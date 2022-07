Petře, vedete jako hlavní trenér Otrokovice. To znamená, že v pětatřiceti letech je vaše hráčská kariéra ukončena? Myslím si, že konec hráčské kariéry je definitivní. Chtěl jsem ještě hrát, protože jak jednou skončíte, tak už se těžko do toho dostáváte. Ale už dlouho jsem snil o tom, že budu trénovat. Ta možnost přišla. Dostal jsem nabídku z Otrokovic a všechno směřuji k trenérské kariéře.

Do Otrokovic jste přišel po krátké anabázi v Chorvatsku. Podzim vám vůbec nevyšel a v zimní přestávce jste byli pasováni do role jasného sestupujícího…

Po polovině soutěže jsme měli osm bodů. Hodně hráčů skončilo, nevěřili, že by se nám mohla záchrana podařit. Naštěstí ale přišel silný majitel. Investoval do hráčů. Přišlo deset nových kluků. Herně jsme se zvedli, začalo se více trénovat. I díky tomu jsme nakonec MSFL zachránili. Jsme rádi, že třetí liga v Otrokovicích zůstala. Začali jsme poměrně brzy s přípravou. Nechceme nic podcenit, tak aby se opakovala loňská sezona.

Vy jste v Otrokovicích sezonu končil jako hlavní trenér…

Je to tak. Vedl jsem posledních šest sedm zápasů. Tím, že od zimy jsem byl hrající asistent, pomalu jsem se s trenérskou prací sžíval. Musím přiznat, že když jsem převzal tým jako hlavní trenér, byl jsem docela nervózní. Během hráčské kariéry jsem ale nabíral dost zkušeností, a z toho jsem těžil. Myslím si, že mě kluci berou a musím přiznat, že trenérská práce mě baví.

Před týdnem jste vedl ve Štěpánkovicích Otrokovice proti ostravskému Baníku, který trénuje zkušený stratég Pavel Vrba…

Pro mě, jakožto bývalého hráče Baníku, byly, jsou a budou zápasy proti tomuto klubu specifické. Jsem rád, že jsme mohli ve Štěpánkovicích hrát. Sice jsme ještě měli volno, ale zápas s Baníkem se neodmítá. Hráli jsme proti kvalitnímu týmu s výborným trenérem. Myslím si, že první poločas nebyl z naší strany špatný. Měli jsme tam dobré věci. Ve druhém nám došly síly, Baník ukázal svou kvalitu a vyhrál 7:1. Třešničkou na dortu byl fakt, že se hrálo ve Štěpánkovicích, kde mám plno známých. Navíc je to vesnice, kde mají lidi fotbal rádi. Pamatuji, jak jsme tady hráli s Opavou přípravu proti Polákům. Taky bylo vyprodáno. Sice to už jsou čtyři roky, ale mám ten zápas v živé paměti. Vyhráli jsme 3:2 a já dával první gól.

Jako hráč to Petr Zapalač dotáhl až do ligy. Co jako trenér?

Fotbal mě baví, je mým životem. Trenéřinu chci dál studovat a dostat se v budoucnu do ligy. V říjnu nastupuji na studium áčkové licence.

Fotbal vás momentálně živí?

Ano. V Otrokovicích pracuji jako šéftrenér mládeže, vedle toho dělám i muže. Je to práce, která mě maximálně naplňuje.