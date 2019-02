/KOMPLETNÍ VÝSLEDKY, FOTOGALERIE/ Přinášíme ohlédnutí za víkendovými zápasy fotbalových týmů našeho okresu.

FNL

SFC OPAVA - MFK FRÝDEK-MÍSTEK 4:2 (2:2)

FC BANÍK OSTRAVA - FK FOTBAL TŘINEC 2:1 (0:1)

Třinec opět ztratil body v závěru

Už podruhé proklouzly třineckým fotbalistům body mezi prsty. Ve Vítkovicích dlouho sahali po třech bodech, ale Baník je nakonec v regionálním derby udolal.

Třinečtí ve snaze odčinit domácí nezdar s Českými Budějovicemi začali výborně a papírového favorita derby zpražili brzkou brankou. Ižvolt vyslal na zteč Málka, ten odcentroval a hlavičkující kapitán Motyčka se postaral o první gólový úspěch svého mužstva v sezoně – 0:1. „Obávali jsme se, abychom neinkasovali první gól. Třinec do zápasu nastoupil aktivně, za to někteří naši hráči si mysleli, že to uhrají jako ve Znojmě. Hned v úvodu jsme dostali branku, když jsme soupeře nechali odcentrovat a poté jsme dalšího hráče neuhlídali ve vápně. Potom to bylo martyrium," přiznal trenér vítězů Vlastimil Petržela.

Ostravané začali vytrvale útočit, ale jejich snaha se dlouho míjela s účinkem, pozorného Palečka nebyli schopni připravit o neprůstřelnost. Povedlo se jim to až jedenáct minut před koncem, kdy už možná někteří z věrných příznivců Baníku začali ztrácet naději v obrat – Helešic pláchl po levé straně a přesnou nahrávkou vybídl k vyrovnání kapitána Mičolu – 1:1. Když už se schylovalo k remíze, míč se zatoulal k útočníkovi Urgelovi a ten dvě minuty před koncem strhl vítězství na stranu Baníku – 2:1.

„Abyste tady příště za mě nestáli minutu ticha," řekl na tiskové konferenci trenér Petržela. „Stejně jako Znojmo, i Třinec proti nám odehrál fantastický zápas. Hrál dobře už doma s Budějovicemi. Byla to válka až do konce, ale nakonec jsme to zvládli," dodal zkušený stratég.

V úvodních dvou kolech fotbalisté Třince nezískali ani bod. Zápas se opět zlomil v jejich neprospěch až v samotném závěru. A zatímco proti Českým Budějovicím parta kolem trenéra Zbončáka v závěru riskovala, tentokrát myslela na zadní vrátka. Urputná obrana tak nakonec nebyla hostům k ničemu.

„Začátek jsme měli velmi dobrý, byli jsme často na míči a brzo dali gól. Postupem času přebíral otěže zápasu Baník. Věděli jsme, že má kvalitní tým. První půli jsme dohráli s náskokem a v kabině si řekli, že nechceme být takto zavření. Bohužel domácí ukázali svou kvalitu, zatlačili nás a trochu i se štěstím v závěru otočili výsledek. Jsem zklamaný, ale klukům, co se týče bojovnosti, nemůžu nic vytknout," řekl kouč poražených Martin Zbončák a vyzvedl hru Ostravanů: „Baník v létě kvalitně posílil, byl silný na míči, středoví záložníci rotovali, bylo těžké je bránit. Hráčům jsem zdůrazňoval, že nesmíme zalézt na třicet metrů, jinak to je naše smrt. Bohužel jsou takové zápasy, kdy vás soupeř donutí a to byl ten případ," řekl.

O první vítězství v letošním ročníku FNL se třinečtí fotbalisté pokusí v sobotu, kdy na svém pažitu od 10.15 hodin přivítají Viktorii Žižkov.

Branky: 79. Mičola, 88. Urgela – 5. Motyčka. Rozhodčí: Pechanec, ŽK: Mičola – Vengřinek, Bedecs, Malcharek, Janoščín, Motyčka, Čelůstka. Diváci: 4 757.

Třinec: Paleček – Vengřinek, Čelůstka, Bedecs, Janoščín – Motyčka – Malcharek, Málek (58. Janošík), Krišto (71. Teplý), Ižvolt – Hošek (86. Dedič). Trenér: Martin Zbončák. (rom)

DIVIZE – sk. E

1. BFK FRÝDLANT – LOK. PETROVICE 2:2 (1:0)

Domácí zpackali konec zápasu, mají tak jen bod

Divizní fotbalisté Frýdlantu mají v letošní sezoně prozatím jen jednoho úspěšného střelce. Zatímco v Přerově obránce Jan Hrdlička mířil jednou, proti silným Petrovicím udeřil hned dvakrát. Domácí se tak především jeho zásluhou ujali dvoubrankového vedení. To ale nakonec neudrželi, když v poslední tříminutovce nechali dvakrát hlavičkovat volného Klimase, který zajistil tomuto zápasu dělbu bodů.

