Právě přesun do jiného okresu byl loni „kličkou“, jakou se pořadatelé vyhnuli zrušení ročníku. Ani letos ale nebyli v lehké situaci. „Když jsme se o tom bavili na začátku roku, zaznívaly různé úvahy. Nakonec jsme se rozhodli do toho jít a vše připravovat tak, že akce bude,“ uvedl hlavní pořadatel a otec myšlenky penalt v kraji Adam Hubeňák.

Je rád, že se vše odehraje už za pár dní. „Když čteme, že někdo už nemůže do Tunisu na dovolenou, Chorvatsko chce testy, nebo očkování, tak jsme rádi, že se to blíží, protože nevíme, co se na nás v září nebo v říjnu chystá. Věříme, že už nám to nikdo nezakáže,“ zadoufal Hubeňák.

Možnost změny místa však byla. „Po minulém roku se nám na menší plac moc nechtělo. Nakonec jsme to nechali, protože to tam lidé znají, vedle je autobusová zastávka a máme to tam rádi,“ vysvětlil Hubeňák. „V hlavě novinek bylo hodně, ale i tím, že zůstáváme za pivovarem, jsme od toho upustili. Snad za rok,“ dodal.

Jelikož půjde o 12. ročník, bude odměna dvanáct tisíc pro vítěze hlavní kategorie. „Chceme to tak dál držet. Jaký ročník, tolik tisíc pro toho, kdo vyhraje,“ objasnil Adam Hubeňák s tím, že má jednu zajímavost. „Poprvé budeme bez obhájce, jelikož začínají přípravy, a mladý klučina Matěj Mikulenka je mládežnickým reprezentantem a hráčem Sigmy Olomouc. Takže víme, že budeme mít nového vítěze a každý má šanci,“ vyzval potenciální kanonýry do soutěže.

V kategorii kadetů do patnácti let se bude hrát o tři tisíce korun, na druhého a třetího v pořadí bude čekat dres Baníku Ostrava podepsaný celou kabinou A-týmu. „Myslím, že pro mladé kluky to jsou lákavé ceny,“ poznamenal Adam Hubeňák.

„Jinak jako obvykle oceníme mnohem více střelců: Lidé se pak mohou těšit na výborné občerstvení, skvělé pivo – před měsícem uvařenou speciální penaltovou jedenáctku – a celkově dobrou náladu. Myslím, že je konečně čas na super akci,“ uzavřel pozitivně Adam Hubeňák.