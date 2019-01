Tabulka I. A třídy, skupiny B, je pěkně vyrovnaná. Vždyť mezi poslední Čeladnou a čtvrtými Veřovicemi je rozdíl pouhých sedmi bodů. Sedliště slaví třetí vítězství v řadě. Staříč derby nezvládl, dostal od Fryčovic šest branek. Fotbalisté Dobré inkasovali branku po dlouhých 460 minutách, když brankáře Lamoše překonal v závěru zápasu smilovický záložník Witos.

FNL

MFK FRÝDEK-MÍSTEK – BANÍK SOKOLOV 0:1 (0:1)

Pěkná návštěva, ale bídný fotbal

Svým způsobem si mohou fotbalisté Frýdku-Místku děkovat, že se i letos ve druhé lize našly dva celky, které jsou na tom fotbalově ještě hůře. Valcíři v domácím duelu se Sokolovem předvedli divákům prachbídnou podívanou, na gól už tak domácí čekají více než šest hodin. „Utkání bylo z naší strany hodně špatné. Dokonce bych řekl, že výkon některých hráčů byl přímo tragický. Nedokážu si vůbec vysvětlit, jak se naše hra může zápas od zápasu takhle změnit. Dnes bylo na hřišti úplně jiné mužstvo, než to, které hrálo ve Varnsdorfu," kroutil po utkání nechápavě hlavou trenér MFK Frýdek-Místek Karel Orel.

Více než dvě tisícovky diváků viděly nakonec jednu branku. Ve 28. minutě hodil hostující Blažek dlouhatánský aut, míč se odrazil k volnému Dvořákovi, který jej i s dávkou štěstí napálil přímo do branky. A domácí? Kromě úvodního náporu, či hlavičky Staška v nastaveném čase – nic. „Náš výkon byl jako bychom ani nevěděli co hrát. Chyběl nám důraz, všude jsme byli pozdě. Byli jsme také i dost pasivní. Soupeř, i když není až tak kvalitní, byl zkrátka lépe připravený," řekl k zápasu sportovní ředitel domácího klubu Miloš Rechtorík.

Branka: 28. Dvořák. Rozhodčí: Julínek – Antoníček, Melichar. ŽK: Žídek, Jurišić - Machek, Urma, Hofmann. Diváci: 2125.

MFK Frýdek-Místek: Prepsl - Švrček (46. Jurišić), Literák, Žídek, Mehremić (65. Reintam) – Ďuriška, Vaněk - Ilko, Bello, Zapalač (54. Hykel) - Staško. Trenér: Karel Orel. (sch)

FOTBAL TŘINEC – GRAFFIN VLAŠIM 0:1 (0:1)

Třinec po bezkrevném výkonu padl s Vlašimí

Třinečtí fotbalisté doma prohráli po bezkrevném výkonu s Vlašimí 0:1 a promarnili šanci ještě více se vzdálit sestupovým příčkám a přiblížit se tak poklidnému středu tabulky.

„Tohle není radost, tohle je utrpení," glosoval mizernou produkci na Hřišti Rudolfa Labaje někdejší významný činovník třineckého klubu Eduard Machaczek. Žalostný fotbal sledovala žalostná návštěva. A kdo nepřišel, ten neprohloupil. „Být divákem, tak za lístek na takový fotbal nezaplatím," zlobil se trenér poražených Marek Kalivoda.

„Hráče jsem nepoznával, takhle špatně jsme snad ještě nehráli. Tak nezodpovědný výkon už prostě nesmíme předvést," dodal.

Za zmínku stál jen dokonale provedený protiútok Vlašimi z deváté minuty, kdy Breda zasprintoval po pravé straně, přihrál napříč vápnem nabíhajícímu Kučerovi a ten tváří v tvář nedal bezmocnému Palečkovi žádnou šanci – 0:1. Třinec se pokusil o odpověď jen třikrát, ale Joukl si na gólmana Budínského nepřišel a Dedič jeho bránu přehlavičkoval. A to bylo za celý zápas všechno.

„Byl to šílený, ostudný výkon. Tak špatně jsme ještě nehráli, mohou nás těšit jenom ty body," rozčiloval se trenérský bard na lavičce Vlašimi Vlastimil Petržela. Jeho celek vyhrál v Třinci už potřetí za sebou (1:2, 0:1, 0:1), navíc se Slezany uspěl v posledních pěti vzájemných zápasech.