„Herně to bylo vyrovnané, výsledek ale za námi moc nešel. Když navíc musel odstoupit Gill, ztratili jsme sílu ve vzduchu. V závěru jsme hráli už víceméně vabank a se štěstím srovnali. Těší nás, že jsme se po tom zklamání v úvodním kole zvedli, posílený soupeř se ukázal jako velmi zdatný protivník," hodnotil duel hostující asistent trenéra Pavel Bernatík. „Strašná škoda, takhle ztratit zápas, to jsme už měli udržet. Soupeř byl těžký, ale přesto jsme se ujali dvoubrankového vedení. To vyrovnání přišlo po našich chybách, asi přišlo v hlavách polevení a soupeř trestal," smutnil po zápase frýdlantský stoper Jan Hrdlička.

„Škoda, že se nevyhrálo. Mohli jsme tak mít už čtyři body, hrálo by se nám daleko lépe. Teď jedeme do Valmezu, který dvakrát po sobě vyhrál těsně jedna nula. Uvidíme, ale budeme tam chtít ty ztracené body získat zase zpět," přeje si Hrdlička, který je ve střelecké formě. „Zatím se mi daří. V posledním zápase za Dětmarovice jsem totiž dal hned tři branky, takže to tam padá," pousmál se vytáhlý zadák 1. BFK.

Frýdlantští si mohou spravit náladu hned v dalším kole, kdy zajíždějí na hřiště Valašského Meziříčí. Utkání, které se hraje v sobotu 20. srpna od 10.15 hodin, ale jednoduché určitě nebude. Domácí celek totiž na podzim ještě neprohrál, navíc ani jednou neinkasoval.

Branky: 7. a 83. Hrdlička – 87. a 90. Klimas. Rozhodčí: Šamárek – Broskevič, Šafrán. ŽK: Janošec, M. Šigut – Škuta, Lukan, Leibl. Diváci: 410.

Frýdlant: Polach – Střižík, Šrámek, Hrdlička, Jandek – Němec (81. Křiva), Vojvodík (70. M. Šigut), Dvořák, Janošec, Myšinský - Svatonský. Trenér: Michal Chlebek. (sch)

KRAJSKÝ PŘEBOR

VENDRYNĚ – BOHUMÍN 5:3 (2:1)

Vendryně dala pět gólů

Gólová přestřelka měla šťastný konec pro domácí fotbalisty, kteří ve druhém kole krajského přeboru ve svém kolbišti srazili favorizovaný Bohumín.

První a poslední slovo měl útočník Vlachovič – v šesté minutě otevřel skóre a těsně před vypršením řádné hrací doby zlomil odpor ambiciózního Bohumína gólem na 5:3. Zhruba po půlhodině hry srovnal stav Jatagandzidis, jenže posléze se domácím fandům představil Racko – před přestávkou vrátil svému týmu výhodu a ve druhém poločase zvýšil už na 3:1. Sotva Ferenc přispěchal s kontaktním gólem, prosadil se Przyczko. Zkušený Sittek po standardní situaci vrátil svůj celek do hry, nicméně srovnat se favoritovi nepodařilo.

„Řekli jsme, že doma si nebudeme hrát na bazar, do kterého si každý přijede pro body. A také jsme si před sezonou předsevzali, že dáme zabrat těm nejsilnějším. A takový je právě Bohumín, podle mého je to nejžhavější kandidát na postup do divize," řekl vedoucí domácího celku Ludvík Martinek. „Opět mě potěšil výkon letních posil, zejména Racka a Martynka. Úvodní dvě kola sem nám náramně povedla, máme čtyři body, přesto zůstáváme stát pevně na zemi a nepřeceňujeme to, protože pořád je to jen začátek soutěže," zdůraznil Martinek.

Branky: 6. a 87. Vlachovič, 41. a 61. Racko, 68. Przyczko – 29. Jatagandzidis, 67. Ferenc, 76. Sittek. Rozhodčí: Futerko – Bebenek, Svoboda. ŽK: Vlachovič, Rusek, Kotas, Pecha – Vaclík, Sittek, Jatagandzidis. Diváci: 80.

Vendryně: Pecha – Rusek, Buzek, Martinčík, Byrtus – Martynek, Chlebek (59. Kotas), Przyczko (89. Pilch), Dawid (90. M. Hulboj) – Racko (84. Guznar), Vlachovič. Trenér: Zdeněk Černek. (rom)

SK ČELADNÁ – FK KRNOV 3:0 (2:0)

Čeladná zdolala exdivizní Krnov

Oba týmy na úvod podzimní sezony krajského přeboru prohrály. A tak se dal mezi nováčkem soutěže a jeho exdivizním sokem očekávat zajímavý souboj.

