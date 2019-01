Region – O víkendu v našem kraji pokračují dalšími zápasy krajské fotbalové soutěže.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Robert Schedling

Fincentrum krajský přebor mužů

Utkání mezi Janovicemi a Dětmarovicemi bude soubojem dvou nováčků v krajském přeboru. Více se prozatím daří Janovicím, které v dosavadních čtyřech kolech ani jednou nezaváhaly. Dětmarovičtí mají na svém kontě dvě vítězství a po jedné remíze a prohře. „Na soupeře jsme se byl podívat a musím uznat, že nás čeká prozatím asi nejtěžší soupeř. Oni jsou velice silní při standardních situacích. Hraje za ně Prčík, který hrával kdysi ve Frýdku-Místku. Nám chybí pár zraněných hráčů, takže to bude takový test naší lavičky.

Po bodovém zisku touží také ve Frýdlantu a Čeladné. Oba celky ale hrají na hřišti svého soupeře. „V Oldřišově se hraje velice těžko. My se tam budeme snažit zopakovat minimálně výkon z minulého zápasu. Určitě nechceme prohrát,“ přeje si trenér Frýdlantu Josef Sláma. Oldřišov prozatím dostal ve čtyřech odehraných zápasech nejvíce branek (12, pozn. red.). „No jo, jenže my jsme vstřelili prozatím jen dvě branky. Máme velký problém se zakončením, snad se to prolomí,“ dodal Sláma. Poslední Čeladná míří k jedenáctému Bohumínu. „Chtěli bychom se tímto zápasem zvednout. Možná nám k tomu napomůže i vítězství 7:0 v pohárovém střetnutí v Palkovicích. Je pravdou ale, že nám stále chybí obránci, takže musíme sestavou pořád házet. Do branky už půjde Cuper, který v minulém kole nechytal. Věřím, že v následujících kolech nějaké ty body získáme. Musíme už zabrat,“ burcuje své svěřence čeladenský kouč Bohuš Keler.

Krajský přebor, 6. kolo

Sobota 11. září:Hradec n. Mor. – Pustá Polom 16.30, Český Těšín – Krnov 16.30, Jakartovice – Petřkovice 16.30, Háj ve Slezsku – Opava 2004 16.30.

Neděle 12. září: Oldřišov – Frýdlant n. O. 16.30, Janovice – Dětmarovice 16.30, Bohumín – Čeladná 16.30, Rýmařov – Frenštát p. R. 16.30.

I. A třída, skupina A

Vratimovští fotbalisté hostí v dnešním odpoledni na svém hřišti třinácté Krásné Pole. Soupeř v dosavadních odehraných čtyřech kolech třikrát remizoval, naposledy prohrál doma s Bolaticemi 0:1. V domácím prostředí je Vratimov prozatím stoprocentní.

I. A třída, sk. A, 6. kolo

Sobota 11. září:Velké Hoštice – Slavoj Bruntál 16.30, Ludgeřovice – FC Bílovec 16.30, Vratimov – Krásné Pole 16.30.

Neděle 12. září: Polanka – Mokré Lazce 16.30, Šilheřovice – Štěpánkovice 16.30, Bolatice – Kobeřice 16.30, Bohuslavice – Slavkov 16.30.

I. A třída, skupina B

Jedenáctka Smilovic by v souboji mužstev ze středních pater tabulky I. A třídy ráda využila domácího prostředí a vydolovala tři body. Minulý týden utrpěla první porážku na hřišti Staré Bělé, která vstřelila oba góly po sporných výrocích rozhodčího. „Uvidíme, v jakém složení Suchá nastoupí. My bychom hrozně rádi navázali na druhý poločas duelu ve Staré Bělé, kdy náš herní projev vůbec nebyl špatný. Pevně věřím, že rozhodčí bode pískat spravedlivě a o výsledku utkání se rozhodne jen na hřišti,“ přál si trenér Smilovic Pavel Smatana.

Fotbalisté Brušperku hrají dnes na hřišti dvanáctých Heřmanic a cílem družstva bude jistě již poprvé bodovat i na půdě svého soupeře. „Přesně tak. Na venkovních hřištích se nám prozatím nedaří, proto bude našim cílem uhrát minimálně remízu. Kromě dlouhodobě zraněných jsme kompletní,“ řekl Svatopluk Slovák z brušperského celku.

I. A třída, sk. B, 6. kolo

Sobota 11. září:Heřmanice – Brušperk 16.30, Staré Město – Stonava 16.30, MFK Karviná B – Šenov 16.30 (hř. Kovona-tráva), Smilovice – Horní Suchá 16.30.

Neděle 12. září: Raškovice – Veřovice 16.30, Vlčovice – B. Albrechtice 16.30, Bystřice – Stará Bělá 16.30.

I. B třída, skupina C

Jablunkov – Hrádek. Sousedské derby bude konfrontací celků, které vloni takřka do poslední chvíle válčily o udržení I. B třídy. Také letos se pohybují ve druhé polovině tabulky. V uplynulém kole oba týmy neudržely vedení, Hrádek nechal všechny body v Neborech a Jablunkov zase v Těrlicku. „Doma jsme ztratili tři body a to byl vyhraný zápas. Uvidíme, co to s kluky udělá. V Jablunkově musíme zabodovat. Body potřebují oba celky, nám se bude hodit úplně každý,“ řekl trenér Hrádku Stefan Franek. Jablunkov v týdnu prohrál v modelovém utkání s Mosty. „Je to taková facka. Asi jsme ji potřebovali, snad nám před derby s Hrádkem pomůže,“ pronesl útočník Spartaku Radim Szotkowski.

Sedliště – Mosty. Mosty se ocitly v situaci, na jakou vůbec nejsou zvyklé. Prozatím ještě nebodovaly, všechny čtyři zápasy prohrály. V mužstvu, které v předchozích dvou sezonách škádlilo postupové favority, je klid, pro paniku není místo. Do Sedlišť jedou Mostečtí s touhou uhrát první letošní body. Mnoho nechybělo, a získali by je už posledně v souboji s favorizovaným Nýdkem. „Nové hráče shánět nebudeme, jen uděláme nějaké změny v sestavě. S výkonem proti Nýdku jsem byl spokojený. Pokud ho zopakujeme v příštích střetnutích, určitě budeme bodovat,“ věří kouč Mostů Vítězslav Bazgier.

Nýdek – Oldřichovice. Posílený Nýdek je lídrem I. B třídy. K průběžnému prvnímu místu mu stačily tři vítězství a jedna remíza. O víkendu se o body dělit nechtějí, v souboji s Oldřichovicemi chtějí být stoprocentní. „Hrajeme doma, bereme jen vítězství. Na soupeře bude platit důsledné bránění Lukáše Stoszka, který patří mezi nejlepší fotbalisty této soutěže. Každý protivník se na nás chce vytáhnout, proto musíme hrát ne na sto, ale na sto dvacet procent. Kluci natrénováno mají, jen to teď musí prodat v zápasech,“ prohlásil lodivod Nýdku Miloš Koloničný.

Hnojník – Vendryně. Rovněž mužstvo Hnojníku prozatím zůstává za očekáváním. Družstvo hrající pod dohledem trenéra Radima Majera (loni na podzim za Hnojník hrával) prozatím třikrát prohrálo a jen jednou uspělo. Co se skrývá za nezdary? „Chabá koncovka. Vytvoříme si řadu šancí, ale neproměňujeme je. Nestálo při nás štěstí, ale snad se k nám už konečně přikloní. Musíme mu jít ještě více naproti. Týká se to především mladších hráčů, ti by rozhodně měli přidat. Na špatnou koncovku snad něco vymyslíme. Asi si stoupneme před bránu a prostě ji budeme jen tak trefovat,“ našel možné řešení velitel hnojnické lavičky Radim Majer.

I. B třída, sk. C, 6. kolo

Sobota 11. září:Frýdek-Místek B – Nebory 16.30 (hř. Chlebovice), Dolní Lutyně – Dolní Datyně 16.30, Sedliště – Mosty 16.30, Hnojník – Vendryně 16.30, Těrlicko – Dobrá 16.30.

Neděle 12. září: Jablunkov – Hrádek 16.30, Nýdek – Oldřichovice 16.30.

I. B třída, skupina D

Na hřišti novojičínského béčka (hraje se v Hodslavicích, pozn. red.) to nebudou mít fotbalisté Staříče vůbec lehké. Domácí hrají v pohodě, naopak tým trenéra Karla Peška prochází malou krizí. „Znovu to nebude pro nás lehké utkání, jelikož nejsme v dobré herní pohodě a neustále máme dva klíčové hráče na marodce. Samozřejmě zápas začíná stavem 0:0, proto budeme všichni bojovat o první body,“ přeje si Jiří Láža, vedoucí staříčského družstva.

Opačné starosti mají naopak v nedalekých Fryčovicích, kterým se na podzim daří. „V týdnu jsme zvítězili v okresním poháru 4:1 nad Starým Městem, ale radost nám zkazilo zranění Kužela, který si už na podzim nezahraje. V minulém kole jsme zahráli velmi dobrý zápas v Petřvaldě. Doufám, že kluci nezpychnou a budou bojovat. Výsledek se pak určitě dostaví,“ zdůrazňuje fryčovický trenér Miroslav Somr. Ten by měl mít k dispozici již Partika Bonka. „Trest skončil i Baranovi, jenže ten je teď mimo republiku, takže nebude. Jinak jsme v plné síle,“ dodal Somr. (rom, sch)

I. B třída, sk. D, 6. kolo

Sobota 11. září:Fryčovice – Odry 16.30, Nový Jičín B – Staříč 16.30 (hř. Hodslavice), Hájek a Synové – Libhošť 16.30, Petřvald n. Mor. – Starý Jičín 16.30.

Neděle 12. září: Lichnov – Kateřinice 16.30, Tichá – Kozlovice 16.30, Jeseník n. O. – Suchdol n. O. (hř. Mankovice).