/FOTOGALERIE, VIDEO/ Ve velké rodinné vítězství se proměnil 15. ročník O penaltového krále na Hukvaldech. Triumfoval teprve patnáctiletý Nicolas Smolík, jeho bratr Dominik byl nejlepší mezi gólmany. Prvně jmenovaný po posledním kopu neskrýval emoce. „Je to neuvěřitelné,“ opakoval se slzami v očích. Vysoko se umístil ligový sudí Filip Kotala, který tak popřel, že rozhodčí neumí kopnout do míče, akce se zúčastnil i známý umělec a youtuber Vojtěch Braník Dvořák. Pro příští rok mají pořadatelé nemalé ambice.

Loni se končilo téměř za tmy, letos to takový maraton zdaleka nebyl. Samotné finále mezi dvěma střelci byl tentokrát hotové velmi brzy. Jan Ermis zklamal v obou rozstřelových pokusech, Smolíkovi, který poprvé nedal a musel se vykupovat až ve dvacátém kole, tak stačilo své penalty proměnit, aby hlavní ceny – pohár a odměna patnáct tisíc korun – byly jeho.

Po jistotě vítězství se radoval s kamarády, padl na zem a slavil se slzami v očích. „Jestli jsem dojatý? Úplně. To není možné, neskutečný pocit. Poprvé jsem tu byl patnáctý, dostal jsem malý pohárek. Teď budu mít ten velký. Neuvěřitelné,“ nechápal, když se objal s bratrem Dominikem, jenž tou dobou věděl, že s 32 chycenými penaltami suverénně ovládl soutěž gólmanů.

Rozhodující rozstřel a oslavy vítěze 15. ročníku soutěže O penaltového krále (5. července 2024). | Video: David Hekele

„I jemu jsem chtěl dát gól, protože je to brácha. Ale jsme spolu v pohodě, jen chci vyhrát. Je super, že vyhrál i on,“ pochvaloval si. „Bolelo to jako každý rok, takhle bych to zhodnotil,“ usmál se Dominik Smolík, jenž obhájil loňské prvenství. „Na začátku mi to nešlo, ale chytil jsem se a příští rok půjdu na hattrick,“ vyhlásil.

Samozřejmě se nabízí téma rodinné oslavy. A nejen kvůli dění na Hukvaldech. Dominik postoupil se Starým Městem do krajského přeboru, Nicolas se staršími žáky Staříče a navíc v Palkovicích slavil posun do I.A třídy i jejich otec Pavel.

„Holt klan Smolíků. Rodinná oslava bude,“ přiznal Dominik. „Velká, byl to neskutečný rok. Prostě sen,“ podotkl Nicolas. „U bráchy jsem to nečekal. Vím, že má talent, ale netušil jsem, že to dotáhne tak daleko v hlavě. Myslel jsem, že to v patnácti letech nezvládne, ale zvládl. Až na jednu proměnil všechny s přehledem. To je obdivuhodné. Překvapil mě,“ doplnil Dominik. „Já to taky nečekal. Bráchovi jsem říkal, že chci vyhrát a vyhraju, stalo se. Jsem šťastný, jen to stále nechápu,“ nevěřil Nicolas Smolík.

close info Zdroj: Deník/David Hekele zoom_in Nicolas a Dominik Smolíkové.

BOSÝ STŘÍBRNÝ POŘADATEL

Finálovou porážku bral Jan Ermis s úsměvem. „Gratuluji vítězi, ustál ten tlak. Asi jsem měl mít víc panáků,“ prohodil. „Ale ne. Rozhodlo, že jsem tady běhal okolo, chystali jsme ceny a tak. To není výmluva,“ narážel na fakt, že patří do pořadatelského týmu.

„Kdybych vyhrál, ještě by to vypadalo, že je to cinklé, jak se říká. Prostě náhoda,“ přikývl. „Kopu to celých těch patnáct let, byl jsem nejlépe pátý a sedmý, teď jsem už druhý, za což jsem rád. A jsem i rád za mladého, nemusí letos na brigádu,“ vypíchl pozitivum Jan Ermis, k němuž se při exekuci vázala jedna zajímavost.