Utkání začalo opatrně a povětšinu času se odehrávalo ve středu hřiště. První vážnější akci založil ve 35. minutě zkušený Čáp, který přesným pasem našel mezi hostujícími stopery Padycha, který po kličce gólmanovi otevřel skóre zápasu – 1:0. Domácí fotbalisté rázem ožili a vzápětí mohli přidat i druhou branku. To se po Řehákově prodloužení dostal k míči Baran, ale z metrové blízkosti pálil čeladenský záložník pouze do gólmana Jašky. Pozornost krnovského brankáře zkouší také Čáp, jeho pokus skončil ale na břevnem.

Ve 38. minutě už ovšem udeřilo. Situace jakoby kopírovala první branku domácích. Padych znovu dostal míč mezi stopery a střelou k tyči posílá Čeladnou do dvoubrankového vedení. „Bylo to jako přes kopírák," lamentoval po zápase hostující trenér Ladislav Bártek.

Také úvod druhého dějství patřil spíš domácím fotbalistům. Střelecké pokusy Marka Váni, Řeháka či Padycha však další brankou neskončily. Prosadit se mohli po hodině hry také hosté, naštěstí šance Bartoníčka gólová nebyla. Rozhodující okamžik přichází v 68. minutě. Hostující Mrukvia ve skluzu zasáhl nohu Padycha a rozhodčí Viščor s nařízením pokutového kopu příliš neotálí.

Míč si na bílý puntík postavil Martin Váňa a sic až na druhý pokus, přeci jen překonal krnovského ochránce svatyně – 3:0.

Viditelně uvolnění domácí poté předvedli fotbalovou parádu v 80. minutě, kdy Strohalm posunul míč na Martina Váňu, ten jej přepustil na svého bratra Marka. Následovala zpětná přihrávka na Martina Váňu, ale jeho technickou střelu vyrazil gólman na roh. Čeladenští tak svou domácí premiéru zvládli na jedničku a v průběžné tabulce se vyhoupli již na sedmou příčku.

Branky: 35. a 38. Padych, 68. Martin Váňa. Rozhodčí: Viščor – Fajkus, Jurček. ŽK: Taraba, Pliska, Šimák, Čáp, Martin Váňa, Badura, Surovec - Mrukvia. Diváci: 200.

Čeladná: Juras – Taraba, Pliska (76. Jaroš), Čáp, Drevňák – Baran (66. Surovec), Marek Váňa (82. Fojtík), Šimák (80. Badura), Martin Váňa – Padych (69. Strohalm), Řehák. Trenér: Leon Dostalík. (sch)

I. A TŘÍDA – sk. B

Staré Město - Libhošť 3:1 (2:1)

Souboj s nováčkem začal domácí favorit aktivně a ve 25. minutě se zásluhou Sušovského ujal vedení 1:0. Hostům se v závěru poločasu sice podařilo po hlavičce Pojezdaly vyrovnat, ale ještě než hlavní rozhodčí poslal oba celky do šatny, potrestal chybu v hostující defenzívě Štěrba. Zasloužené vítězství domácích pak pečetil po hodině hry střídající Blažek.

Staré Město: A. Střalka – Sušovský, Papaj, Slota (58. Blažek), Smilowski – T. Němec (87. Jo. Birčák), K. Střalka (46. Ja. Birčák), Štěrba, Rudel – Glembek, Pat. Němec (79. Pagáč). Trenér: Petr Němec.

Dobratice - Brušperk 3:0 (1:0)

Lepší úvod si domácí ani přát nemohli. Už ve 4. minutě našel Škola přesným centrem Causidise, který potvrdil, že se mu zrovna proti Brušperku střelecky daří – 1:0. Vyrovnání měl na kopačce v 75. minutě Blahut, radost mu ale zkazil výborným zákrokem domácí gólman. O pět minut později se do míče levačkou opřel Causidis a domácí vedli již dvoubrankovým rozdílem. Ten v závěru ještě navýšil novic v dobratickém dresu Radek Škapa.

Dobratice: L. Klesniak – Skotnica, J. Škola, Dobiáš, Lýsek – Číž (24. Zeman), Kantor (86. Březina), Causidis, Škapa (80. I. Klesniak) – Hlaváč, Bortlíček (84. P. Gongol). Trenér: Marián Korabík.

Brušperk: Murín – Coufal, Folta, Kroupa, Zajac (46. Chrašč) - Šot – Kornak, Blahut (76. Šimon), Vančo, Laryš – Bogdan (81. Richtár). Trenér: Radim Karsten.

