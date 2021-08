Vratimov svého soupeře zaskočil a dvakrát vedl. Skóre utkání otevřel po půl hodině hry domácí Denis Dziuba, kterého vyzval ke skórování Baďura. „Krásně mě našel, já už jsem to jen zakončil,” řekl po zápase pro Deník jednadvacetiletý záložník.

Prostějov ve druhém poločase srovnal, domácí si ale vzali vedení rychle zase zpátky. „Asi nikdo nečekal, že zase budeme vést. Škoda, už jsme to mohli dotáhnout,” mrzel ztracený náskok Dziubu.

Prostějov totiž nejprve vyrovnal a čtvrt hodiny před koncem rozhodl z pokutového kopu o hostující výhře 3:2 Kušej. Penalta se přitom pískala právě po zákroku Dziuby, který dohrál Koudelku. „Bylo to sporné, ale myslím, že si to rozhodčí obhájí. Kontakt tam byl, i když ne nijak velký, ale rozhodčí to bohužel pískl,” vrátil se k vyhrocenému momentu Dziuba. „Škoda, bolí to hodně. Měli jsme to dobře rozehrané a cítili jsme šanci, že bychom je mohli porazit,” dodal.

Trenér Prostějova Jarošík po přestávce prostřídal sestavu, což se na výkonu druholigového celku projevilo. „Do hry šli hráči, kteří pravidelně hrají druhou ligu. Bylo to znát, nastoupila tam síla a rychlost a my už jsme byli těžkopádní,” přiznal Dziuba.

Vratimovské prohraný zápas mrzel, jinak si ale vstup do sezony užívají. Klub je po 19 letech zpátky v MSFL a z dosavadních tří zápasů vytěžil sedm bodů. „Zatím jedeme nad očekávání. Začátek máme super a snad v tom budeme pokračovat. Taky nás potěšilo, kolik lidí dorazilo na pohár. Byla to pecka,” uzavřel Dziuba.