Všechny penalty absolvoval bos. Že by to bylo proto, že mu to takhle jde lépe, než v kopačkách, jak si dělali parťáci srandu? „To není pravda. Takhle to jsou takzvané citovky,“ smál se Ermis. „Důvod je prostý. Nestihl bych se přezouvat, jak tu lítám,“ vysvětlil.

Místo foukání do píšťalky měl míč u kopačky i ligový sudí Filip Kotala. Jeho cesta se zastavila těsně před stupni vítězů. Skončil „bramborový“, tedy čtvrtý. „Párkrát mi to tam spadlo, takže možná jo,“ smál se při odpovědi na otázku, zda jde o důkaz, že i rozhodčí může umět kopnout do balonu. „Asi druhou penaltu jsem neproměnil, takže jsem brzy hrál bez záchranného života. Jak říkají fotbalisté, chybělo trocha štěstíčka,“ hodnotil svůj výkon.

„Jsem tady druhým rokem, loni se mi to moc nepovedlo, ale atmosféra i organizace je výborná, jinde jsem to nezažil, takže jsem nadšený,“ pokračoval Kotala, který nepochyboval o ohlasu svého výsledku u kolegů. „Doufám, že příští rok tady naženeme více ligových rozhodčích. Aspoň se to může víc zpropagovat a posunout,“ nabídl Filip Kotala.

YOUTUBER NA HUKVALDECH VE TŘETÍM KOLE

Penalt se zúčastnilo v obou kategoriích kolem 270 střelců. Mezi nimi i hokejisté Rostislav Marosz a Daniel Krenželok. Kadetům vládl Vojtěch Maršál, z žen byla nejlepší Simona Šmídová.

Penalty na Hukvaldech (5. července 2024). | Video: David Hekele

Tři kola absolvoval také Vojtěch Braník Dvořák. Umělec a známý youtuber, který má svůj kanál a pořád pod názvem „Z kotle“, kdy objíždí nejrůznější sportovní akce a zápasy a přibližuje jejich atmosféru. „Musím odpovědět?“ tázal, když měl okomentovat své představení. „První penaltu jsem dal dobře, gólman šel na druhou stranu. Druhá šla do břevna a třetí k tyči mi chytil,“ popsal Dvořák.

„Jsem tady náhodou, protože jsem se potkal s kluky organizátory v Hamburku na Euru. Dali jsme pivko, kecali jsme a najednou se mě zeptali, co dělám pátého. Že na Hukvaldech dělají penalty. Zalíbilo se mi to. Zvlášť, když shodou okolností jsem tu byl na čundru před dvěma lety. S partičkou, s níž chodíme po minipivovarech, jsme byli v Beskydech a zrovna tady na hřišti jsem vytuhl. Není to tedy pro mě neznámá plocha a pamatoval jsem si to,“ vybavil si Dvořák. „Měl jsem volno, tak jsem rád přijel,“ doplnil.

Fotbal má podle svých slov rád, občas ještě naskočí na pár minut v dresu své vesnice. „Ale spíše jako maskot. Strašně mě to baví. K penaltě jsem se nikdy nedostal, jen na tréninku, ale u televize je miluji. A tady jsem si to užil, jak to kluci kopali. Neskutečné. Strhlo mě to a každému bych to doporučil,“ vypíchl.

close info Zdroj: Deník/David Hekele zoom_in Již 15. ročník soutěže O penaltového krále na Hukvaldech.

Patnáctý ročník si pochvaloval i šéf akce Adam Hubeňák. „Bylo to krásné. Myslím si, že lidé to milují, odstartovali jsme léto, kopli penalty, takže super,“ líčil své pocity a prozradil, že po loňské účasti Antonína Panenky by chtěl opět přivábit velkou osobnost.

V hledáčku jsou Jan Koller, nebo jeho bývalý útočný parťák z reprezentace Milan Baroš. Legenda Baníku a miláček ostravského publika byl podle Hubeňáka letos už v zahraničí, nicméně soutěži věnoval svůj dres jako jednu z cen a za rok by na Hukvaldy mohl přijet. „Uděláme pro to maximum,“ slíbil Hubeňák.

„Lidé chtějí jména a my jim je dáme. Věřím tomu. Ale o to primárně nejde. Potkávají se tu hráči, trenéři, manažeři, rozhodčí, hokejisté… Jsme tu všichni na podobné vlně a věřím, že se budeme setkávat dál,“ uzavřel Adam Hubeňák.