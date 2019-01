Region - Třinečtí opět zvítězili v derby

FNL

MFK FRÝDEK-MÍSTEK – FOTBAL TŘINEC 0:1 (0:0)

Derby dvou velkých rivalů sledovala ve frýdeckých Stovkách sedmitisícovka fanoušků, čímž padl také rekord v počtu diváků na utkání FNL.

Před hodně slušně zaplněnými ochozy ve frýdeckých Stovkách sehráli domácí fotbalisté nepovedenou partii. V derby s Třincem byli totiž Valcíři lepší, leč gólově se jim brankáře Bruka překonat nepodařilo. To naopak Třinečtí vytěžili z minima maximum. Pomohla jim k tomu jediná střela, kterou však kapitán Malíř trefil velice precizně. „Jasně jsme ukázali, že na Frýdek prostě umíme. V defenzívě jsme odvedli dobrou práci, podali jsme taktický výkon, po této stránce jsme byli na soupeře výborně připraveni, lépe než on na nás a díky tomu jsme nakonec zápas zvládli líp," řekl ředitel Fotbalu Třinec Karel Kula. Hodně usměvavý byl po utkání třinecký kapitán Pavel Malíř.

„Jarda Málek mi dal výbornou přihrávku mezi stopery, povedlo se mi trefit míč z první. Ještě nikdy jsem nedal gól v zápase před tolika lidmi. Hrát před takovým publikem je nepopsatelný pocit, člověk z toho má husí kůži," vysekl poklonu sobotní návštěvě ve Stovkách Malíř. Potěšen z výkonu svých svěřenců, ale smutný z konečného výsledku byl po utkání kouč frýdeckých fotbalistů Milan Duhan. „Zápas jsme rozehráli podle mého velice dobře. Soupeře jsme od první minuty přitlačili na jeho půlku hřiště. Bohužel z toho tlaku jsme si vypracovali pouze příležitosti. Těch gólových šancí tam moc nebylo, a to mě mrzí. Měli jsme uplatnit větší chytrost a důraz v šestnáctce. Útočníci nám dnes moc dobře nezahráli, nepodrželi míč a pro soupeře nebyli ani moc nebezpeční. V tom vidím hlavní příčiny toho, že jsme nedali gól. Na druhou stranu na hráčích bylo vidět, že chtějí. Takhle si představuji, že budou bojovat, hlavně v domácích zápasech," řekl.

Naopak spokojen se ziskem důležitých bodů byl lodivod Třince Pavel Hajný, kterému se ale nelíbilo, kolik že jeho svěřenci nastřádali v derby žlutých karet. „V první půli jsme byli u všeho pozdě, často jsme faulovali. Možná to bylo z přemíry snahy, nevím. Každopádně to byla chyba našich hráčů, po několika minutách hry měli žluté karty oba stopeři i defenzivní záložník. Hrozilo nám vyloučení," řekl třinecký kouč.

Branka: 55. Malíř. Rozhodčí: Nenadál – Hock, Arnošt. ŽK: Žídek, Vašenda – Lisický, Cigánek, Motyčka, Málek, Gulajev, Wojnar, Bruk, Gavlák, Malíř. Diváci: 7246.

Frýdek-Místek: Prepsl – Švrček, Coufal, Žídek, Silveira (86. Kovařík) – Vrťo (77. Kovařík), Mozol, Vašenda, Šrom – Lukáš (63. Soukup), H. Prokeš. Trenér: Milan Duhan.

Třinec: Bruk – Lisický, Cigánek, Čelůstka, Joukl – Malíř, Motyčka, Málek (61. Wojnar), Ceplák – Juřena (84. Gavlák), Gulajev (74. Hupka). Trenér: Pavel Hajný.

DIVIZE – SK. E

SOKOL LÍSKOVEC – MFK KARVINÁ B 1:2 (0:0)

O víkendu došlo také na divizní Lískovec, kterému první porážku v soutěži uštědřili hosté z Karviné.

