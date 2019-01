Třinec – Opavští fotbalisté po včerejší výhře v Třinci snížili ztrátu na druhý Baník Ostrava. Aktuálně drží sérii pěti výher za sebou.

Slezské derby skončilo nakonec výhrou Opavy 3:1. | Foto: Ilustrační foto: František Géla

Navíc je ve středu čeká finále národního poháru se Zlínem, jehož trenér Bohumil Páník si na tribuně pečlivě dělal poznámky. Co viděl? Bleskový úvod Opavanů, kteří šli zásluhou Kuzmanoviče do vedení a po půlhodině jej díky Jurečkovi ještě navýšili.



„Rychlý gól Opavě pomohl, dobře si to tady rozvrhla. Musím říct, že Opava u nás hrála hodně dobře. Bylo vidět, že je v laufu a to se vám pak daří vše, na co sáhnete. My jsme prohrávali osobní souboje a nemohli se do zápasu pořádně dostat. Povedlo se nám to až ve druhé půli," připomněl třinecký trenér Jiří Neček gól Stříže po přímém kopu Ižvolta, který skončil na tyči.



„Musím říct, že nám po té brance zatrnulo. Na kluky dolehla chvilková nervozita, začali jsme se trochu bát. Postupem doby jsme se z toho oklepali a třetí gól nás definitivně uklidnil. Z této výhry máme moc velkou radost, protože jsme měli docela respekt z domácí série Třince. Věděli jsme, že pokaždé rychle rozhodl, a proto jsme se soustředili na začátek utkání. Chtěli jsme držet balon i na úkor přesné kombinace, důležité bylo nepustit Třinec ke hře," objasnil opavský kouč Roman Skuhravý.



To vše se Opavě povedlo, takže po ztrátě Baníku honí nadále dva zajíce najednou. Co musí Opavští udělat pro to, aby v pomyslném pytli skončil aspoň jeden z nich? „Naším cílem bylo před posledními dvěma koly snížit ten bodový rozestup. Povedlo se to už teď, i když pořád jednoznačně říkám, že Baník je nadále v roli toho, který by to už měl zvládnout. Co se týká finále poháru, tak každý, kdo hrál finále jakékoliv soutěže, vám může říct, co to pro něj znamenalo. My to finále hrát můžeme a uděláme absolutní maximum pro to, abychom ho taky zvládli," ujistil Roman Skuhravý.



Slezskému FC bude fandit i Jiří Neček, který je s opavským klubem hodně spjatý. „Samozřejmě, sice jsem působil i ve Zlíně, ale Opavě pohár přeji. Je to neskutečný příběh. Musím říct, že před dnešním utkáním jsme se trochu špičkovali s Džekym, což je taková ikona opavského fotbalu, jakási spojka mezi klubem a fanoušky. Džeky teď leží v nemocnici, tak jsem rád, že mu výhra Opavy udělala radost. Pro nás to samozřejmě dobré není, pořád jsme v nějakém ošemetném pásmu, ale díváme se hlavně dopředu. Vždycky hráčům říkám, ať se dívají před sebe a mají cíle soupeře přeskočit. Kdy hráč cíl nemá a spokojí se s dosaženým, je to špatné pro všechny," míní Neček.

Fotbal Třinec – SFC Opava 1:3 (0:2)

Branky: 48. Stříž – 6. Kuzmanovič, 33. Jurečka, 86. Zapalač. Rozhodčí: Severýn – Vlček, Podaný. ŽK: Ižvolt – T. Čelůstka, Simerský, Mozol. Diváci: 683.

Třinec: Paleček – Benetka (82. P. Hošek), M. Čelůstka, Janoščín, Reintam – Krišto – Ižvolt, Šumbera, Janošík (69. Joukl) – Dedič. Trenér: Jiří Neček.

Opava: Fendrich – Zd. Pospěch (78. Puškáč), Simerský, Žídek, T. Čelůstka – Hrabina, Schaffartzik, Janetzký (73. Mozol), Zapalač – Kuzmanovič, Jurečka (87. Radič). Trenér: Roman Skuhravý.