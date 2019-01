Region - Souhrn okresních fotbalových zápasů v regionu. Nováček krajského přeboru Vendryně byl s favorizovaným týmem z Pusté Polomi blízko zisku tří bodů, o ně je nakonec připravil hostující Liška v 88. minutě. Fotbalisté Sedlišť totálně zaspali závěr prvního poločasu a na domácím trávníku vysoko prohráli s Vratimovem. Výbornou formu dobratických fotbalistů tentokráte odnesli hráči Hrádku. Ti sice v zápase vedli, ale poté inkasovali od domácích sedm zásahů.

FNL

FK FOTBAL TŘINEC – FC TÁBORSKO 1:1 (1:0)

Ztráta a zároveň zisk. Fotbalisté Třince přišli pod vedením Karla Kuly o další body na domácím hřišti, ale plichta s třetím Táborskem se přesto počítá.

„Odehráli jsme nejlepší utkání sezony na domácím hřišti. Předchozí zápasy nestály za nic," připomněla brankářská jednička Třince Václav Bruk. Překonal jej pouze Vukadinovič, který po zahájení druhé půle připravil Třinec o vedení. Autorem vedoucího gólu byl Rekiš. Běloruský fotbalista po výtečných vystoupeních v juniorce předvedl svůj kumšt rovněž v druholigovém zápase, jeho zasekávačka a trefa do šibenice byly vskutku výstavní. „Z utkání mám dobrý pocit, hráči odvedli výkon, na kterém se dá stavět," pochvaloval si prozatímní trenér Třince Karel Kula. Jeho celek si zaslouží pochvalu především za pasáž po vyrovnávajícím gólu, kdy favorita sevřel a vytvořil si tři čisté tutovky. „Doufám, že na první druholigový gól už nebudu příliš dlouho čekat," řekl útočník Třince Václav Juřena.

Branky: 10. Rekiš – 54. Vukadinovič. Rozhodčí: Houdek, ŽK: Motyčka, Juřena, Rekiš, Cigánek – Javorek. Diváci: 545.

Třinec: Bruk – Velner (46. Lisický), Malík, Cigánek, Matoušek – Malíř, Motyčka, Málek (77. Gavlák), Rekiš – Čtvrtníček (60. Wojnar), Juřena. Trenér: Karel Kula. (rom)

BANÍK MOST - MFK FRÝDEK-MÍSTEK 1:0 (1:0)

Oslabená sestava hostí statečně bojovala v Mostě pod umělým osvětlením, na body ale Valcíři nedosáhli.

Po pěti letech se Mostečtí opět odhodlali pro hru pod umělým osvětlením. Hosté, kteří přijeli na sever Čech bez tří hráčů základní sestavy (kvůli kartám zůstali doma Literák, H. Prokeš a Lukáš), mohou litovat slibné šance útočníka Kovaříka, který pět minut před přestávkou neproměnil sólový nájezd. Mostečtí totiž krátce na to dokázali trestat, když Prepsla v bráně překonal hlavou Rosendo. „Domácí sice byli z počátku fotbaloví, my ale můžeme bohužel litovat situace ze závěru poločasu, kdy jsme zaspali a nechali je vstřelit gól. Ve druhé půli to byla vyrovnaná partie, pro nás škoda, že to bylo bez větších gólovek. Zkrátka, byl to bodový zápas se špatným koncem pro nás," řekl po utkání frýdecko-místecký trenér Milan Duhan. Ten se v důležitém domácím duelu s posledním Vltavínem (hraje se v sobotu 2. listopadu od 14 hodin) bude muset obejít bez vykartovaného záložníka Vašendy.

Branka: 42. Rosendo. Rozhodčí: Adámková – Hájek, Plesar. ŽK: Řehák, Běloušek, Surynek – Vašenda, Talián, J. Prokeš, Žídek. Diváci: 715.

Frýdek-Místek: Prepsl – Švrček, Korneta, Žídek, J. Prokeš – Coufal – Vrťo, Vašenda, Mozol (34. Silveira), Talián (65. Šigut) - Kovařík. Trenér: Milan Duhan.

