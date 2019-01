Region – Devět okresních zástupců v krajských soutěžích si dohrálo své odložené zápasy, které se před několika dny neodehrálo z důvodu nepříznivého počasí.

I. A třída – skupina B

BYSTŘICE – STONAVA 4:0 (3:0)

Bystřice předvedla impozantní vstup do utkání a po Čmielových střelách ke vzdálenější a poté bližší tyči vedla v 10. minutě 2:0. Než se soupeř vzpamatoval, Opluštil mu dal přímo z rohu třetí branku. V dalším průběhu střetnutí si Stonava vytvořila čtyři tutovky, ve skórování ji bezvadnými zásahy zabránil brankář Galusík a jeho spoluhráči z obrany. „galusek chytil nemožné, vykopávali jsme míč z brankové čáry, M. Teofil odzbrojil soupeře, který běžel sám na bránu. Kdyby to bylo 4:4, nikdo by se snad nemohl divit," podotkl bystřický předseda a trenér Pavel Vavřač. Jeho družstvo vyhrálo s čistým štítem. Čtvrtým gólem vítězství přikrášlil Klár, po sražené střele Opluštila, který se podílel na třech gólech, šikovně přehodil vyběhnutého brankáře.

Bystřice: Galusík – M. Teofil, L. Teofil, Miroslav Samek, Rusz – Sniegoň (32. Placzek), D. Kantor, Buryan, J. Čmiel (65. L. Kantor) – Klár (81. Guznar), Opluštil. Trenér: Pavel Vavřač.

I. B třída – skupina C

HNOJNÍK – STARÉ MĚSTO 0:1 (0:0)

Hnojník se na jaře výsledkově hledá, doposud neuhrál ani bod. Proti lídrovi ze Starého Města k němu však neměl daleko. Jediná branka utkání padla ze situace silně zavánějící postavením mimo hru. „Nemá ve zvyku hodnotit rozhodčí, ale tentokrát pochybili, hosté skórovali z evidentního ofsajdu," protestoval domácí trenér Marian Kuczynski. Jeho svěřenci mohli skórovat po střelách Ganczarczyka a Hlávky, jenž hlavičkoval pouze do břevna. „Utkání by asi odpovídala remíza. Byť jsme znovu prohráli, mám z něho lepší pocit než z předešlých debaklů," dodal Kuczynski.

Hnojník: Mrozek – T. Jantoš (55. I. Papřok), Bauman, Ganczarczyk, M. Stryja – Kozel, A. Klus, Martinček (75. Jaworek), R. Papřok – Hlávka, M. Klus. Trenér: Marian Kuczynski.

PÍSEK – JABLUNKOV 2:2 (2:1)

Domácí měli bleskový nástup – Zogata hodil dlouhý aut a Kapsia hlavou přizvedl do šibenice. Spartak ihned odpověděl, Szotkowski zatáhl míč po pravé straně a Michálek poslal jeho prudký centr do sítě. Písek šel znovu do vedení, Lubojacki přesně našel z trestného kopu hlavu Karpeckého. „Škoda, že se nám nepodařilo odskočit na 3:1. Střídající brankář Jablunkova bravurně vychytal Kapsiu, který pak hlavou neproměnil další gólovku," litoval trenér Písku Vladislav Ligocki a ocenil kvality soupeře.

„Pomáhali jsme si nakopávanými míči a standardními situacemi, kombinačně nás Jablunkov jasně převyšoval a zejména ve druhém poločase byla jeho převaha evidentní." Spartak vyrovnal po další rychlé křídelní akci, remízu trefil přesnou hlavičkou Szotkowski. „Soupeře jsme přehrávali, bohužel jsme neubránili jeho standardní situace. Chtěli jsme vyhrát, ale bod zvenku se vždycky počítá," řekl předseda jablunkovského klubu Oskar Martynek.

Písek: Kunák – P. Kajzar – I. Karpecki (67. P. Heczko) – L. Kantor, Zahradnik - P. Byrtus – Lubojacki (80. T. Lysek), Niemiec (55. Legierski), Zogata – J. Kajzar, M. Kapsia. Trenér: Vladislav Ligocki.

Jablunkov: Kuřok (41. Kostka) – Komár, M. Kluz, Bulawa, J. Hudzieczek – Jan Martynek, Krenželok, M. Hudzieczek, Michálek – R. Szotkowski, Ploszek (80. M. Świerczek). Trenér: Stanislav Kluz.

SMILOVICE – HORNÍ ŽUKOV 4:6 (1:4)

Horní Žukov vtrhl do utkání jako velká voda. Tři loženky neproměnil, ale v rozmezí patnácti minut prvního poločasu čtyřmi góly prakticky rozhodl o svém triumfu. Zaskočení domácí hráči se nevzdali, ještě do přestávky Rajnoch snížil na 1:4 a po ní dal Witos na 2:4. Hosté odpověděli dalšími dvěma góly, Witos s Radkem Barteczkem stačili zkorigovat na konečných 4:6. „Horní Žukov byl jasně nejlepším soupeřem, proti kterému jsme na jaře hráli. Jeho posily jsou na hřišti hodně cítit," uznal domácí trenér Miroslav Sikora, který posledních třicet minut strávil na hrací ploše.

Smilovice: Bašanda – Bolf, M. Topiarz (60. Miroslav Sikora), Dytko, Roman Barteczek – O. Svoboda (46. V. Svoboda), Gerlich (72. Patrik. Sikora), Witos, Radek Bartczek – Rajnoch, Máj (46. R. Cienciala). Trenér: Miroslav Sikora.

NÝDEK – DOBRÁ 1:1 (0:0)

Vyrovnaný duel rozřešily dvě gólové situace ve druhé části střetnutí. Hosté nejdříve dostali míč do pokutového území a z dorážky nakonec i do brány. Domácí fotbalisté vydřeli aspoň bod, v poslední minutě hrající trenér mazurek přesně odcentroval na hlavu A. Kantora a ten nedal brankáři šanci.

„První poločas byl vyrovnaný, ve druhém jsme byli aktivnější, slibné možnosti ke skórování se nabízely Kantorovi a Spratkovi. S bodem získaným v poslední minutě jsme spokojení, remíza je spravedlivá," konstatoval hrající trenér Nýdku Pavel Mazurek.

Nýdek: Kantor – L. Cienciala, Babilon, Hadrava, Strokosz - Spratek, Frýda, Tlacháč, Mazurek, Raszka (46. R. Konderla) – Czeczotka (65. A. Kantor). Trenér: Pavel Mazurek.

HORNÍ SUCHÁ - LUČINA 0:2 (0:2)

Fotbalisté Lučiny o svém vítězství v Horní Suché rozhodli už v prvním poločase, když se o obě vstřelené branky postaral útočník Rostislav Krzyžánek. Ten se poprvé prosadil ve 28. minutě, druhý gól pak přidal po chybě brankáře Tomka čtyři minuty před přestávkou.

Lučina: Kielar – R. Tomíček (66. Bártek), M. Kohut, Staufčík, Goroš – K. Tomíček (88. Vojkovský), Myšinský, Majer, Skotnica – Krzyžánek, Mikulec (78. Bubík). Trenér: René Hruška. (rom)