přeje si kouč Frýdku-Místku.

Branky: 77. Švrček – 13. Hadaščok. Rozhodčí: Mrázek – Pochylý, Polák. ŽK: Willwéber, Ondráček, Literák - Hadaščok. Diváci: 720.



FK Baník Sokolov - FK Fotbal Třinec 1:0

Tohle zamrzí. Fotbalisté Třince byli na západě Čech blízko remízy, nakonec ale padli gólem exkarvinského Glasera tři minuty před koncem. „Samozřejmě že je to velká škoda, ale musím uznat, že posledních patnáct minut jsme udělali takové množství taktických chyb, že jsme si o ten gól skoro říkali,“ mrzely trenéra Třince Jiřího Nečka nezvládnuté závěrečné minuty.

Tým trenéra Pavla Horvátha byl před utkáním postaven před jasný úkol vyhrát. „Rozjezd do soutěže jsme neměli dobrý, navíc proti Třinci se strašně špatně hraje. Proto jsem moc rád, že nám to vyšlo a že jsme potvrdili bod z Opavy,“ prohlásil po utkání Horváth. Třinečtí inkasovali rozhodující gól z kopačky Glasera, kterého po rohovém kopu vůbec neobsadili. „Právě u toho rohu jsme propadli, předtím i u standardky. Nechávali jsme Sokolovu prostor pro akce ze stran, dostali jsme se zbytečně pod tlak,“ nelíbilo se Nečkovi.

Branka: 87. Glaser. Rozhodčí: Rejžek – Dobrovolný, Hájek. ŽK: O. Ševčík – Kateřiňák, Bedecs, Paleček. Diváci: 1120.

SFC Opava – FC MAS Táborsko 2:1



Favorit z Opavy urval cenné vítězství nad Táborskem. Slezany vysvobodil deset minut před koncem kapitán Žídek. Domácí kouč Roman Skuhravý udělal tři změny v sestavě, hlavně se do ní vrátil uzdravený záložník Pavel Zavadil. Začátek patřil domácím. Od Kayamby se míč dostal k Schaffartzikovi, který se uvolnil ve vápně, předložil balon Jurečkovi a ten ho o tyč poslal do sítě. Střelec úvodní branky měl poté dvě dobré možnosti. Tu první zazdil špatnou přihrávkou na Kuzmanoviće a při druhé střílel těsně vedle. Jihočeši byli neškodní. Nicméně tři minuty před poločasem z ničehonic Mršič hlavou vyrovnal.



Po přestávce se domácí snažili strhnout vítězství na svou stranu. To se jim povedlo. Nejdříve ale vytáhl parádní zákrok brankář Fendrich proti Nešickému, a pak to přišlo. Zapalač našel hlavu Žídka a ten rozhodl. „Viděli jsme skvělý zápas, protože Táborsko má hodně zajímavé hráče a také rychlý přechod do útoku,“ začal utkání rozebírat trenér Opavy Roman Skuhravý. „Měli jsme více šancí, dobře jsme se o to rvali, ale když takhle tlačíte na prostor, máte okýnka ve hře,“ pokračoval trenér. „Téhle výhry si moc cením. Moc dobře víme, že to bude třicet kol válka. Nikdo nám nedá nic zadarmo, ale jsme na to připraveni,“ podotkl Roman Skuhravý.

Branky: 10. Jurečka, 80. Žídek – 42. Mršič. Rozhodčí: Berka – Fišer, Horák. ŽK: Jurečka – Musiol, Nešický, Klusák. Diváci: 2343.

FK Olympia – České Budějovice 0:0



Fotbalisté Dynama, které tři výhry za sebou posunuly po 4. kole až do čela II. ligy, sice po úterní vítězné televizní předehrávce Opavy s Táborskem (2:1) o první příčku v tabulce přišli, na Strahově v zápase s Olympií Praha měli šanci se ale do čela zase vrátit.



Olympia Praha do II. ligy postoupila letos na jaře, kdy sice skončila druhá za Viktorií Jirny, ta ale nesplnila licenční podmínky pro účast v profesionální soutěži. Vedení Olympie postup z druhé příčky akceptovalo, ač se A-tým z Hradce Králové, kde do té doby působil, stěhoval do Prahy na Strahov.



Jihočechy ale nečekal lehký soupeř, což se potvrdilo už v 10. minutě, kdy po Rumlově centru Liener napálil míč do břevna Křížkovy branky. To bylo vážné varování a hosté postupně začali přebírat otěže hry do svých rukou. A ve 13. minutě se rodila jejich první velká šance, Táborský ale po Peškově přízemním centru ve slibné pozici podklouzl a míč netrefil. Deset minut nato si Wermke potáhl míč po vápně a levačkou tvrdě vypálil, brankář Frydrych ale stačil jeho ránu konečky prstů vyškrábnout na roh.