13. kolo: Fastav Zlín – Viktoria Žižkov 1:2, FK Pardubice – FK Varnsdorf 1:1, Loko Vltavín – Baník Sokolov 4:0, Fotbal Třinec – FC MAS Táborsko 1:1, Bohemians Praha – Hradec Králové 1:0, Graffin Vlašim – Ústí nad Labem 2:1 (1:1), MFK Karviná – České Budějovice 1:2, Baník Most – MFK Frýdek-Místek 1:0. (sch)

DIVIZE – SKUPINA E

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - SOKOL LÍSKOVEC 2:2 (0:1)

Divizní fotbalisté Lískovce sehráli ve Valašském Meziříčí remízovou partii.

Lískovec měl raketový vstup do utkání, kdy už po pár vteřinách hry skóroval po Hoppově centru Lukáš. Když pak ve 14. minutě pálil H. Prokeš pouze do domácího gólmana, dal tak předzvěst tomu, že hosté dnes pohoří na spalování svých tutovek. „Za celý zápas jsme jich měli snad osm. Tragická koncovka nás nakonec stála vítězství," čertil se po utkání lískovecký kouč Karel Orel. Hosté nakonec zachraňovali alespoň bod, jelikož domácí po změně stran zabrali a ve 48. minutě nejprve srovnali krok, v 69. minutě už šli dokonce do jednobrankového vedení. Dělbu bodů zařídil v 73. minutě po Lukášově úniku H. Prokeš. „V koncovce jsme byli málo důrazní a to rozhodlo," dodal Orel.

Lískovec: Polach – Hopp, Javorek, Škorík, Pánek – T. Boráň (77. O. Boráň), Juříček, Střalka, Vávra – H. Prokeš, Lukáš. Trenér. Karel Orel. (sch)

KRAJSKÝ PŘEBOR

FRÝDLANT - KRAVAŘE 1:1 (0:0)

Frýdlantští v krajském přeboru nenavázali na své předešlé dvě domácí výhry a na svém trávníku s Kravařemi remizovali.

„Měli jsme situace v první půli řešit jinak. Měly z toho být góly, ale bohužel nebyly," hodnotil první pětačtyřicetiminutovku domácí lodivod Pavel Smatana. V 54. minutě chyboval ve vlastním pokutovém území Žáček a kanonýr Valigůra nedal Ježovi šanci – 0:1. „Po inkasované brance jsme začali s hrou na tři útočníky, což nám nakonec vyšlo," prozradil Smatana. V 81. minutě napřáhl z 25 metrů Mandičák a bylo srovnáno. „Věřil jsem, že v závěru zúročíme naší výškovou převahu, ale nastřelili jsme bohužel jen dvě břevna," dodal domácí trenér.

Frýdlant: Jež – Kubáň, Střižík, Junga, Křiva – T. Němec (60. Kavka), Žáček, Fajčák, Ursini (72. M. Němec) – Chýlek, Mandičák. Trenér: Pavel Smatana. (sch)

Vendryně – Pustá Polom 1:1 (1:0)

Doma by se sice mělo vyhrávat, ale i jeden bod má pro nováčka nejvyšší krajské soutěže nezpochybnitelnou hodnotu. Po Martinčíkově rohovém kopu se o něj hlavou postaral stoper Chlebek. Hosté vyrovnali až v samém závěru střetnutí. Blízko ke vstřelení rozhodujícího gólu byli Repaský, Stoszek a Martinčík, jejich střely však minuly vytýčený cíl. „Remízu považuji za zaslouženou, protože v první části střetnutí jsme měli podstatně více ze hry my, kdežto ve druhé hrál prim náš protivník," připustil trenér Vendryně Zdeněk Černek. „Spravedlivá remíza," přiznal po utkání trenér Pusté Polomi Martin Janík. „Nedokázali jsme se srovnat s těžkým terénem. Na to se ale rozhodně vymlouvat nechci. Celkem dlouho nám trvalo, že musíme zjednodušit hru. Chtěli jsme hrát fotbal, míč nás neposlouchal, tak jak by měl, odskakoval nám a z toho pramenily i naše fauly," podotkl hostující kouč.