„Je možné, že nám Vlašim nevyhovuje, že nám nesedí její pohyb a dravost, ale my jsme si jasně řekli, jak proti ní chceme hrát. Všechno nám trvalo, nevyužívali jsme křídelní prostory a nedostávali se před bránu," dodal Kalivoda.



Branka: 9. Kučera. Rozhodčí: Zelinka. ŽK: Janoščín, Matoušek, Hloch – Kučera, Simerský. Diváci: 321.

Třinec: Paleček – Matoušek (73. Gavlák), Vomáčka, Hloch, Kubáň – Malcharek, Hupka, Ceplák (66. Gajdošík), Janoščín (46. Tomeček) – Joukl, Dedič. Trenér: Marek Kalivoda. (rom)

Další utkání 24. kola:

Ústí n. L. – Zlín 1:2, Karviná – Varnsdorf 0:0, Olomouc – Táborsko 4:0, Opava – Kolín 3:1, Znojmo – Žižkov 1:0, Most – Pardubice 2:5.

DIVIZE – sk. E

LÍSKOVEC – VELKÉ KARLOVICE 1:1 Poločas: 1:1

Branky: 45. Vašenda – 8. Reintam (vlastní). ČK: 79. Coufal (Lískovec). Diváci: 150.

Lískovec: Mihalek – Folta (65. Pánek), Reintam, Javorek, Musiol – Baculák, Coufal, Vašenda, Curylo – Hykel (71. Glembek), Belej. Trenér: Jiří Krejčí.

Gólové momenty: Do vedení se již v 8. minutě dostali hostující fotbalisté, když si po rohovém kopu srazil míč do vlastní branky lískovecký stoper Mikk Reintam. Domácím se pak povedlo vyrovnat v závěru prvního poločasu, kdy si na Hyklovu přihrávku naběhl Vašenda a krásnou ranou do šibenice nedal hostujícímu gólmanovi šanci.

Jiří Krejčí (trenér Lískovce): Přiznám se, že jsem jak od zápasu, tak i od naší sestavy čekal více. Jsem zklamaný nejen výsledkem, ale také i s naší předvedenou hrou ve druhém poločase. Karlovice daly gól a pak zalezly a čekaly. Nám se sice povedlo vyrovnat, ale další šance jsme už proměnit nedokázali.

KRAJSKÝ PŘEBOR

FRÝDLANT - VENDRYNĚ 4:3 (2:1)

Branky: 79. a 83. Chlebek, 14. Myšinský, 34. Mandičák – 12. a 71. Vlachovič, 46. Baron. Diváci: 368.

Frýdlant: Jež – Papřok, Byrtus (73. Ursini), Junga, Prokeš – Kubáň, Preči – Myšinský, Tobiáš (88. Žáček), M. Chlebek – Mandičák (80. Šigut). Trenér: Pavel Smatana.

Vendryně: Pecha – Kohut, J. Chlebek (75. Fojcik), Samek, Buzek – Dawid, Stoszek, Martinčík, Baron (85. Polák) – Lachowicz, Vlachovič. Trenér: Zdeněk Černek.

Průběh zápasu: Regionální derby nabídlo tři výsledkové zvraty. Lépe začali hosté, kteří vedli díky Vlachovičovi. Domácí ale dokázali otočit stav ve svůj prospěch po brankách Myšinského s Mandičákem. Vendryně to díky Baronovi a Vlachovičovi dokázala také, ale Frýdlant to v závěru utkání zásluhou Chlebka zopakoval ještě jednou.

Pavel Smatana (trenér Frýdlantu): Zápas byl dosti vyhecovaný. I já jsem tomu podlehl a nakonec skončil po vykázání v hledišti. Vendryně ukázala, že má hodně kvalitní tým, hlavně střed pole mají dost silný. Možná jim chybí více toho štěstí, aby hráli v horní části tabulky. Jinak diváci musí být spokojeni. Opět viděli sedm branek.

Zdeněk Černek (trenér Vendryně): Oběma týmům o nic nešlo, mohly si to rozdat na férovku. Závěr režíroval rozhodčí, trestný kop i penalta, které proměnil Chlebek, byly proti nám nařízeny neoprávněně.

