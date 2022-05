Regions Cup 2002

1. kvalifikační utkání: Zlínský KFS – Moravskoslezský KFS 2:2 (1:1), 4:2 na penalty

Branky: 11. Kvasnica, 58. Sopůšek – 14. Kučera, 86. Frébort

Penaltový rozstřel: Horňák nedal, Frébort nedal, Chovanec 1:0, Klimpar 1:1, Klečka 2:1, Střelec 2:2, Pavelka 3:2, Václavíček nedal, Sopůšek 4:2

Rozhodčí: Hanák – Vychodil, Zapletal (Veselý). Diváci: 400.

KFS Zlín: Vrba – Glozyga, Horňák, Bršlica, Juřica, Kašík, Sopůšek, Paštěka, Gojš, Goňa, Kvasnica. Střídali: Tkadlec, Chovanec, Pavelka, Miklík, Klečka, Švec. Trenéři: Motal a Kolenič.

KFS Moravskoslezský: Kodeš – Frébort, Marek, Kučera, Leibl, Kolaska, Krejčí, Sasko, Václavíček, Klimpar, Slowiaczek, Střelec, Krčmařík, Macík, Švrčina. Trenéři: Sostřonek a Orel.

„S přístupem i výkonem kluků jsem spokojený. I když to měli o jednom tréninku a rozcvičení těžké, poprali se s tím dobře. Sice na rozestavení nebyly z klubů zvyklý, utkání ale odehráli velice dobře,“ uvedl trenér domácího výběru Lukáš Motal.

Dramatický středeční duel skončil po devadesáti minutách nerozhodně 2:2. Domácí tým po brankách Kvasnici a Sopůška dvakrát vedl, ve druhém poločase mohl soupeře dorazit, ale vyložené šance neproměnil a nakonec nechal rivala ze severu Moravy v závěru parádní ranou Fréborta srovnat.

„Holt takový už je fotbal,“ krčil rameny Motal. „Za stavu 2.1 jsme měli dvě nebo tři tutovky, kdy jsme měli soupeři odskočit. Hosté vsadili v závěru všechno na jednu kartu a byla jen otázka, zda přidáme třetí gól nebo to uskáčeme, odkopeme či jim tam něco spadne. Bohužel po jedné odražené standardce to borec krásně trefil,“ povzdechl si Motal.

Vítěze určila až penaltové loterii. Úspěšnější nakonec byli borci ze Zlínska, postup stvrdil v páté sérii záložník Hluku Roman Sopůšek.

„Nakonec jsme byli šťastnější, ale na penalty vůbec nemuselo dojít. Pro diváky to však asi bylo dobré,“ usmál se domácí trenér.

Hráče na rozstřel nevybíral, nechal to na nich. „Nikoho jsem neurčoval. Kdo si věřil, vzal si balon a šel. Asi to byla dobrá volba, když všichni až na Peťu Horňáka dali,“ prohlásil.

Další zápas sehraje Výběr Zlínského KFS na Hané proti soupeři z Olomoucka. Termín ani dějiště zápasu není dosud známé. Jisté je, že se musí uskutečnit do konce května.

Motal mužstvo moc měnit nechce. „Kluci, co jsou tady, si zaslouží odehrát další zápas. Uvidíme, jaký bude zdravotní stav hráčů, ale chtěli bychom, aby nominace byla stejná,“ dodal.

Tým Moravskoslezského KFS dorazil do Holešova s jediným náhradníkem, přesto se soupeřem držel krok a nakonec byl i díky skvělému brankáři Kodešovi blízko postupu. V rozstřelu ale neuspěl střelec vyrovnávací trefy Frébort ani kapitán Václavíček.

Stadion na Letné? Brzy se už musí začít něco dít, ví manažer Zlína Grygera

„Pro diváky to bylo zajímavé utkání, které se hrálo v krásném prostředí za nádherného počasí. Pro kluky, co hrají fotbal jenom pro radost, to byl určitě dobrý zážitek,“ míní hostující trenér Petr Sostřonek.

Na absence některých povolaných hráčů se nevymlouval. „Někteří se zranili. Ti, co dělají u policie, si zase nemohli vyměnit šichty, ale kluci, co tu byli, odevzdali maximum,“ těší kouče třinecké mládeže.

Oba týmy se na utkání Regions Cupu připravovali. „Určitě jsme tuto akci nepodceňovali. V Ostravě na Unii jsme měli dvě tréninkové jednotky. Více toho asi nešlo stihnout, protože kluky nemůžeme jen tak vytáhnout z práce, navíc mají klubové povinnosti,“ připomněl Sostřonek.

Výběr Zlínska se v Holešově sešel již v úterý. Absolvoval trénink, taktickou poradu, po noci na hotelu se v den utkání rozcvičil a odpoledne šel do akce.

Do Holešova za nimi dorazili i fanoušci. První půle byla vyrovnaná s jen pár šancemi. Skóre otevřel v 11. minuě slušovický forvard Kvasnica, za hosty rychle srovnal Kučera. Syn známého ligového trenéra nyní nastupuje za Frýdlant nad Ostravicí.

Hodně přísná? Baroš vyfasoval červenou, první po konci profi kariéry

Ve druhé půli už byli výrazně aktivnější domácí. Vedení jim vrátil v 58. minutě dorážející Sopůšek. Celek ze Zlínska pak mohl zápas definitivně rozhodnout, ale střídající Tkadlec proti brankáři Kodešovi neuspěl, po přihrávce výtečně hrajícího Sopůška zase holešovský Pavelka netrefil ve vyložení pozici míč. V jasné šanci pak selhal i Chovanec z Brumova.

Severomoravané nepříjemné okamžiky ve vlastní šestnáctce přečkali a chvíli před koncem parádní ranou Fréborta do šibenice skóre srovnali. Na obrat už ale nedosáhli.

Regions Cup se hraje vyřazovacím způsobem, dál jde pouze vítěz. Nejúspěšnější kraj z Česka se následně kvalifikuje na mezinárodní turnaj do Irska, který už bude mít parametry a zázemí hodnotné velkému reprezentačnímu turnaji EURO.