Vendryně: Csikán – Buzek, Chlebek, Sostřonek, M. Fojcik (88. Mikula) – Kohut, Repaský (85. Broda), Baron (70. Gurecký), Martinčík – L. Stoszek (82. Ploszek), Kajfosz (80. Pliska). Trenér: Zdeněk Černek. (rom, rob)

I. A TŘÍDA – skupina B

Bystřice – Dolní Datyně 1:1 (0:1)

Po třígólovém vítězství v Šenově zažila Bystřice krutý návrat do šedé reality. Nováček soutěže předvedl jednu nebezpečnou akci, díky které se dostal do vedení. Ve druhé půli byla převaha Bystřice ještě zřetelnější, ale góly pořád nepřicházely. Padl už pouze jeden, kdy domácí Opluštil zužitkoval desítku nařízenou za nedovolený zákrok na L. Teofila. „Náš fotbal je pohledný, ale naše zazděné tutovky jsou už na pováženou. Připadá mi, jako kdyby nám někdo začaroval bránu," trpce se pousmál trenér Bystřice Miloš Koloničný.

Bystřice: Gaszczyk – Placzek, Klár, Samek, J. Rusz – Bodeček (46. Opluštil) – M. Teofil, Buryan, Krenželok (70. Zahradnik) – Staniek (65. L. Teofil), Sniegoň. Trenér: Miloš Koloničný.

Čeladná – Šenov 2:1 (1:0)

Domácí trenér musel před šlágrem kola řešit velké problémy se sestavou, kdy mu chybělo hned šest hráčů. Ani oslabený celek si ale vrásky nedělal a ve 25. minutě se po Petrově centru prosazuje lobem Padych. O chvíli později mohl vyrovnat hostující Schovajsa, brankář Murín mu však jeho penaltový pokus vystihl. Krátce po změně stran přidává Padych hlavou druhou branku Čeladné. V 58. minutě ovšem dostává Pytlík druhou žlutou kartu a domácí musí hrát více jak půlhodinu v oslabení. Hosté vycítili příležitost a v 72. minutě snižuje na rozdíl gólu Štěpán. V dramatické koncovce si už domácí celek těsné vítězství vzít nenechal.

Čeladná: Murín – Machanec, A. Neuwirth, Rusnok (63. Trubač), Pyšno – Petr (89. Chýlek), Bláha, Pytlík, Drevňák – Padych, L. Neuwirth. Trenér: Petr Nesrsta.

Raškovice – Dolní Lutyně 1:0 (0:0)

Pro oba celky to bylo velice důležité utkání, takže není divu, že pod tíhou zodpovědnosti toho oba mužstva divákům moc nenabídla. Za zmínku stojí jen šance Vojkovského ze závěru prvního poločasu, kdy domácí útočník pálil v samostatném nájezdu pouze do noh brankáře Šajera. Jediný gól zápasu přišel v 72. minutě. To hrající kouč domácích J. Škola zahrával z poloviny hřiště standardní situaci a teč hlavičkujícího Kacíře zaskočila hostujícího gólmana nepřipraveného.

Raškovice: Šupolík – Šalata, J. Škola, Špadt, Kacíř – Koláček (59. Klimek), V. Škola (66. T. Vochta), Farský, Juřica – Vojkovský (90. J. Vochta), Drozd. Trenér: Jiří Škola.

Sedliště - Vratimov 2:6 (1:5)

„Kdybychom v páté minutě vedli tři nula, nikdo by se asi nedivil," láteřil nad spálenými šancemi útočníka Krejčoka domácí gólman Daniel Majer. Hosté se poté osmělili a v 15. minutě udeřili po rohovém kopu. Domácím se o chvíli později podařilo Juřicou vyrovnat, ale na závěrečné minuty prvního dějství asi nebudou vzpomínat v nejlepším. „Já to snad v životě ani nezažil. Během pěti minut jsme dostali čtyři góly," kroutil hlavou Majer. Bylo jasné, že v domácí kabině proběhne velká bouřka. „To víte, že byla," prozradil sedlišťský gólman. A domácím určitě pomohla. Dlouhý míč D. Majera našel volného Krejčoka, který střelou z první snížil na 2:5. „Pak jsme měli snad pět šest dalších tutovek, ale nedůraz v koncovce nás připravil o lepší výsledek. Zápas mohl klidně skončit i deset deset," hodnotil průběh druhé půle Daniel Majer. Hosté nakonec ještě jednou z ojedinělé akce skórovali, takže si z půdy soupeře odvezli překvapivě vysoké vítězství.