Velkou možnost dát důležitý první gól mělo Dynamo pět minut před půlí, kdy se Táborský vyměnil balon s Peškem, sám před brankářem ale místo střely zkusil blafák a o míč přišel.



Hned v nástupu do druhé půle utekl Wermke, obhodil si křižujícího stopera Maršálka, vybíhající brankář Frydrych však stačil jeho ránu vyrazit na roh. Pražané hrozili převážně z rohových kopů, které zahrávali hodně nepříjemně. Gól ale mohla Olympia dát ze hry, a to v 70. minutě, Křížek naštěstí pro Dynamo Frizoniho šanci zneškodnil.



A protože v závěru Kadula trefil hlavou jen tyč, skončil zápas 0:0.

Rozhodčí: Mikyska – Caletka, Podaný. ŽK: Bareš (O). Diváci: 421.

1. FK Příbram – FK Varnsdorf 3:1



Bídný start varnsdorfských fotbalistů nemá konce. Svěřenci trenéra Frťaly se tří bodů nedočkali ani v pátém utkání. Na půdě ex-ligové Příbrami sice vedli, nakonec ale odešli po porážce 1:3 počtvrté v sezóně poraženi. Severočeši jsou tak nadále s jedním bodem přikováni na dně druholigové tabulky. „Je to pořád to samé, zase se budu opakovat. Příbram jsme přehrávali, měli další čtyři vyložené šance. Tohle už není o trénování, ale o hlavách,“ kroutil hlavou trenér Zdenko Frťala.



Vše podstatné se odehrálo ve druhém poločase. Varnsdorf šel po rohovém kopu a Chlumeckého hlavičce do vedení. Jenže domácí za tři minuty vyrovnali, pěknou střelou se prosadil Ayong. Příbram pak byla lepší a zaslouženě šla v 67. minutě díky aktivnímu Matouškovi do vedení.

Hosté se snažili s výsledkem něco udělat, nepomohla jim ani nová posila v útoku Wesley Da Silva. „Wesley hrál výborně, nasbíral hodně faulů. Ale nestačilo to,“ hlesl Frťala. Příbram za stavu 2:1 dvakrát fantasticky podržel brankář Boháč. Naopak minutu před koncem rozhodl Matoušek, který svým druhým zásahem v utkání definitivně pohřbil varnsdorfské naděje na bodový zisk. „Naše situace není dobrá. Tlak na náš mladý tým narůstá. Navíc jsme opět nebyli kompletní. Teď máme Vítkovice a po reprezentační pauze Olympii Praha. Nechci říkat, že musíme. Ale bylo by ideální, kdybychom oba zápasy zvládly,“ dodal na závěr kouč Varnsdorfu.

Branky: 67. a 89. Matoušek, 51. Ayong – 48. Chlumecký. Rozhodčí: Matějček – Kříž, Melichar. ŽK: Květ, Grajciar – Bílek, Kozma, W. Da Silva, Chlumecký. Diváci: 1218.

MFK Vítkovice – FK Pardubice 0:1

Čekání na vítězství vítkovických fotbalistů pokračuje. Ostravané ve třetím sezonním domácím druholigovém vystoupení podlehli Pardubicím 0:1, když navíc v samotném závěru ještě Tomáš Mrázek neproměnil pokutový kop. Vítkovicím se nezdařil první poločas, v němž se prakticky vůbec nedostaly k ohrožení Knoblochovy branky. „Soupeř měl naopak snad čtyři gólové šance, ty jsme ale přežili, a protože to bylo jen 0:1, a tak jsme mohli do druhé půle žít,“ uvedl Roman West, trenér Vítkovic.

Po pauze, podobně jako v předchozích domácích zápasech, Vítkovice ožily, dokonce si zahrály po vyloučení Petráně, jenž sice nechtěně, ale ošklivě zranil v obličeji Jakuba Kučeru, dlouhou přesilovku, ale gól dát nedokázaly. „A k tomu ještě v nastaveném čase přišla penalta, kterou jsme ale neproměnili. Co dodat?,“ řekl Roman West. Vítkovice jsou po pátém kole stále na pouhých dvou bodech a tu a tam začínají ožívat vzpomínky na první polovinu uplynulé sezony. „Chybí tomu teď klid i sebevědomí a přesnost. Navíc je málo šancí, třeba teď druhý poločas jsme se sice herně zlepšili, ale na to, že hrajeme přesilovku, jsme nějak moc neměli,“ dodal Roman West.

Branka: 21. Ladra. Rozhodčí: Pechanec – Batík, Lakomý. ŽK: Ožvolda, Prajza, Kučera – Prosek, Jeřábek. ČK: 56. Petráň (P). Diváci: 523.