Bystřice – Petřvald n. Mor. 9:3 (4:0)

Prázdniny jsou časem různých festivalů, a jeden takový – střelecký – se konal v Bystřici. Hlavní hvězdou programu byl mladý útočník Tomáš Kisza.

Někdejší úspěšný mládežnický reprezentant v řecko-římském zápase ukázal, že si náramně rozumí také s fotbalovým míčem. Bystřice vyřídila soupeře třemi góly během pěti minut, první dva dal Kisza, třetí Noga. Když byl před pauzou zkušený útočník faulován v šestnáctce, Kisza z penalty zvýšil na 4:0 a zkompletoval tak hattrick.



Bystřický útočník Tomáš Kisza se na vysoké výhře svého týmu podílel čtyřmi góly. Foto: Roman Baselides

„Já na tu penaltu jít nechtěl, ale kluci mi ten hattrick dopřáli. Že prý kdo ví, kdy zase dám gól," usmál se Tomáš Kisza, jehož start byl ohrožený. Po změně stran přidal svou čtvrtou branku.

„Loni na podzim jsem dal hattrick, tentokrát ještě o jednu branku více. Chtěl bych jich dát aspoň deset, stejně jako před rokem," prozradil Kisza. Nestřílel pouze on, nabito měli také Noga, Rusz, Kantor a Staniek.

„Takové vítězství je pro mě tou největší satisfakcí. Tři obdržené branky však naznačují, že úplně všechno z naší strany správné nebylo," přiznal předseda bystřického oddílu Pavel Vavřač.

Bystřice: Galusik – M. Teofil, L. Teofil, Samek, J. Rusz – Zoubek, Buryan, D. Kantor, Gajdzica (46. Badura) – Noga (74. Staniek), Kisza (82. Fober). Trenér: Jan Polák.

Sedliště - Dobrá 3:1 (2:1)

Nováček z Dobré se v Sedlištích představil se zvučnými posilami Michalem Chlebkem v záloze a kanonýrem Karlem Macečkem v útoku. Domácí se ale před jmény nepoložili a nakonec si v derby připsali cenné tři body.

První branková příležitost se zrodila v 15. minutě hry. To byl v pokutovém území faulován doberský kapitán Šmahaj, ale Pietroszek mířil pouze do tyče. To Sedliště povzbudilo a výsledkem toho byl krásný gól Sekaniny z trestného kopu. O osm minut později bylo srovnáno, když se střelou z úhlu prosadil Filipčík. V závěru prvního dějství si hosté nepohlídali Krejčoka, který nadvakrát dostal míč za Lamošovy záda – 2:1.

Na začátku druhé půle se hostům zranil brankář Lamoš, místo něj tak mezi tři bílé tyče putoval po delší době Lužný. Ten pak sledoval marné snažení svých spoluhráčů, které k vyrovnání nevedlo. A tak udeřilo v 85. minutě na druhé straně. Krejčok obral o míč Šmahaje a po jeho centru se dokázal prosadit střídající Vlček.

Sedliště: Da. Majer – Pohludka, J. Němec, Foukal (87. Do. Majer), Bílek – Ro. Bilas, Sekanina (59. Kožušník), Kaňok (77. Mohyla), Re. Bilas – R. Papřok (66. Vlček), Krejčok (90. T. Majer). Trenér: Ivo Valas.

Dobrá: Lamoš (50. Malchárek) – Pietroszek, Zícha, Šebestík, Šmahaj – Damek, Otipka (46. Lužný), M. Chlebek, Filipčík – L. Papřok - Maceček. Trenér: Tomáš Zářický. (rom, sch)

I. B třída – sk. B

Chuchelná - Václavovice 2:2 (1:2)

Hosté si postup do kraje vybojovali na poslední chvíli (po odhlášení Markvartovic z KP), ale vstup do zápasu jim moc nevyšel. Již v 7. minutě totiž inkasovali z kopačky Klíště. Tým trenéra Koníčka však zabral a v rozmezí 15. a 23. minuty byl stav zásluhou Petra Hájka obrácený – 1:2. Nadějné vedení pak Václavovičtí ztratili po hodině hry, kdy se za domácí trefil exligový Aleš Neuwirth.

Václavovice: Ometák – Zezulčík, Berta, T. Majer, Ludvík, Novotný, Žižka, Kozel (83. Gašman), P. Vojtek (73. L. Vojtek), Hájek (89. Franěc), Berka. Trenér: Jaroslav Koníček.