Oba celky použily v zápase hráče z druholigových áček (Lískovec je farmou Frýdku-Místku, pozn. red.) a tak se dal očekávat zajímavý fotbal. Leč první poločas toho moc přítomným divákům nenabídl. I s góly si fotbalisté obou týmů počkali až na druhý poločas. Hned v 50. minutě našel Juřica přesným pasem volného Kovaříka a ten se s gólmanem Dočekalem nemazlil 1:0. Inkasovaná branka hosty vyburcovala a v 72. minutě bylo srovnáno. To si za domácí stopery naběhl na Pavlíkův centr Ciku a ten se v nadějné pozici nemýlil – 1:1. A byl to právě Ciku, který nakonec rozhodl i samotný duel. V 87. minutě zbytečně otálel s rozehrávkou obránce Korneta, karvinský útočník jej o míč připravil a svým druhým gólem v zápase zařídil svému celku tři body. „Z pohledu výsledku se mi utkání nehodnotí dobře. Určitě to byl soupeř hratelný, ale my jsme dnes hráli hodně špatně v obraně, kdy se nám nedařilo pokrýt pohyblivého Cika," řekl po utkání domácí kouč Karel Orel.

Lískovec: Polach – David Javorek, Korneta, Škorík, J. Prokeš – Talián, Juříček (85. Hopp), Dobrovolný, Juřica – Kovařík, T. Boráň (65. Vávra). Trenér: Karel Orel. (sch)

KRAJSKÝ PŘEBOR

VÍTKOVICE - FRÝDLANT N/O 5:0 (2:0)

Fotbalisté Frýdlantu utrpěli v 6. kole krajského přeboru debakl na hřišti stále se lepšících se Vítkovic.

Premiéra na frýdlantské lavičce musela kouči Pavlovi Smatanovi pěkně zhořknout. Vítkovice se po vysoké výhře nad Vendryní nemazlily ani s jeho celkem. Už v 9. minutě překonal mladého brankáře Maderského v hostující sestavě Červeňák. Když pak ve 23. minutě zvyšoval povedeným lobem Šebek na 2:0, vypadalo to s hosty zle nedobře. Rozhodnutí přišlo po změně stran, kdy nejprve Bystrý přidal třetí branku domácích, na 4:0 pak zvyšoval v 55. minutě Koubek. Konečnou podobu výsledku stanovil v 77. minutě opět Bystrý. „Tentokráte jsme předvedli několik fakt povedených kombinačních akcí, z nichž některé vedly k pěkným gólům. Tým hrál soustředěně a soupeře v podstatě k ničemu nepustil," řekl po zápase domácí kouč Zdeněk Svatonský. „Proti domácím a jejich zkušenému kádru se sice žádné zázraky čekat nedaly, přesto jsme propadli zejména v defenzívě, a to u všech našich hráčů," nebral si servítky frýdlantský trenér Pavel Smatana.

Frýdlant: Maderský – Střižík, Křiva, Junga, Liška (46. Fajčák) – Březina (88. T. Němec), Vyvial, Žáček, Ursini – Chýlek, Mandičák. Trenér: Pavel Smatana. (sch)

SK POLANKA – SK BRUŠPERK 6:0 (4:0)

Brušperští se počtvrté v řadě museli sklonit před umem svého soupeře. Tentokráte nestačili v nedělní dohrávce krajského přeboru na celek Polanky.

Domácí fotbalisté šli do utkání naopak povzbuzeni dvěma bodově úspěšnými výjezdy, když v Háji remizovali 1:1 a v Břidličné vyhráli 2:1 a už po sedmi minutách hry vedli díky neohroženému sólu středem hřiště v podání krajního obránce Fukaly a přesné hlavičce Cirkla dvoubrankovým rozdílem. Ještě do poločasu dokázali tento náskok vyšperkovat Pliska s Woznicou. Brušperk po některých nadějných výkonech, kdy v Petřkovicích minimálně hodinu sahal klidně i po vítězství a doma s Heřmanicemi doplatil na neproměňování vyložených šancí, tentokráte neměl nárok. Navíc i proto, že se mu během první půle zranili oba útočníci, a jejich spoluhráči nebyli schopni dát gól ani z několika více než nadějných příležitostí. „Je to teď takové posmutnělé, navíc se nám rozšiřuje marodka. Snad se někteří kluci co nejrychleji dají do pořádku, protože je budeme moc potřebovat. Dnes nemám k zápasu nic moc co dodat," prohodil po utkání zklamaný kouč Leon Dostalík.