I. A TŘÍDA – skupina B

Čeladná - Bystřice 2:1 (1:1)

Hosté začátek zápasu dosti prospali. Už v úvodní minutě otevřel skóre zápasu Padych. O chvíli později mohlo být na domácí straně ještě veseleji, jelikož Váňovu střelu zastavilo břevno, vzápětí střela téhož hráče skončila na tyči.

Domácí tlak pomalu zeslábl, a tak si vzali slovo hosté. Ti Opluštilem proměňují pokutový kop a zápas se po změně stran začíná vlastně od začátku. Misku vah na svou stranu převážili opět domácí. V 55. minutě dostal Váňa míč do běhu a technickou střelou nedal Kreželokovi v bystřické bráně šanci.

„Tohle vítězství bylo strašně důležité, hráli jsme o šest bodů. Kluci bojovali celý zápas, nevypustili jediný souboj. Kdybychom proměňovali ještě šance, tak se záchranou problémy určitě nemáme," řekl po utkání domácí kapitán Martin Valigůra. „Zhruba prvních třicet minut obou poločasů jsme odehráli špatně, hra se nám nedařila, jak bychom si představovali. Zlepšili jsme se až posléze," pravil předseda a trenér bystřického celku Pavel Vavřač. „Škoda, že nám scházelo hned několik hráčů, ani jsme nemohli provést tolik potřebné změny," dodal bystřický kouč.

Čeladná: Juras – Machanec, Pliska, Valigůra, Drevňák – Urbančík, Bláha, Badura (55. Trubač), Váňa (80. Chýlek) – Padych, Šimák (89. Parma). Trenér: Leon Dostalík.

Bystřice: Kreželok – Teofil, Sikora (75. E. Szmek), Miroslav Samek, Rusz – Sniegoň (55. Guznar), Kantor, Buryan, Čmiel – Opluštil, Klár. Trenér: Pavel Vavřač.

Sedliště – Petřvald n. Mor. 1:0 (0:0)

Po výhrách nad Bystřici a v Albrechticích, dosáhli svěřenci trenéra Petra Nesrsty na další tři body, když na domácím trávníku zdolali těsným rozdílem Petřvald na Moravě.

O výhře rozhodli domácí v 74. minutě, kdy se z trestného kopu prosadil Sekanina. Hosté poté přeskupily řady a posílili ofenzívu, k vyložené šanci, která by vedla k vyrovnání, se dostat ale nedokázali.

Sedliště: Šupolík – Pohludka (65. Hybel), Javorek, Hrdý, T. Majer – Mokroš, Foukal, Kovalík (90. Vlček), Bílek – Sekanina, Krejčok. Trenér: Petr Nesrsta.

Dolní Datyně - Dobratice 1:1 (0:1)

I když nebyli hosté v tomto utkání favoritem, zanechali na hřišti v Datyni sympatický dojem. Hostující jedenáctka šla do vedení deset minut před přestávkou, když Lýsek zahrával z poloviny hřiště standardní situaci a míč si následně proklestil cestičku až za záda domácího brankáře. Po změně stran se domácí hnali za vyrovnáním, což se jim nakonec v 74. minutě i povedlo, když pokutový kop proměnil Baláž.

Dobratice: L. Klesniak – Gongol, Béla, Lýsek, Světlík – Skotnica (46. I. Klesniak, 87. Březina), Figura, Uherek, Somr – Tesarčík, Hlaváč. Trenér: Marián Korabík.

Frenštát p. R. – Raškovice 2:1 (1:1)

Do vedení se favorizovaní domácí dostali ve 22. minutě, kdy svůj únik korunoval přesnou střelou Klimpar. Hosté dokázali ještě do poločasu vyrovnat, když se k odraženému míči dostal střídající Musil a domácí brankář Pešák se za míčem pouze ohlédl.

V závěru prvního dějství měli ještě slibné šance Kacíř s Farským, ani jeden ale míč za záda domácího gólmana nedostal. O osudu zápasu nakonec rozhodla situace z 82. minuty, kdy po pravé straně unikl Klimpar a po jeho přiťuknutí upravoval Pazderka na 2:1.