I. B třída – sk. C

Raškovice - Lučina 3:0 (1:0)

Jablunkov - Nýdek 4:0 (0:0)

Hosté nastoupili v derby bez svého trenéra Jiřího Marsína, který má po operaci kyčle a k mužstvu se vrátí zhruba za měsíc. Nýdečtí odolávali až do 53. minuty, kdy levý obránce Sikora vyvezl míč a poté rozhýbal ukazatel skóre parádní ránou z 30 metrů.

Dvacet minut před koncem zatáhl míč po levé straně Lachowicz a přesnou přihrávkou vyzval ke skórování mladíka Podeszvu. Spartak se začal dostávat do tempa, na Komárův rohový kop si naskočil Kluz a hlavou přidal třetí branku. Jako poslední v závěrečné minutě střetnutí gólově promluvil kanonýr Nieslaník.

„První poločas jsme doslova prospali, ve druhém už to bylo lepší," řekl trenér Jablunkova Stanislav Kluz a doplnil: „Druhým místem v předešlém ročníku jsme si nasadili laťku hodně vysoko. Rádi bychom předváděli pohledný kombinační fotbal, a co nejvíce se přiblížili výkonům a výsledkům z povedené jarní části soutěže." Hrající trenér Nýdku Pavel Mazurek přijal porážku s nadhledem. „Ve druhém poločase byl Jablunkov jasně lepší, vyhrál zcela zaslouženě. Z úvodní prohry na půdě postupového adepta z Jablunkova si neděláme těžkou hlavu," řekl.

Jablunkov: Bruk – Komár, Bulawa, M. Hudzieczek, Marek Sikora – J. Hudzieczek (79. Marosz) – Michálek, Nieslaník, Lachowicz, Gurecký (55. Podeszva) – Marek Kluz (81. Buchta). Trenér: Stanislav Kluz.

Nýdek: J. Kantor – Mazurek – Tlacháč, Konderla, L. Cienciala – L. Sikora – Spratek, Marian Kluz, Kaleta (66. Hojdysz), Labaj – Suszka. Trenér: Pavel Mazurek.

Tošanovice - Věřňovice 4:5 (1:2)

I když domácí celek vedl ještě třináct minut před koncem 4:2, nakonec si všechny body z Tošanovic odvezl jejich soupeř. Na úvodní branku tošanovického Kovácse zareagovali hosté Hruškou o sedm minut později. Poté začaly chvíle hostujícího Vlčka. Ten nejprve poslal svůj tým do poločasového vedení 2:1.

Krátce po změně stran se sice bratrské dvojici Boráňovým podařilo znovu převážit misky vah na stranu domácího celku, navíc v 68. minutě upravoval Somr již na 4:2. Ani to ale Tošanovicím nestačilo. V 77. a v 84. minutě si domácí zadáci nepohlídali Vlčka, který dvěma góly srovnal skóre. Aby toho nebylo málo, tak těsně před konečným hvizdem skóroval ještě Lukosz, který tak zařídil tříbodovou radost hostí.

Tošanovice: Michálek – Neugebauer, Grygar, Kelecsény (60. Bezdíček), Somr – O. Boráň, Batiha, R. Papřok, Nagy (78. Styja) – T. Boráň, Kovács. Trenér: Jiří Fabík.

Řepiště - Petřvald 4:3 (1:1)

Přesný opak zápasu v Tošanovicích. Zatímco tam domácí svůj náskok neudrželi, fotbalisté z Řepišť nepříznivý vývoj zvrátit naopak dokázali. Hosté se na hřišti nováčka soutěže ujali vedení po čtvrthodině hry, kdy se přesně trefil Budina. Domácí obránce Fehervári krátce před poločasem vyrovnal, ale na začátku druhého dejství si domácí nepohlídali Sobka s Budinou, kteří poslali svůj tým do dvougólového vedení. Řepiště se vyhecovaly a díky dvěma gólům Kusáka bylo v 79. minutě srovnáno na 3:3. Rozhodnutí padlo pět minut před koncem střetnutí, kdy se nemýlil střídající Květoň.

Řepiště: Sotorník – Bezruč, Kusák, Kaloč, Fehervári – Plonka, Pikonský (71. Květoň), Volf, Bubík – Krella (56. Štembírek), Ščigel. Trenér: Bohuš Keler.

Smilovice - Hnojník 1:1 (1:0)

Smilovičtí fotbalisté se v derby příliš nevyznamenali, úlohu favorita nepotvrdili. „Hnojník jsme chtěli porazit a oplatit mu tak jarní porážku na jeho hřišti," přiznal domácí trenér Pavel Smatana. Balvar po rohovém kopu vstřelil branku do šatny, ve druhém poločase na konečných 1:1 srovnal kanonýr Gańczarczyk.