Po změně stran pak domácí kontrovali ještě dvakrát, a to díky dvěma trefám střídajícího teprve devatenáctiletého záložníka Arenda Zlfijaje. Momentálně předposlední Brušperk hostí už zítra v předehrávce 7. kola od 17 hodin aktuálně šestnáctý Český Těšín. „Tohle je první podzimní zápas pravdy. Doufám, že se kluci z předchozích porážek oklepou a že nás nenechají ve štychu ani naši příznivci. Jejich podporu budeme i ve všední den a v předvečer oslav sedmdesáti let brušperského fotbalu potřebovat," dodal kouč Leon Dostalík.

Brušperk: Drobec – Žídek (35. Zajac), Dvořák, Vančo, Bačo – Ručka, Havránek, Blahut, Vodvářka – Galajda (46. Horký), Koval (11. Kalmus). Trenér: Leon Dostalík. (mac)

PETŘKOVICE – VENDRYNĚ 2:0 (0:0)

V úvodu to šlo hladce, ale v posledních kolech jakoby se nováček z Vendryně zadrhnul. V Petřkovicích ještě přestál bez úhony první poločas, ale ve druhém inkasoval dva góly, jež zapříčinily jeho třetí porážku v sezoně. „Připadá mi jako zbytečná, neboť obě branky přišly po našich nevyužitých šancích. Naší hře neprospěla ani vynucená střídání zraněných Barona a Chlebka," podotkl trenér Vendryně Zdeněk Černek.

Vendryně: Csikán – Buzek, J. Chlebek (46. Pliska), Sostřonek, M. Fojcik – P. Kohut, Martinčík, Repaský, Mikula – Baron (39. Broda), Ploszek (78. Kajfosz). Trenér: Zdeněk Černek. (rom)

I. A TŘÍDA – skupina

Čeladná – B. Albrechtice 1:1 (1:0)

Fotbalisté Čeladné na své první vítězství stále čekají. I když v domácím prostředí vedli nad Albrechticemi díky gólu Hrdiny 1:0, tříbodová radost z toho nakonec nebyla. Rozhodla o tom totiž situace ze 75. minuty, kdy domácí ztratili na polovině hostí míč a Dorozlo neměl se zakončením sebemenší problém. Když pak v 90. minutě mířil po Pytlíkově standardce hlavou nad Rusnok, rozhodčí Žvak utkání ukončil.

Čeladná: Cuper – Machanec, Indra, Hrdina, Rusnok – Fehervári (46. Vala), Bláha, Ulehla (74. Pyšno), Pytlík – Neuwirth, Trubač (46. Petr). Trenér: Petr Nesrsta.

Petřvald n. Mor. - Sedliště 2:3 (0:1)

S vítězstvím, ale hodně rozladěni nad výkonem rozhodčího, se vraceli domů fotbalisté Sedlišť. Hosté šli do vedení v 16. minutě, kdy na konci pohledné kombinační akci byl ostrostřelec Krejčok. „První půli jsme odehráli převážně na polovině našeho soupeře," pochvaloval si průběh prvního dějství hostující gólman Daniel Majer. Po změně stran se však začaly dít věci. Domácí nejprve po hodině hry z diskutabilní penalty zásluhou Augustýnka srovnali, ale o tři minuty později se hostům podařilo opět utéct na rozdíl jediného gólu, když se křížnou střelou prosadil Juřica. V 75. minutě vybojoval ve středu hřiště míč Kovalík, vystřelil a odraženou ránu dopravil do sítě Krejčok. Poté se už hosté převážně bránili, když odolávali jedné standardní situaci za druhou. V 87. minutě se z ofsajdové pozice podařilo Petřvaldu snížit a i když se poslední minuty dosti protáhly, hosté už zasloužené vítězství udrželi. „Bylo až k smíchu, jak se v závěru vždy na chvíli časomíra zastavila a po chvíli zase rozeběhla," kroutil po utkání hlavou Majer.