Sedliště: D. Majer – Kmošťák, Pohludka, Kaloč, T. Majer – Mokroš, Sekanina (71. Papřok), Bílek, Foukal – Juřica (80. Bojda), Krejčok. Trenér: Karel Slíva. (rom, sch)

I. B třída – sk. B

Hať - Václavovice 1:0 (1:0)

Dá se říct, že celý zápas rozhodla situace ze 4. minuty utkání. To domácí Chmelař rozehrával standardní situaci, a po jeho centru skóroval hlavou Vojáček. O sedm minut později to mohlo být pro hosty ještě horší, ale Plaček nařízenou penaltu proměnit nedokázal. Blízko vyrovnání byl krátce před přestávkou Škrkoň, jeho ránu z hranice velkého vápna skončila na tyči. Podobně si tento hráč počínal i po změně stran, kdy z trestného kopu pálil tentokráte do břevna. „Osobně si myslím, že se jednalo o velmi vyrovnané utkání. Promarnili jsme poměrně dost tutovek a stálo při nás i trochu štěstí," konstatoval asistent trenéra Hati Pavel Šula.

Václavovice: Ometák – Langer, Berta, Habernal, Berka – Novotný, Vojtek, Hájek (Bednář), P. Sládek – Karp (Bystroň), Škrkoň. Trenér: Jaromír Sládek.

I. B třída – sk. C

Mosty - Jablunkov 0:3 (0:1)

Po úvodních minutách by si na Spartak nikdo nevsadil ani zlámanou grešli. Od začátku s námahou čelil nebezpečným situacím, které se rodily před brankářem Pindorem. Na druhé straně zahrozil Michálek a posléze Marosz prodloužil míč na Szotkowského, který zavěsil placírkou. Po změně stran si Szotkowski naběhl na ideální rohový kop Zowady a hlavou navýšil náskok. Poslední slovo měl Zbončák, jeho výstavní dělovka si našla cestu až do šibenice. Čestný úspěch Mostů nepřišel, jejich brance předcházel ofsajd.

Mosty: Kotek – D. Nieslanik – M. Szotkowski, M. Kluz, Lukosz (70. Turek) – Misiarz (75. Marszalek), Czepczor, P. Kufa, O. Jochymek (59. S. Kufa) – T. Nieslanik, Kolář (62. T. Stoszek). Trenér: Stanislav Kluz.

Jablunkov: Pindor – A. Klus, M. Hudzieczek, Čečotka, Jaroslav Martynek (56. Lubojacki) – D. Martynek (64. Janeczek), Michálek, Zbončák (86. Baselides), Zowada – Marosz (77. Jan Martynek). Trenér: Jan Gomola.

Inter Petrovice – Lučina 2:0 (2:0)

Hosté si v závěru podzimu s formou zrovna netykají. Tým, který po šesti odehraných kolech tabulce vévodil, je po pěti porážkách v řadě rázem tři místa odspodu. Domácí poprvé udeřili ve 23. minutě, kdy Goroš přišel u rohového praporku o míč a po Kačinského přihrávce se trefuje přesně k tyči kapitán Czyž. Chvíli poté se ve dvou střeleckých pozicích objevuje Ligocki, gól z toho však nebyl. Rozhodnutí přichází po hodině hry, kdy další chybu v hostující defenzívě trestá Martikán. Když se pak postupně neprosadili Kohut, Ligocki ani Tomíček, prohrála Lučina pátý duel v řadě.

Lučina: Balko – Čubok (86. Janáček), Myšinský, A. Kielar, Goroš – Kovács (76. Papřok), L. Kohut, Majer, Bubík (68. Jajkowicz) – Ligocki, Tomíček. Trenér: Jaroslav Koníček.