„I přes porážku jsme podali zatím nejlepší jarní výkon. Všichni hráči odvedli maximum. Pokud byl druhý gól domácích z ofsajdu, tak jeden rozhodčí pokazil velice dobrý zápas," řekl k zápasu s lídrem soutěže hostující trenér Miroslav Onufer.

Raškovice: Kopecký – Šalata, Špadt, Farský, Klímek – Koláček (87. Platoš), Škola, Boráň (28. Musil), Musálek – Vlček, Kacíř. Trenér: Miroslav Onufer.

Stonava - Brušperk 2:1 (1:1)

Lepší vstup do utkání měli hosté, kteří šli v 7. minutě zásluhou Bogdana do vedení. To ale hráčům Brušperku dlouho nevydrželo. O pět minut později lobuje Hromada brankáře Mušece a je srovnáno.

„Naše hra v první půli postrádala bojovnost. Především nám dělala problém přesná rozehrávka na soupeřově polovině, kde nás domácí zdvojovali," řekl k prvnímu dějství hostující trenér Radim Karsten.

Po změně stran nastřelil nejprve Bogdan tyčku, i další šance zůstaly nakonec nevyužity. A tak udeřilo na druhé straně. V 77. minutě se do brejku dostal Szwed, který svůj průnik následně s přehledem zakončil. „Fotbal se hraje na góly a ne na krásu. Odehráli jsme nejlepší druhý poločas v jarní sezoně, na bod to bohužel nestačilo. Dnes lepší tým ale nevyhrál," dodal po utkání Karsten.

Brušperk: Mušec – Karlík (18. Válek), Červenka, P. Hruzík (78. Reichel), Tomek – Zajac, Kornak, Blahut, Šimon (46. Vojtek) – Škrkoň (67. Koval), Bogdan. Trenér: Radim Karsten. (rom, sch)

I. B třída – sk. B

Václavovice – Dolní Lhota 2:3 (0:0)

Zatímco v prvním poločase se diváci branek nedočkali, po změně stran si fanoušci přišli na své. Gólovou přestřelku nakonec lépe zvládli hosté, když na góly Křižáka a Chadziandonia dokázali Kuchařík s Habrenalem ještě reagovat. Na druhou branku hostujícího Chadziandonia z 81. minuty už ale fotbalisté Václavovic neodpověděli.

„Je škoda, že jsme nebodovali, jelikož prohrát jsme si nezasloužili. Po porážce se nám záchrana vzdaluje," litoval Martin Vítek z domácího celku. „Vyšlo nám střídání, kdy Chadziandoniu rozhodl celý zápas. Podle mého jsme byli fotbalovější, domácí spoléhali hlavně na vůli a bojovnost," dodal dolnolhotský Petr Čížek.

Václavovice: Ometák – P. Sládek, Berta, Žižka, Ludvík – Habernal, Zezulčík, T. Sládek (80. Langer), Kuchařík – Kozel (46. Uryga), Novotný. Trenéři: Petr Bardoň a Tomáš Vojtek.

Staříč - Kozmice 0:6 (0:3)

Fotbalistům Staříče se v posledních zápasech nedaří. Začátkem dubna dokázali sice svěřenci trenéra Josefa Sluštíka zvítězit v důležitém utkání ve Václavovicích, pak ovšem přišly tři domácí porážky v řadě. Zvláště ty poslední dvě byly s těžkým direktem, jelikož Staříč dostala vždy po šesti brankách. Hráči z Kozmic jsou v jarních odvetách naopak úplně v jiném rozpoložení. Posilněný celek kolem zkušených hráčů jako Husárik či Precechtěl, získal na jaře plný počet bodů.

Staříč: Smetana – Řezáč, Jukl, Kocich, Plichta – Musálek, O. Sluštík – Malý, Pešek, Matula - Heryán. Trenér: Josef Sluštík.

Fryčovice – Darkovice 0:2 (0:1)

Na úvodní šance domácích stačil ještě brankář Chlappek reagovat, postupem času se však ke slovu začali dostávat stále častěji i hosté. Už Poštulkova rána do tyče byla varováním. O první změnu skóre se postaral v závěru prvního poločasu darkovický záložník Voldán. Když pak v 50. minutě zvyšoval z trestného kopu Rončka na 0:2, akcie domácích značně poklesly. Hosté si pak dvoubrankový náskok udrželi. „Byl to jeden z našich nejhorších zápasů za rok a půl. Bylo to bez vůle a bojovnosti, takhle se o body nehraje," čertil se po utkání domácí kouč Jan Šponiar.