Sedliště: D. Majer – Kmošťák, Pohludka, Valas, Kaloč – Mokroš, Bílek, Kovalík, T. Majer – Krejčok (90. Dorda), Juřica (80. Papřok). Trenér: Karel Slíva.

Bystřice - Raškovice 2:2 (2:2)

O tom, že oba regionální rivalové si rozdělí po bodu, rozhodla už první fáze utkání. Bystřice, která stále čeká na první vítězství, musela dvakrát smazávat náskok soupeře. Skóre zápasu otevřel raškovický útočník Vojkovský. Domácí ale neotáleli a brzy srovnali. Farugův rohový kop doputoval k Samkovi, ten jej vrátil na Rusze a po něm skóroval Buryan. Bojovný celek hostí šel opět do vedení, když se z trestného kopu trefil Drozd. Stejnou pozici ještě do poločasu zužitkoval také domácí Faruga, takže oba celky šly do kabin za nerozhodného stavu. Po změně stran si více příležitostí vypracovali domácí, leč gólu se už diváci nedočkali. „Co všechno my neproměníme, nad tím už zůstává rozum stát," láteřil domácí kouč Miloš Koloničný.

Bystřice: Gaszczyk – M. Teofil, Klár, Samek, Rusz - Faruga, Placzek (88. Zahradnik), Bodeček (60. Krenželok), Buryan, Opluštil (75. Staniek) – Noga (50. Sniegoň). Trenér: Miloš Koloničný.

Raškovice: Šupolík – Špadt, J. Škola, Kacíř – Farský, Preči, Juřica, Klimek (60. Feike) – Vojkovský (75. Vochta), Drozd, R. Škapa. Trenér: Jiří Škola.

I. B Třída sk. B

Ostrava-Jih - Václavovice 4:2 (1:0)

Nováček z Václavovic se mohl v Zábřehu ujmout vedení na začátku střetnutí, jenže nedokázal potrestat chybu brankáře Váni. A tak udeřilo na druhé straně, když se z trestného kopu prosadil Knápek. Po změně stran zvyšoval nejprve Richter na 2:0, ale hosté se nevzdali, Karp dvěmi góly vyrovnal a začínalo se odznova. Domácí pak potvrdili, že se jim na podzim daří, když góly Gelnara a Ochvata opět zvrátili průběh zápasu na svou stranu.

Václavovice: Tomis – Ludvík, Hájek, Berta, Berka – Novotný, Zezulčík, Bednář (Langer), Vojtek – Karp (Bystroň), Škrkoň. Trenér: Jaromír Sládek.

I. B třída – sk. C

Horní Suchá - Písek 3:3 (2:0)

Suchá měla raketový nástup, když hned z prvního útoku šla do vedení. Ospalým dojmem působící Písek smutnil do poločasu ještě jednou. O přestávce hostující kouč v kabině zvýšil hlas a výsledek na sebe nenechal dlouho čekat – Ligocki nadvakrát snížil a J. Kajzar po individuální akci vyrovnal. Suchá se znovu ujala vedení z diskutabilní penalty, ale trefa Zogaty nakonec rozhodla o dělbě bodů. „Chyběli nám tři hráči, takže remízu bereme. Pokud bychom byli kompletní, měli bychom na vítězství," prohlásil trenér Písku Vladislav Ligocki.

Písek: V. Szotkowski – Kapsia – L. Kantor, P. Cieslar – Niemiec – Zogata, J. Kajzar, J. Ligocki, Vajda (31. Legierski) – Szücs (75. D. Fojcik), Čmiel (89. Pištek). Trenér: Vladislav Ligocki.