Staříč - Hnojník 4:2 (2:0)

Hnojník vyšel bodově naprázdno už ve čtvrtém střetnutí v řadě. V úvodní části hry inkasoval dvě branky od Volného a Peška a krátce po změně stran smutnil potřetí. To se opět prosadil Pešek. I navzdory tomu se hosté vzchopili a v rozmezí několika málo minut se dostali zpátky do hry. Nejdříve Ganczarczyk trestal z penalty nedovolený zákrok na pronikajícího Komára a posléze hostující bombarďák přidal druhou branku. Další robustní útočník Ďurfina jej nenapodobil, a tak Hnojník prohrál počtvrté v řadě. Čtvrtou branku domácího celku střílel opět Volný.

Staříč: Smetana – Merta, Váňa, Sluštík (Folwarczny, Baran), Kocich – Jukl (Musálek), Janota, Pešek, Kempa – Malý, Volný. Trenér: Karel Pešek.

Hnojník: Lamoš – Škarka – T. Jantoš, Kozel, Franek (65. P. Pszczolka) – Komár (75. Hlávka), Kušnirák, Walica, P. Jantoš (80. Brzuchanski) – Ďurfina, Ganczarczyk. Trenér: David Grygar.

Staré Město - Fryčovice 4:1 (3:0)

Než se stačil hostující brankář Dvorský pořádně rozkoukat, už měli domácí mladíci dvoubrankový náskok. Pro fryčovického gólmana to byl nešťastný zápas. Do branky se totiž dostal na poslední chvíli, když se při předzápasové rozcvičce zranila týmová jednička. Krátce před přestávkou Dvorský při odkopu míče promáchl a pro jednoho z domácích fotbalistů nebyl problém uklidit míč do opuštěné brány. Hned po změně stran sice vykřesal Rumel jiskřičku naděje, na víc už hosté ale neměli, navíc v poslední minutě inkasovali ještě počtvrté.

Fryčovice: Dvorský – Žídek (46. Zahradník), Baran, Nedorost (69. Holub), Janek – Vrtný (62. Quitt), Šponiar ml., Soško, Žurovec – Rumel, Makuch (46. Staněk). Trenér: Jan Šponiar st.

Dobratice - Hrádek 7:1 (2:1)

Konečný výsledek je pro hosty až příliš krutý. Ti totiž nezačali špatně a dokonce po gólu Dudy šli do vedení. Dobratice, které se do tempa dostávaly pomaleji, ještě do poločasu stihly nepříznivý stav otočit. Na 1:1 nejprve srovnal Marek Causidis, těsně před poločasem prostřelil klubko hráčů v šestnáctce D. Kolář. Po změně stran pak měli hosté tři dobré příležitosti na srovnání, to nepřišlo, a tak následoval krutý trest. Domácí totiž během patnácti minut nastříleli zdecimovanému soupeři pět branek. „Začátek jsme měli dobrý, Schneider našel Dudu a ten nás dostal do vedení. Domácí zaveleli ke zvratu, my mohli vyrovnat. Když pak Dobratice zvýšili na 3:1, my jsme se zcela sesypali a zápas se změnil v exhibici domácích," shrnul střetnutí trenér Hrádku Marian Kuczynski. „Na to, v jaké sestavě jsme nastoupili, tak výsledek je nad mé očekávání. Kluky ale musím za předvedenou hru pochválit a zvláště chci vyzdvihnout výborný výkon Platoše," chválil po zápase domácí kouč Marián Korabík.

Dobratice: Reš – Světlík (82. Bortlíček), D. Kolář, Béla, Platoš – F. Kolář (80. Březina), Oborný (82. Spilka), Uherek, Marián Causidis – M. Dobiáš (63. Hlaváč, 76. B. Causidis), Marek Causidis. Trenér: Marián Korabík.

Hrádek: Sekerák – Bauman – V. Pszczolka, Turoň, J. Jochymek – R. Jochymek, Bojko (70. Brynda), M. Pav, Liberda – Duda, Schneider (46. Kisza). Trenér: Marian Kuczynski.

Písek - Nýdek 0:2 (0:1)

Nebory jsou posledním týmem, jenž dokázal vyhrát na horké půdě v Písku. Před rokem v září jim domácí podlehli 1:2 a od té doby kráčeli od vítězství k vítězství. Zavrávorali až o víkendu, kdy po malátném výkonu prohráli s Nýdkem. Hosté vedli po zásahu Přibyly, který si naběhl na trestný kop Hadravy, a v závěru ještě pojistili svůj triumf Rakowským. Písek tentokrát zklamal, do šancí se dostával ztěžka a nakonec vyšel střelecky naprázdno. Hosty nepřipravila o vítězství ani červená karta pro Tlacháče dvacet minut před koncem.