FK Ústí nad Labem – 1. SC Znojmo 4:0



Ústecká Arma doma koncertovala, Znojmo prakticky k ničemu nepustila a po dvou brankách Richtera a jedné Zemana a Matějky porazila soupeře 4:0. „Byl to pro nás důležitý zápas, protože jsme měli jen čtyři body a potřebovali jsme vyhrát,“ řekl dvougólový střelec Richter. Na Městský stadion si našlo cestu 1 035 diváků, což je druhá nejvyšší návštěva v Ústí v letošní sezóně a diváci se bavili prakticky po celý zápas. Arma svého soupeře přehrávala od úvodních minut, na první branku se čekalo jen do 10. minuty. Znojmo se v první půli k ničemu nedostalo, naopak z úplně poslední akce úvodního dějství inkasovalo z rohového kopu druhou branku.



„Začali jsme aktivně, vstřelili jsme gól, ale pak jsme trošku polevili a nechali Znojmo hrát. Naštěstí jsme v závěru poločasu přidali druhou trefu, která nám hodně pomohla,“ přidával další postřehy Richter.



Po změně stran Znojmo otevřelo hru a hrozilo především ze standardních situací, do otevřené obrany ho však svou druhou brankou v zápase potrestal Richter, tečku přidal v nastavení střídající Matějka, pro nějž to byla první branka v dresu Army. „My jsme potřebovali hlavně vyhrát, to, že to je takovým rozdílem, je skvělé, ale hráči si to za svou práci po celých 90 minut zasloužili,“ zhodnotil utkání trenér Skála. Ten si mohl mnout ruce, když do základní sestavy zařadil Daniela Richtera, jenž mu důvěru splatil dvěma brankami. „Zvažoval jsem to už po utkání v Pardubicích, hned v autobuse jsem mu oznámil, ať se připraví, že ve středu bude hrát. Jsem rád, že se to vyplatilo.“ Arma tak napravila předchozí dvě prohry a se 7 body je nyní v klidném středu druholigové tabulky.

Branky: 10. Richter, 45+1. M. Zeman, 60. Richter, 90. Matějka. Rozhodčí: Machálek – Pfeifer, Petřík. ŽK: Kacafírek, Peterka – Cihlář, Šamánek, Meshchaninov. Diváci: 1035.

FC Hradec Králové – Viktoria Žižkov 4:1



Pro kouče Karla Havlíčka je to jednoznačně útočník číslo 1. Sniper, kanonýr, opora. Jan Pázler to potvrzuje od začátku sezony ve druhé fotbalové lize. V duelu se Žižkovem opět úřadoval. Pázler zásadně přispěl k druhé domácí výhře v řadě, Votroci v 5. kole Fortuna národní ligy zdolali Žižkov 4:1. Pázler nasázel všechny góly, bylo to jeho představení.



„Když někdo umí dávat góly, tak to umí na všech úrovních. Honza takový je,“ hodnotí Havlíček opakovaně kvality hrotového útočníka, před rokem nejlepšího kanonýra druhé ligy.



V minulé sezoně byl Pázler v elitní soutěži spíše za náhradníka, přesto byl nakonec nejlepším střelcem Hradce. Po sestupu má místo v sestavě jisté a rozjel se jako lavina. Po pěti utkáních sezony je v čele tabulky kanonýrů se skvělou bilancí osmi zásahů…



Proti Žižkovu v první šanci sice nevyzrál na gólmana Karla Hrubeše, muže omláceného první ligou, ale pět minut před půlí provedl perfektně manévr na šestnáctce a trefil se přesně k tyči. Hradečtí fanoušci (opět bez podpory kotle) si oddechli, šlo o čtvrtou jasnou příležitost domácích, kteří byli nebezpečnější.



Jenže velké šance spálil Marek Krátký, Igor Súkenník a právě Pázler. Hosté mohli udeřit jednou, ale únik výborného Jana Jelínka společně zpacifikovali zadák Martin Nosek s gólmanem Radimem Ottmarem.



Ve druhé půli přišly další velké chvíle hradeckého čísla 21. Tři minuty po změně stran se Pázler prosadil mazaným obloučkem přes gólmana, o dvacet minut později hlavou proměnil perfektní Krátkého centr. V tu chvíli bylo prakticky rozhodnuto. Hosté sice snížili, ale Pázlerův koncert ještě neskončil. V poslední minutě Pázler s přehledem proměnil samostatný únik a dal čtvrtý gól.

Branky: 40., 48., 68. a 90. Pázler – 78. Podrazký. Rozhodčí: Klíma – Flimmel, Pečenka. ŽK: Schwarz, Šípek - Švejdík. Diváci: 1121.