Staříč – Mosty 3:1 (2:0)

Hráči Mostů se nějak nemohou dostat do patřičného tempa. Ve Staříči se jejich další nezdar začal rýsovat už v první půli, kdy domácí fotbalisté využili Volným pokutový kop a poté sílu větru, který stočil do mostecké brány centrovaný míč Kolka. Domácí měli střetnutí jasně pod kontrolou a po obrátce zatížili konto protivníka třetí brankou. Autorem byl Váňa. Až poté se dostali ke slovu Mostečtí a T. Stoszek vykřesal jiskřičku naděje. O zápletku se mohl postarat S. Kufa, jeho střele se však postavila do cesty tyč. „Je třeba začít u sebe a vyvarovat se zbytečných chyb, které neustále děláme," posteskl si lodivod Mosteckých Stanislav Kluz

Staříč: Smetana – Merta, O. Sluštík, Kačmařík, Řezáč – Kolek, Kocich – Malý (62. Baran), Volný, Pešek – Váňa (83. Musálek). Trenér: Josef Sluštík.

Mosty: Cymnorek – M. Klus – M. Szotkowski (70. Marszalek), Czepczor, Šafařík – S. Kufa, Bula, Misiarz, Fuják (60. Bažant) – T. Stoszek, Kolář (85. O. Jochymek). Trenér: Stanislav Kluz.

Hrádek - Jablunkov 3:0 (2:0)

Derby se nepovedlo Spartaku ani rozhodčím. Hrádecký Kisza dostal přihrávku do ofsajdu, jelikož však míč tečoval jeden z jablunkovských obránců, dle nových regulí se o postavení mimo hru nejednalo. Domácí záložník akci dohrál a vstřelil gól, jenomže ještě předtím hlavní arbitr na popud svého asistenta přerušil hru, takže hosté, včetně brankáře Kuřoka, přestali hrát. Hlavní rozhodčí po konzultaci s pomezním chyboval podruhé a branku, která padla v přerušené hře, uznal. Než hosté vydýchali křivdu, Bauman jim po Dudově rohu hlavou zasadil druhý úder a třetí gól přidal po Schneiderově centru Duda. Jablunkovu se v Hrádku tradičně nedaří, přišel tady nejen o body, ale i o zraněného kapitána Hudzieczka.

Hrádek: Sekerák – Turoň – V. Pszczolka, J. Jochymek – Mitrenga (88. J. Pszczolka), Bauman, M. Pav (70. Liberda), Schneider (73. R. Jochymek), Kisza – Duda, Zabka (67. Brynda). Trenér: Marian Kuczynski.

Jablunkov: Kuřok – Buchta, Jaroslav Martynek (70. Baselides), P. Hudzieczek, Jan Martynek – R. Szotkowski, Michálek, Lubojacki (70. D. Martynek) – Zowada – Marosz (60. A. Klus), Majyjurek. Trenér: Jan Gomola.

Hnojník - Lučina 1:4 (1:1)

Běžela 25. minuta, kdy si domácí záložník Pszczolka převzal míč, dostal se s ním do palebné pozice a nechytatelnou ranou zavěsil. To byl patrně nejsvětlejší okamžik fotbalistů Hnojníku, kteří svým laxním výkonem rozladili svého kouče. „Přestože jsem kluky upozorňoval na útočníka Ligockého (odchovanec Jablunkova, který prošel mládežnickými kategoriemi Frýdku-Místku, pozn. red.), on si na hřišti dělal, co se mu zamanulo. Přístup hráčů k utkání i konečný výsledek jsou pro mě obrovským zklamáním," lamentoval trenér poražených David Grygar. První Ligockého chvíle přišla deset minut před přestávkou. Krátce po změně stran rozjásal hostující fanoušky pěkným sólem Majer. Poslední slovo opět patřilo Ligockému. Ten nejprve v 86. minutě zvyšoval na 1:3, krátce před konečným hvizdem přidal ještě čtvrtý gól svého celku.

