Baník se na hřišti divizního Lanžhotu před třemi tisíci diváky protrápil k výhře 3:1, dvakrát se trefil kapitán Baroš. Všechny branky padly v prvním poločas. „Cíl jsme měli jasný, postoupit, což jsme splnili. Chtěli jsme dát šanci taky hráčům, kteří toho zatím v lize tolik neodehráli, i to se povedlo,“ řekl trenér Baníku Bohumil Páník, který však měl výhrady.

„Samozřejmě některé výkony nebyly optimální, ale tak to bývá, pohár je vždy nevyzpytatelný. Ve druhém poločase už jsme se zaměřili na to, abychom nedostali gól. Dávali jsme si hlavně pozor na standardní situace, které měli domácí nepříjemné,“ dodal Bohumil Páník.

KARVINÁ HRU KONTROLOVALA

Karviná měla derby ve Frýdku-Místku pod kontrolou. Speciální utkání odchytal brankář Jiří Ciupa, který ve Frýdku hostuje právě z Karviné. Svěřenci trenéra Františka Straky drželi od začátku míč a chtěli rychle rozhodnout, což se jim do půle povedlo. „Od některých hráčů jsem čekal víc. Hlavně odhodlání. Věřil jsem v poločas 0:0, a že pak bychom mohli pozlobit, ale fatální individuální chyby nás stály to případné nerozhodné poločasové skóre a dvoubrankové vedení už si Karviná pohlídala,“ uznal trenér Valcířů Martin Pulpit.

Karvinský kouč František Straka si pochvaloval, že viděl v akci i další hráče. „Každý zápas je lepší než trénink. Do kluků pořád hustím, aby nechali běhat soupeře. Ať hru kontrolujeme, což se dnes v zásadě povedlo. Domácí si zaběhali a my jsme postoupili,“ shrnul zápas Straka.

OPAVA PLNILA POVINNOST

Opava splnila na hřišti v Mohelnici povinnost. Účastníka I.A třídy Olešnici u Bouzova porazila 6:0. Třemi góly se na tom podílel útočník Dedič. „Byť jsme hráli se soupeř z nižší soutěže, věřím, že jsme započali novou sérii. Teď se musíme dobře připravit na Slavii,“ řekl René Dedič.

„Splnili jsme povinnost, postoupili jsme do dalšího kola. Vytěžili jsme hráče, kteří v neděli v Plzni nehráli,“ řekl trenér Opavy Ivan Kopecký. K tomu, zda sestava, která vyběhla na trávník, bude tou proti Slavii, opavský kouč řekl: „Určitě ne, budou změny."

PETŘKOVICE SE RVALY

Petřkovice sice dvakrát s Brnem prohrávaly o dva góly, dokázaly však vyrovnat. V prodloužení ale strhl výhru v poměru 4:3 na stranu favorita útočník Jan Pázler. „Je pro mě ale nepochopitelné, že profesionální tým dostane dalších třicet minut hry. Mrzí mě, že se nekopou rovnou penalty jako kdysi,“ pronesl trenér domácí Odry Filip Smékal.

První půli hosté ovládli 2:0, od snížení Neumanna se ale hra otočila. „Ani bych neřekl, že by Zbrojovka byla lepší, jen ukázala obrovskou efektivitu. Celkově dala ze čtyř šancí čtyři góly. Moc si ale cením, jak jsme se do zápasu vrátili. Navíc jsme měli pět šest dalších příležitostí a ještě v základní hrací době jsme to mohli otočit. Škoda,“ dodal Filip Smékal.

TŘINEC NEMĚL PROBLÉM

Už v úterý slavil druholigový Třinec, který vyhrál na půdě divizního Valašského Meziříčí 5:0. Hattrickem se blýskl Tomáš Wojnar. „Vstup nebyl z naší strany optimální, měli jsme problém s náběhy soupeře, ale zhruba po pětadvaceti minutách jsme hru zpřesnili, šli do vedení a pak už to šlo. Nevadilo ani prostřídání sestavy ve druhé půli,“ podotkl trenér hutníků Svatopluk Habanec, který do utkání poslal i čerstvou posilu, mladého Nigerijce Tijaniho. Ten přišel do Třince z Baníku Ostrava na hostování.

MOL Cup – 2. kolo:

Lanžhot – Baník Ostrava 1:3 (1:3)

Branky: 10. Královič – 28. a 35. Baroš, 2. Smola. Rozhodčí: Machálek. ŽK: Lapin – Procházka, Lalkovič, Granečný. Diváci: 3156.

Baník: Budinský – Celba, Pokorný, Procházka (46. Šindelář), Granečný – Holzer, Kaloč, Jirásek (46. Jánoš), Lalkovič – Baroš, Smola (63. De Azevedo). Trenér: Páník.

Frýdek-Místek – Karviná 1:3 (0:2)

Branky: 62. Visič – 31. Guba z pen., 43. Galuška, 51. Petráň. Rozhodčí: Denev. ŽK: Hýbl – Krivák, Weber. Diváci: 1576.

Frýdek-Místek: Ciupa – Kebísek, Bialek, Skwarczek (46. Teplý), Hýbl, Kaizar, Hurta, Ožvolda, Šumský, Visič (80. Bányácski), Varadi (57. Telnar). Trenér: Pulpit.

Karviná: Pastornický – Putyera, Krivák, Stropek, Čonka – Smrž – Vlachovský, Weber, Bukata (83. Wala), Puchel (35. Galuška) – Guba (48. Petráň). Trenér: Straka.

Olešnice – Opava 0:6 (0:2)

Branky: 10., 67. a 84. Dedič, 42. Opoku, 47. Manzia, 71. Jurečka. Rozhodčí: Zelinka. ŽK: ???. Diváci: 853.

Opava: Fendrich – Hrabina, Simerský, Svozil, Žídek (72. Stáňa) – Zavadil – Manzia, Šulc, Zapalač (56. Jurečka) – Opoku (46. Řezníček), Dedič. Trenér: Ivan Kopecký

Petřkovice – Brno 3:4 po prodl. (0:2, 3:1)

Branky: 64. Neumann z pen. 76. Szotkowski, 79. Adamík - 18. a 45. Šumbera, 75. a 105. Pázler. Rozhodčí: Antoníček. ŽK: Mládek, Honiš, Plesník, Dziuba - Sedlák, Šumbera, Kryštůfek, Fousek. Diváci: 671.

Petřkovice: Lapeš - Strakoš, Honiš, Plesník, Sporysz - Mládek, Dziuba - Tilkeridis (46. Neumann), Tobiáš (62. Moučka), Tomšů (71. Szotkowski) - Adamík (100. Baranek). Trenéři: Smetana a Smékal.

Další zápasy:

Zápy – Bohemians 1905 2:3, Uničov – Zlín 1:4, Ústí n. O. – České Budějovice 0:2, Písek – Teplice 1:3, Chlumec n. C. – Příbram 2:1, Mariánské Lázně – Liberec 2:5, Táborsko – Varnsdorf 4:5 po pen., Motorlet Praha – Vyšehrad 0:5, Přepeře – Chrudim 0:1, Velvary – Žižkov 0:1, Vltavín – Vlašim 2:1, Ždírerc n. D. - Líšeň 0:4, Štěchovice – Sokolov 1:4, Domažlice – Ústí nad Labem 3:2 po pen., Králův Dvůr – Dukla Praha 0:2.