Fryčovice: Ivánek – Volný (46. Hlavatý), Holub, Zahradník, Rimel (72. Kobylák) – Plesník (74. I. Vrtný), Šlosar, Soško (46. Koloničný), Žurovec – Pešek (32. J. Vrtný), Rumel. Trenér: Jan Šponiar.

I. B třída – sk. C

ČSAD Havířov - Nýdek 1:0 (1:0)

O osudu střetnutí se rozhodlo v první fázi střetnutí, kdy domácí poprvé a naposledy dopravili míč za Kantorova záda.

„Stalo se tak po ojedinělé akci. Kdyby ji neproměnili, utkání by skončilo 0:0, protože na hřišti se nedělo skoro nic," poznamenal vedoucí nýdeckého týmu Tomáš Michalík. Jeho mančaft odehrál druhé dějství v deseti, po dvou žlutých kartách se poroučel ze hřiště Sikora.

„Obě byly za fauly, bylo to naprosto zbytečné vyloučení. Kdyby to byl kluk z dorostu, neřeknu ani půl slova, on už ale zkušenosti má." dodal Michalík.

Nýdek: Kantor – Strokosz (63. Konderla), Kocur (8. Mazurek), Babilon, Hadrava – Spratek, Frýda, Cienciala, Sikora, Labaj (78. Czeczotka) – Tlacháč. Trenér: Pavel Mazurek.

Sn. Orlová - Písek 5:1 (3:0)

Hosté nějakou dobu odolávali, přesto jim domácí v úvodní části hry nasázeli tři branky – dvě byly po rychlých výpadech a jedné předcházela hrubice písecké defenzívy. Zdánlivě rozhodnutý zápas mohl ve druhém poločase dostat nový náboj. Kajzar excelentním lobem z poloviny přehodil brankáře a chvíli poté měl kontaktní gól na noze Zogata.

„I když bylo po poločase rozhodnuto, střetnutí jsme mohli zdramatizovat, neboť domácí fotbalisté pod dojmem náskoku ubrali," řekl kouč Písku Vladislav Ligocki.

Písek: Kunák – Heczko – Kantor, Kapsia, Michalski – P. Kajzar, Byrtus – Lysek, Lubojacki, Lupinski (70. Michalik) – Zogata. Trenér: Vladislav Ligocki.

Horní Suchá - Hnojník 4:0 (1:0)

V prvním poločase se fotbalisté Hnojníku jakž takž drželi, avšak po změně stran se jakoby ze hřiště úplně vytratili. „Ve všem jsme za soupeřem zaostávali, postrádalo to hlavu a patu, s fotbalem to mělo málo společného," postěžoval si trenér poražených Marian Kuczynski a pokračoval: „Góly jsme dostali po neobsazení zakončujícího hráče, který byl sám mezi našimi obránci, ani jednou to nebylo po přečíslení. Chudák brankář Mrozek, na jaře dostal už tolik gólů, a přitom za žádný nemohl." Hnojník na jaře nezískal ani bod, skoro pokaždé dostal pořádnou nálož.

Hnojník: Mrozek – Brzuchanski, Bauman, A. Klus, Franek – Hlávka (75. Jaworek), M. Stryja, Martinček, R. Papřok – M. Klus (55. I. Papřok), Kozel. Trenér: Marian Kuczynski.

Dobrá - Smilovice 2:1 (2:0)

Dobrá na nic nečekala a od úvodu se do svého soka zakousla. Ve 4. minutě zahrával Malchárek rohový kop, jeho centr prodloužil Kisza a nikým neatakovaný O. Gryžboň otevřel skóre zápasu. Rovněž druhý gól domácích padl po standardní situaci. Na centr Malchárka si tentokráte naběhl Kisza.