Hnojník: M. Klus – T. Jantoš – Komár, A. Klus – P. Rusz – P. Jantoš, Walica, P. Pszczolka, Hlávka (70. Kozel) – Kušnirák (65. Ďurfina), Ganczarczyk. Trenér: David Grygar.

Lučina: Balko – Čubok, Myšinský, A. Kielar, Bubík – Kovács (84. Jajkowicz), Majer, L. Kohut, Krzyžánek (68. R. Tomíček) – K. Tomíček, Ligocki. Trenér: Jaroslav Koníček.

Fryčovice - Dobrá 0:0

Oba celky měly úspěšný vstup do sezony, poté však přišlo trápení. Navíc se oběma nedaří ani střelecky. I proto není divu, že derby skončilo nakonec bezbrankovou remízou. Šance však byly, a to na obou stranách. Po jednom z rohových kopů třeba nastřelili domácí břevno, na druhé straně zase zklamal ve stoprocentní šanci Koloničný. „Ani proti notně oslabené Dobré jsme se gólově neprosadili," smutnil po zápase domácí kouč Jan Šponiar starší.

Fryčovice: Ivánek – Žídek, Nedorost, Baran, R. Zahradník – Soško (70. Vrtný), Šponiar ml., Šlosar (65. Holub), Žurovec (81. Procházka) – Quitt, Makuch (46. Kobylák). Trenér: Jan Šponiar st.

Dobrá: Glogar – Malchárek, Platoš, Imričko, Šmahaj – Fojtík, Gryžboň – Pastor (30. Koloničný), Pietroszek (80. Kováč), Filipčík – Kisza (82. Zícha). Trenér: Tomáš Zářický.

I. B třída – sk. D

Hukvaldy - Jakubčovice 1:2 (1:0)

Nováček se chtěl na svého soupeře vytáhnout. Už v 9. minutě se po Huvarově přiťuknutí dostával do šance Košica. V tísni ale kanonýr domácího celku přestřelil. Jeho chvíle pak přišla v závěru poločasu. Huvarův trestný kop stačil brankář vyrazit ještě na břevno, na Košicovu dorážku už byl ale krátký. Nadějné vedení nakonec domácí po změně stran neudrželi. Hned ve 49. minutě totiž překonal Sasína krásnou ranou do šibenice Sigmund. Hosté pak udeřili ještě jednou, a to v 83. minutě, kdy domácí dali Šťastnému až příliš prostoru a ten je za to potrestal druhým gólem v jejich síti.

Hukvaldy: Sasín – M. Velart, Galásek, Hubeňák, Opěla – Chromák, Vicher (53. M. Holub), Miček (69. O. Matula), Olbert (88. A. Holub) – Košica, Huvar. Trenér: Radomír Chýlek.

Suchdol - Kozlovice 1:4 (0:3)

Kozlovičtí fotbalisté se drží nadále na vítězné vlně. Tentokráte to odnesl Suchdol. Hostům vyšel vstup do zápasu, kdy už po dvou minutách hry skóroval Vaverka. Uběhlo dalších třináct minut a druhou branku hostí přidal Slanina. Vydařený poločas pak zakončil po Vašendově centru kapitán Bednář. Po změně stran se sice domácí snažili ještě s nepříznivým vývojem něco udělat, pozorná obrana Kozlovic ale žádné zdramatizování duelu nepřipustila. Navíc si v 80. minutě jeden z domácích obránců dal po M. Krpcově centru vlastní gól. Až za rozhodnutého stavu hosté polevili, čehož využil Richtárik.

Kozlovice: Chlebek – Piskoř, Hruška, P. Krpec, Žáček (Harabiš) – Prudký (Ermis), Bednář, Vaverka, Vašenda – M. Krpec (V. Krpec), Slanina (Mališ). Trenér: Petr Tichavský. (rom, sch)