Písek: V. Szotkowski – Kapsia – L. Kantor, Krzyžanek, M. Sikora – Zogata, Niemiec, J. Ligocki (75. Szücs), P. Cieslar (46. Vajda) – P. Kajzar, J. Kajzar. Trenér: Vladislav Ligocki.

Nýdek: J. Kantor – Hadrava – Cienciala, Tlacháč – Frýda (80. P. Labaj), Strokosz (88. Hošek), Mazurek, Spratek – L. Sikora, Přibyla (46. R. Labaj), Rakowski (85. D. Cieslar). Trenér: Pavel Mazurek.

Horní Suchá – Dobrá 0:1 (0:0)

Hosté byli v první půli herně lepším týmem. Byli znatelně rychlejší a dokázali se prosadit před soupeřovu šestnáctku. Šance Kiszy a Rajnocha ještě gólem ale neskončily. I po změně stran působili hráči Dobré svěžejším dojmem, což vyústilo ve vedoucí branku. Lužný chytrou přihrávkou založil rychlý protiútoku, který potáhl Šmahaj. Jeho přízemní centr sice Kisza netrefil, ale na zadní tyči nekrytý Palarčík se skórováním problém neměl. Domácí poté přidali, ale když už něco přes doberskou obranu prošlo, poradil si se vším spolehlivě chytající Pešák. Pro Dobrou je to tak první vítězství na soupeřově hřišti v letošní sezoně.

Dobrá: Pešák – Pietroszek (Malchárek), Knödl, Imričko, Šmahaj – Fojtík (Gryžboň), Platoš – Rajnoch, Palarčík (Figura), Filipčík (Lužný) – Kisza (Koloničný). Trenér: Tomáš Zářický.

I. B třída – sk. D

Hukvaldy - Tichá 2:3 (2:2)

Ani dva góly Grufíka domácím fotbalistům k poločasovému vedení nestačily. Hosté z Tiché totiž pokaždé dokázali na branky hukvaldského útočníka zareagovat. Rozhodnutí tak padlo ve druhém dějství. Po hodině hry nejprve spálil velkou šanci domácí Huvar, o chvíli později ale chyboval při odkopu domácí brankář a hosté se dostali do vedení. V 72. minutě měli fotbalisté Tiché obrovské štěstí, když Vichrova hlavička skončila pouze na břevně. V závěru už pak hosté hubené vítězství ubránili.

Hukvaldy: Sasín – D. Galásek (70. Z. Velart), Hubeňák, Pitřík, Chamrád – Chromčák (46. R. Galásek), Vicher, Miček, Košica – Huvar (75. M. Velart), Grufík (43. Opěla, 84. Olbert). Trenér: Radomír Chýlek.

Bordovice - Kozlovice 3:2 (1:1)

Lepší vstup do utkání si hosté ani nemohli přát. Už v úvodní minutě totiž překonal domácího gólmana Bednář. Domácí zabrali a ještě do poločasu srovnali krok díky dalekonosné trefě R. Horáka. Ve druhé půli se situace obrátila. Do vedení se dostali nejprve domácí, ale o chvíli později bylo opět srovnáno po krásné střele M. Krpce. Rozhodnutí přišlo v samém závěru zápasu, kdy hosté zbytečně přišli ve středu hřiště o míč a z následné rychlé akce skóroval Maruchnič.

Kozlovice: Chlebek – Piskoř (Slanina), P. Krpec, Hruška (Víta), Žáček – Vaverka, Bednář, Fojtík, Ermis – Harabiš, M. Krpec. Trenér: Petr Tichavský. (rom, sch)

MUŽI OP 12. kolo:

Chlebovice - Metylovice 4:1

Lískovec B - Nebory 3:0

Frýdlant B - Nošovice 2:1

Smilovice - Dobrá B 2:0

Baška - Ostravice 2:0

Řepiště - Palkovice 3:1

Bukovec - Janovice 2:4