„Náš výkon v prvním zápase byl špatný," přiznal Smatana a vrátil se k nadmíru vyvedené jarní části předešlého ročníku. „Na jaře jsme doma remizovali se Žukovem, ale poté jsme začali vyhrávat. Vůbec bych se nezlobil, kdyby se totéž opakovalo po utkání s Hnojníkem," řekl. Trenér Alois Mikunda prozradil, že jeho celek se na favorita důkladně připravil.

„Při srovnání věkového průměru obou mužstev jsem očekával, že domácí fotbalisté budou mít mnohem lepší pohyb, ale tentokrát v prvním dějství tolik neběhali. Také jsme věděli, že druhé poločasy už Smilovice tak kvalitní nemají, což se potvrdilo," poukázal kouč Nýdku Alois Mikunda, který chce své mužstvo v poklidu dovést k záchraně.

Smilovice: Bašanda – Bodeček, Junga, Bolf – Radek Barteczek – Rajnoch, Dytko (78. Roman Barteczek), R. Cienciala (61. O. Svoboda) – Topiarz, Baron – Balvar (53. Cupek). Trenér: Pavel Smatana.

Hnojník: Mrozek – T. Jantoš (71. Franek), Bauman, J. Kroužek, M. Klus – Lemchi, Kozel, Walica, P. Jantoš – Gańczarczyk – Minář (75. Oborný). Trenér: Alois Mikunda.

I. B třída – sk. D

Kopřivnice - Ostravice 2:2 (1:1)

Gólová radost hostí byla v 7. minutě ještě předčasná. Branka Šiguta nebyla kvůli jeho ofsajdovému postavení uznána. Letní posila ostravického týmu si náladu spravila o dvacet minut později, když těžila z přesné přihrávky M. Stonavského. O chvíli později mohlo být na hostující straně ještě veseleji, ale střelu Stýskaly zastavilo pouze břevno.

Sedm minut před přestávkou je srovnáno, když se přesně k tyči trefil domácí Střelec. V úvodu druhé půle hosté znovu udeřili. Stýskala našel za obranou soupeře L. Ledvoně, ten posunul míč na M. Stonavského, který své sólo úspěšně zakončil. Ani toto hubené vedení nakonec Ostravičtí udržet nedokázali. V 54. minutě fauloval brankář Boháč a Březina z pokutového kopu upravil na konečných 2:2.

Ostravice: Boháč – Pavelec, Rozkydal, Jucha, M. Ledvoň – M. Stonavský, O. Stonavský, Stýskala, Mendrek (29. L. Ledvoň, 86. Žižka) – Němec (71. Platoš), Šigut. Trenér: Jaroslav Rozkydal.

Fryčovice - Spálov 3:4 (1:1)

Hodně smolný zápas odehráli fotbalisté Fryčovic.

K výhře jim nepomohl ani hattrick kanonýra Rumla, navíc domácí přišli o zraněné Hubeňáka s Georgiovským. Na vedoucí gól hostujícího Popa stačil následně reagovat Rumel, který poslal domácí celek do dvoubrankového vedení 3:1. V 66. minutě si ale Fryčovičtí nepohlídali Kostku, o dvě minuty později ani Popa, který vrátil hostům vedení. To si pak Spálovští pohlídali až do konečného hvizdu.

Fryčovice: Ivánek – Žurovec, Hubeňák (35. Hlavatý), Staněk, Zahradník – Georgiovský (26. Koloničný), J. Pešek, Soško, Dostál (76. Planka) – Rumel, Šlosar. Trenér: Karel Pešek.

Kozlovice - Odry 0:3 (0:1)

Domácí premiéra kozlovickým fotbalistům příliš nevyšla, když od soupeře z Oder inkasovali tři branky.

„Z počátku jsme byli aktivnější, měli i nějaké šance, ale ty jsme bohužel neproměnili. Po gólu Bílého začal být soupeř lepší. O výsledku pak rozhodly dvě branky v úvodu druhého poločasu, poté se již zápas dohrával," hodnotil utkání domácí kouč Jakub Harabiš.

Kozlovice: Sýkora – Ermis, P. Krpec, Hruška – J. Fojtík, Jan Harabiš (32. Najdek), Bednář, Vyvial, Piskoř (75. Kocián) – Tabach (75. Holub), Slanina. Trenéři: Josef Piskoř a Jakub Harabiš. (rom, sch)

VÝSLEDKY (komplet)

FNL

2. kolo: Ústí n. L. – Sokolov 3:0, Ostrava – Třinec 2:1, Pardubice – Žižkov 2:1, Vlašim – Znojmo 2:5, Prostějov – Olomouc 1:1, Táborsko – Varnsdorf 1:0, Opava – Frýdek-Místek 4:2, Č. Budějovice – Vítkovice 1:0.

