Poslední hattrick stihl Baroš za 46 minut, chválil ho i legendární Jágr

VIDEO, FOTOGALERIE/ „Je to borec.“ To prohlásil legendární hokejista Jaromír Jágr bezprostředně poté, co vstřelil Milan Baroš hattrick do sítě Příbrami, kterou porazil Baník Ostrava 3:0. Pro osmatřicetiletého bývalého reprezentanta a vítěze Ligy mistrů to byl 4. srpna 2018 zatím poslední třígólový zápas v kariéře.

Utkání 21. kola první fotbalové ligy: FC Baník Ostrava - Slovan Liberec, 16. února 2019 v Ostravě. Na snímku Milan Baroš. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň