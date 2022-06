Devětadvacetiletý útočník se prosadil nejprve z penalty, poté potrestal chybu stopera, následně se trefil po centru a nakonec zužitkoval pas, který dostal za obranu. Nebylo to přitom poprvé, co se letos trefil čtyřikrát. Stejný kousek se mu povedl taky proti Sedlištím a Hnojníku.

Rodák z Kosova letos dal už 37 branek, do Raškovic přitom přišel až před pátým kolem. Hned se však uvedl hattrickem a potom už sázel góly jako na běžícím páse. „Čekal jsem, že nějaké góly dám, ale že jich bude tolik, s tím jsem rozhodně nepočítal,“ usmál se pro Deník.

Bývalý fotbalista Nového Jičína nebo Frýdlantu nad Ostravicí je pro Raškovice velkou oporou, on sám ale tuší, že by to z jeho strany mohlo být ještě lepší. „Nemyslím si, že mám nějakou extra formu. Kdybych ji měl, tak bych hrál asi ve vyšší soutěži. Hraju podle toho, na co mám, protože kdybych celý zápas běhal tam a zpátky, tak tolik gólů nedám. Musím hrát chytřeji,“ dodal.

Preči je hráčem Raškovic už potřetí. Klub mu pokaždé podal pomocnou ruku a on se pak odrazil vstříc angažmá ve vyšší soutěži. V létě působil ve Fulneku, ten se ale dostal do problémů, a tak přišel do Raškovic znovu. „Mám tady známé a kamarády, vždy jsem tady vítaný,“ říká.

Tentokrát už ale po sezoně nejspíš nikam neprchne. „Postoupili jsme do I.A třídy, tam budeme bojovat. Jinam už mě to netáhne, ani bych to kvůli práci nestíhal,“ přiznal Preči, který přišel do České republiky v jeho šesti nebo sedmi letech.