Divize – skupina E

2. kolo: Nové Sady – Velké Karlovice+Karolinka 1:2, Havířov – Pustá Polom 3:1, Dol. Benešov – Val. Meziříčí 0:1, Nový Jičín – Přerov 0:1, Opava – Jeseník 1:1, Šumperk – Hranice 2:3, Kozlovice – Rýmařov 0:3, Frýdlant n. O. – Petrovice 2:2.

Krajský přebor

2. kolo: Kobeřice – Český Těšín 1:2, Čeladná – Krnov 3:0, Háj ve Slezsku – Dětmarovice 0:2, Sl. Orlová – Šenov 1:1, Břidličná – Heřmanice 3:2, Vendryně – Bohumín 5:3, SO Bruntál – Frenštát p. R. 1:3, Bílovec – Polanka 2:2.

I. A třída – skupina B

2. kolo: Staré Město – Libhošť 3:1, Hlubina – Vratimov 2:1, Veřovice – Dol. Datyně 0:2, Sedliště – Dobrá 3:1, Dobratice – Brušperk 3:0, Bystřice – Petřvald n. Mor. 9:3, B. Albrechtice – Stonava 1:0.

I. B třída – skupina B

2. kolo: Dolní Lhota – Píšť 2:0, Hrabová – Svinov 5:0, Ostrava-Jih – Šilheřovice 0:2, Vřesina – Darkovice 1:1, Kozmice – Velká Polom 2:1, Chuchelná – Václavovice 2:2, Hať – Strahovice 1:4.

I. B třída – skupina C

2. kolo: Tošanovice – Věřňovice 4:5, Řepiště – Petřvald 4:3, Dolní Lutyně – Inter. Petrovice 3:1, Horní Suchá – Loko. Petrovice B 4:1, Raškovice – Lučina 3:0, Smilovice – Hnojník 1:1, Jablunkov – Nýdek 4:0.

I. B třída – skupina D

2. kolo: Fulnek – Jistebník 1:2, Kopřivnice – Ostravice 2:2, Fryčovice – Spálov 3:4, Tichá – Mořkov 1:0, Jeseník n. O. – Kateřinice 2:0, Starý Jičín – Vlčovice 3:1, Kozlovice – Odry 0:3.

Okresní přebor mužů

2. kolo: Staříč – Chlebovice 2:1, Hukvaldy – Hrádek 7:1, Vojkovice – Palkovice 1:1, Baška – Oldřichovice 0:5, Nošovice – Návsí 3:0, Metylovice – Mosty 4:4, Písek – Bukovec 2:2.

Okresní soutěž mužů

2. kolo: Janovice – Pržno 3:2, Lískovec – Vendryně B 2:2, Nebory – Smilovice B 4:0, Milíkov – Frýdlant B 2:5.

Juniorská liga

3. kolo: Sparta – Bohemians 2:3, Plzeň – Příbram 5:2, Liberec – Č. Budějovice 1:2, Teplice – Zbrojovka 0:1, Třinec – Jablonec 0:0.

Dohrávky 2. kola: Bohemians – Plzeň 1:0, Jihlava – Liberec 0:1, Sparta – Teplice 4:0, Jablonec – Hradec Králové 4:1.

SCM U19

2. kolo: Hodonín – Sp. Brno 2:1, Frýdek-Místek – HFK Olomouc 5:1, Líšeň – Znojmo 3:2, Třinec – Přerov 4:2, Vyškov – Vítkovice 1:3. Utkání: Šumperk – Kroměříž a Slovácko – Prostějov se hrají ve středu 31. srpna.

SCM U17

1. kolo: Slovácko – Vyškov 6:2.

2. kolo: Zbrojovka – HFK Olomouc 2:1, Karviná – Třinec 1:1, Kroměříž – Vítkovice 2:0, Vyškov – Hodonín 1:4, Prostějov – Slovácko 0:6, Líšeň – Olomouc 2:4, Hlučín – Opava 1:4, Jihlava – Znojmo 7:0, Frýdek-Místek volno. Utkání Zlín – Ostrava se hraje 12. října.

SCM U16

1. kolo: Slovácko – Vyškov 9:0.

2. kolo: Zbrojovka – HFK Olomouc 5:0, Karviná – Třinec 4:1, Kroměříž – Vítkovice 2:2, Vyškov – Hodonín 1:1, Prostějov – Slovácko 3:3, Líšeň – Olomouc 1:3, Hlučín – Opava 1:6, Jihlava – Znojmo 13:0, Frýdek-Místek volno. Utkání Zlín – Ostrava se hraje 12. října.

