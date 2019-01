Frýdek-Místek – Tradiční porodní bolesti novinky vykazuje půldruhého měsíce po rozjezdu projekt Fotbalové Asociace ČR Fotbalové ®evoluce.

Již žádné papírové zápisy o utkání. Nyní všechny oddíly najely na jednotný systém FAČR a vše se nyní dělá v elektronické podobě. | Foto: Deník/Robert Schedling

Systém, jenž má pomoci k elektronizaci komunikace na všech úrovních fotbalového hnutí, prvně vážněji prověřily úvodní kola fotbalových soutěží. „U nás v okrese už máme odehrány dvě kola okresního přeboru mužů. Víme, že systém má stále ještě své mouchy, ale vše se vychytává a upravuje," nastínil předseda OFS Frýdek-Místek Zdeněk Duda. „Co mám zprávy, tak u nás má každý oddíl své internetové připojení. Problémy byly pouze s vkládáním změny rozhodčího střídání a počtu diváků. To jsou však celorepublikové problémy, které se řeší. Pokud má u nás v okrese někdo problém, mohou je zástupci klubů řešit přímo s hlavním administrátorem Svatoplukem Pešatem. Tomu ještě pomáhají Miloš Jež, Vladimír Šmíd a Jakub Kielar. Tito čtyři jsou takovými duchovními otci informačního systému u nás v okrese," dodal Duda.

Na rozdíl od některých oponentů, kteří FAČRu vyčítají, že se měl rozjet na dvě etapy – nejprve profesionální soutěže až po divize a o rok později po vychytání ostatní – okresní šéf tento názor nesdílí. „Souhlasím s tím, že to mělo být zavedeno postupně, ale nyní si myslím, že čtyři pět kol se bude celý systém vychytávat, bude to stát ještě spoustu sil a nervů, ale jsme už ve 21. století. Elektronizace systému všem ušetří práci a vše zprůhlední. Nejlepší věc na vše je sběrná měsíční faktura. Tu oceňují všichni. Oddíly se tak nemusí starat o vyplácení rozhodčích, ti zase nemusí lítat na poštu se zápisy z utkání," kvituje Zdeněk Duda.

Prozatím jediným zádrhelem v okresních soutěžích je nesehrané utkání okresní soutěže mužů mezi Nebory a Milíkovem. „Tady nešlo ani tak o chybu informačního systému, nebo že by tento systém nefungoval. Milíkovští měli zkrátka v systému nahraných pouze šest hráčů. Přitom jsme všechny okresní oddíly předem upozorňovali, aby nahrání fotek do systému FAČR (něco jako zaregistrování hráčů, pozn. red.) nenechávali na poslední chvíli. I když se Milíkovští k utkání dostavili v dostatečném počtu, systém jich na hřiště pustil pouze šest. Více hráčů tam nahraných neměli," prozradil předseda OFS Frýdek-Místek Zdeněk Duda.

Milíkovu tak disciplinární komise při OFS Frýdek-Místek zápas v Neborech zkontumovala a udělala mu navíc pokutu ve výši 500 Kč.

Podstatně déle už se systémem pracují oddíly na krajské úrovni. I zde, až na malé zádrhele, vše funguje jak má. „Zatím jsme neevidovali žádné stížnosti s problémy připojení. Co se týče reakcí, řekl bych, že jsou všechny vesměs pozitivní. Každá nová věc má své porodní bolesti a i tady jsou chyby, které se postupně vychytávají," řekl sekretář MS KFS Ostrava Vladimír Janoško.

Sám autor článku narazil u prohlížení zápisů mládeže na chybu, kdy rozhodčí po odehraném utkání žáků vložili poločasový výsledek, označili všechny střelce zápasu, ale zapomněli upravit konečný stav. „ Zápisy mužů a dorostu jsou jiné, než zápisy u žákovských zápasů. U žáků máme takzvané volné zápisy. To znamená, že rozhodčí si musí pohlídat vkládání poločasových a konečných výsledků sami. U vyšších věkových kategorií se výsledek automaticky načítá podle zadávání střelců branek. Už jsem ale na to kluky rozhodčí v našem kraji upozorňoval. Jak říkám, jsou to začátky. Jak se vše vychytá, věřím, že vše bude fungovat a všichni budou spokojeni," vysvětlil Vladimír Janoško.