V závěru první půle nastřelil ještě J. Gryžboň tyč. Chvíle nováčka přišla až pár minut před koncem střetnutí, kdy Balvar rozehrál trestný kop a Witos dal výsledku konečnou podobu. „Dva inkasované góly s námi samozřejmě pořádně zamávaly, hra se nám vůbec nedařila. Hrálo se utkání dvou rozdílných poločasů. Zatímco v tom prvním byli lepší domácí, ve druhém jsme byli nebezpečnější spíše my," tvrdil vedoucí smilovického mužstva Rostislav Brnovják, který na lavičce zastupoval trenéra Miroslava Sikoru.

„Hned trojí poločasové střídání mělo velký vliv na našem výkonu po změně stran. Kombinace vázla, hrozili jsme spíš z brejků. Musím ale uznat, že soupeř ve druhé půli hodně přidal," dodal k zápasu domácí Ondřej Glogar.

Dobrá: Lamoš – Šmahaj, Zícha, Šebestík, Kisza – Filipčík (46. Babiš), J. Gryžboň (46. Platoš), Imričko (46. Lužný), Malchárek, Rečka (70. Knödl) – O. Gryžboň (55. Palarčík). Trenér: Tomáš Zářický.

Smilovice: Bašanda – Ro. Barteczek, Dytko, Balvar, Bolf – Smolka (46. Cienciala), Ra. Barteczek, Witos, O. Svoboda (70. V. Svoboda) – Rajnoch, Gerlich (79. M. Topiarz). Trenér: Rostislav Brnovják.

Jablunkov – Staré Město 0:2 (0:2)

Na první jarní tři body si fotbalisté Jablunkova musí ještě počkat. Jejich nezdaru v duelu se Starým Městem určila první část střetnutí, kdy favorizovaní hosté odskočili do dvoubrankového vedení. „Byli neobyčejně produktivní, ze čtyř akcí nám dali dva góly. Znovu byly laciné, to je snad jediné, co mohu klukům vytknout," zamyslel se trenér domácích Stanislav Kluz. Jeho svěřenci měli pech, Ploszek hlavičkoval do tyče a Zowadu se Szotkowským zázračně vychytal gólman. „Od soupeře jsem čekal více. Nevím, jestli z nás měli respekt, ale ve druhém poločase zakopávali míče a polehávali, hra byla rozkouskovaná," dodal Kluz.

Jablunkov: Kuřok – Komár, M. Kluz, Bulawa, J. Hudzieczek – Michálek, Krenželok (80. Świerczek), M. Hudzieczek, Zowada – Szotkowski, Ploszek. Trenér: Stanislav Kluz.

Lučina - Mosty 3:1 (3:0)

Fotbalisté Lučiny dali už v prvním poločase zapomenout na nevydařený finálový zápas okresního poháru, ve kterém svěřenci trenéra Reného Hrušky nestačili na celek z Tošanovic. Proti Mostům se Lučinští prezentovali daleko lepším výkonem a nakonec i zaslouženě vyhráli.

Svou územní převahu dokázali domácí fotbalisté zužitkovat až po půlhodině hry, kdy se po Skotnicově centru z levé strany dostal k zakončení L. Kohut. Jeho hlavička skončila sice na břevně hostující branky, k odraženému míči se však prodral Staufčík, který tvrdou ranou zpoza šestnáctky protáhl mosteckého brankáře Cymorka.

Ten míč vyrazil pouze před sebe a pro Lukáše Kohuta pak již nebyl problém dopravit míč do opuštěné branky hostí – 1:0. Uběhlo dalších pět minut a na domácí straně bylo ještě veseleji. To se po Skotnicově přihrávce prosadil krásnou ranou Majer – 2:0. Ve 38. minutě byli blízko gólu také hosté, jenže střelu Lukosze z bezprostřední blízkosti zastavilo břevno domácí branky. Gólový účet prvního poločasu pak ve 43. minutě uzavřel ranou do šibenice domácí Lukáš Kohut.

Také druhé dějství začali Lučinští aktivněji. Po gólu volala akce z 54. minuty, kdy míč putoval od K. Tomíčka přes Myšinského až k zakončujícímu Krzyžánkovi, který hlavou přestřelil. Hosté vykřesali jiskřičku naděje po hodině hry. Brankář Kielar střelu jednoho z hostujících hráčů vyrazil před sebe a Tomáš Nieslanik ranou pod břevno upravoval na 3:1 z pohledu domácího celku.