Krajský přebor staršího dorostu

2. kolo: Kravaře – SO Bruntál 3:0, Horní Suchá – Loko. Petrovice 1:3, Kopřivnice – Ostrava-Jih 1:3, Vřesina – Petřkovice 0:7. Utkání Staříč – Stará Bělá a Třebovice - Heřmanice se hraje 31. srpna, Ludgeřovice – Bílovec pak 14. září.

Krajský přebor mladšího dorostu

2. kolo: Kravaře – SO Bruntál 1:2, Horní Suchá – Loko. Petrovice 3:1, Kopřivnice – Ostrava-Jih 7:2, Vřesina – Petřkovice 0:9. Utkání Staříč – Stará Bělá a Třebovice - Heřmanice se hraje 31. srpna, Ludgeřovice – Bílovec pak 14. září.

Krajská soutěž dorostu – sk. B

2. kolo: Staré Město – Frýdlant n. O. 2:3, Tošanovice – Dětmarovice 2:3, Fryčovice – Petřvald 7:0, Sedliště – Inter. Petrovice 1:7, MFK Havířov B – Libhošť 3:2, Vendryně – Bohumín 0:0, Brušperk volno. Utkání Sl. Orlová – Český Těšín se hraje 21. září.

Okresní přebor dorostu

2. kolo: Dobratice/Vojkovice – Palkovice 0:4, Baška – Oldřichovice 4:1, Čeladná – Hrádek/Návsí 3:1, Písek/Bukovec – Milíkov 9:0, Bystřice volno. Utkání Jablunkov – Dobrá se hraje 25. srpna, Smilovice/Nebory – Mosty pak 28. září.

SpSM U15 TOP

1. kolo: Jihlava – Zlín 4:0, Vítkovice – Olomouc 1:7, Frýdek-Místek – Ostrava 0:5, Opava – Hlučín nehráno. Utkání Karviná – Prostějov se hraje 23. srpna, Slovácko – Brno se hraje 2. listopadu.

2. kolo: Zlín – Karviná 1:1, Ostrava – Opava 3:0, Hlučín – Jihlava 0:2, Prostějov – Slovácko 1:6. Utkání Vítkovice – Frýdek-Místek se hraje 17. srpna, Olomouc – Brno pak 21. září.

SpSM U15 – sk. Sever

2. kolo: Hranice – Bílovec 0:3, Val. Meziříčí – Přerov 2:5, Uničov – HFK Olomouc 1:4. Utkání Třinec – Šumperk se hraje 17. srpna.

SpSM U14 TOP

1. kolo: Jihlava – Zlín 1:3, Vítkovice – Olomouc 1:1, Frýdek-Místek – Ostrava 8:3, Opava – Hlučín nehráno. Utkání Karviná – Prostějov se hraje 23. srpna, Slovácko – Brno se hraje 2. listopadu.

2. kolo: Zlín – Karviná 3:2, Ostrava – Opava 1:1, Hlučín – Jihlava 3:3, Prostějov – Slovácko 4:3. Utkání Vítkovice – Frýdek-Místek se hraje 17. srpna, Olomouc – Brno pak 21. září.

SpSM U14 – sk. Sever

2. kolo: Hranice – Bílovec 1:1, Uničov – HFK Olomouc 4:0. Utkání Třinec – Šumperk se hraje 17. srpna.

SpSM U13 – sk. Sever

2. kolo: Frýdek-Místek – Vítkovice 13:3, Šumperk – Třinec 3:3, Opava – HFK Olomouc 16:5, Hranice – Uničov 0:11, Ostrava – Val. Meziříčí 19:3, Hlučín – Karviná 11:3. Utkání Bílovec - Přerov se hraje 17. srpna.

3. kolo: Vítkovice – Opava 6:6.

SpSM U12 – sk. Sever

2. kolo: Frýdek-Místek – Vítkovice 5:3, Šumperk – Třinec 1:8, Opava – HFK Olomouc 6:3, Hranice – Uničov 8:3, Ostrava – Val. Meziříčí 7:6, Hlučín – Karviná 1:9. Utkání Bílovec - Přerov se hraje 17. srpna.

3. kolo: Vítkovice – Opava 8:4.

Fotky jsou v ag z těchto zápasů:

FNL

Baník Ostrava – Třinec (foto: Pavel Sonnek)

SFC Opava – Frýdek-Místek (foto: František Géla)

Divize

Frýdlant – Petrovice (foto: Ján Balko)

I. A třída – sk. B

Dobratice – Brušperk (foto: Karel Moškoř)

I. B třída – sk. C

Raškovice – Lučina (foto: Ján Balko)

FOTO (Kisza) – Dát k I. A třídě k zápasu Bystřice - Petřvald

Bystřický útočník Tomáš Kisza se na vysoké výhře svého týmu podílel čtyřmi góly. Foto: Roman Baselides