Více už domácí svému soupeři nepovolili, naopak to byli oni, kteří mohli Tomíčkem, Myšinskými či M. Kohutem navýšit své vedení. „Jsem velmi rád, že kluci hodili prohrané pohárové utkání za hlavu, poučili se a opět prokázali svou kvalitu. Sice to nebyl z naší strany optimální výkon, ale zlepšení bylo patrné, za což jsem velmi rád," usmíval se po utkání domácí kouč René Hruška.

„Inkasovali jsme po dvou hrubkách a neodmávaném ofsajdu. Herně to nebylo špatné, ale domácí vyhráli oprávněně, ve druhém poločase nás podržel brankář Cymorek," poinformoval vedoucí mosteckého mužstva David Tryska.

Branky: 30. a 43. L. Kohut, 35. Majer - . Rozhodčí: Szkuta – Lukašík, Sivera. ŽK: M. Kohut – Jochymek, Bula. Diváci: 150.

Lučina: Kielar – R. Tomíček (48. Janáček), M. Kohut, Staufčík, Goroš – K. Tomíček (89. Krčmárik), L. Kohut, Myšinský, Majer (83. Bártek) – Skotnica, Krzyžánek (71. Bubík). Trenér: René Hruška.

Mosty: Cymorek – I. Lysek – F. Turek, M. Szotkowski, Šafařík (54. Frola) – Jochymek, Bula (85. Kuczera), M. Turek (46. Czepczor), S. Kufa (58. Kolář) – Lukosz. T. Nieslanik. Trenér: Igor Lysek.

I. B třída – sk. D

Kozlovice - Bordovice 4:0 (3:0)

Kozlovičtí mají v jarních odvetách výbornou formu. Vždyť poslední čtyři zápasy svěřenci trenéra Radomíra Chýlka vyhráli s úctyhodným skórem 14:0. Naposledy jejich kvality poznali fotbalisté Bordovic, kteří inkasovali čtyři branky. O tu první se v 10. minutě postaral A. Fojtík, který zužitkoval dlouhého pasu Bednáře.

Ve 24. minutě zahrávali domácí rohový kop a Ermis hlavou podruhé potěšil domácí fanoušky. Ještě před poločasem stačil A. Fojtík přelobovat hostujícího gólmana – 3:0. Po změně stran pečetil zasloužené vítězství kozlovického celku Holub.

Kozlovice: Chlebek – Žáček, Vaverka, Hruška, Ermis – Eliáš, Bednář, J. Fojtík, Piskoř – Krpec, A. Fojtík. Střídali: Holub, Najdek, Mališ, Hrabovský a Víta. Trenér: Radomír Chýlek. (rom, sch)

Okresní přebor mužů

21. kolo: Janovice - Chlebovice 1:2, Palkovice - Tošanovice 2:0, Oldřichovice - Nošovice 1:0, Řepiště - Metylovice 1:1, Hrádek - Nebory 3:1, Hukvaldy - Baška 2:0.

Okresní soutěž mužů

13. kolo: Lučina/Sedliště - Vendryně B 2:1 - více k zápasu, včetně fotogalerie najdete zde

Kunčice p. O. - Paskov 4:1, Návsí - Vojkovice 3:1, Milíkov - Lískovec B 3:3, Bukovec - Pržno 2:2.

Okresní přebor dorostu – sk. A

17. kolo: Václavovice - Raškovice 6:0, Dobrá - Palkovice 0:1, Kozlovice - Tošanovice 7:2, Čeladná/Kunčice/Metylovice - Lískovec 5:0, Sedliště - Dobratice nehráno.

Okresní přebor dorostu – sk. B

13. kolo: Lučina - Mosty 2:0, Jablunkov - Oldřichovice 1:0, Milíkov - Bystřice 0:9, Nebory - Smilovice 0:7.

Okresní přebor žáků

12. kolo: Vendryně - Mosty 3:3. 13. kolo: Oldřichovice - Vendryně 1:4, Hrádek - Písek 1:2, Návsí - Nýdek 3:1, Milíkov - Bystřice 1:2, Bukovec - Mosty 0:2.

Okresní přebor žáků (ročníky 2000 a 2001)

13. kolo: Václavovice - Raškovice 14:0, Baška - Lískovec 12:1, Dobratice - Ostravice 11:1.