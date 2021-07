Samotný zápas skončil remízou 5:5, na penalty pak vyhrál 3:2 Šachtar v čele se známými hokejisty Rostislavem Oleszem, Ondrejem Šedivým, Romanem Szturcem, Lukášem Klokem, či bratry Stránskými. Upoutal i brankář Jan Laštůvka.

Kapitán ligového Baníku Ostrava podobně jako před třemi týdny v Bohumíně nastoupil v ofenzivě a nakonec se dvakrát trefil. A to byl blízko k hattricku, ale neproměnil dvě penalty a ani další šance.

„Na Laštym je vidět, že se v devětatřiceti fotbalem baví,“ řekl Deníku Marek Jankulovski, další z přítomných osobností. Vítěz Ligy mistrů z roku 2007 sice mnoho času na trávníku nestrávil, jelikož si poranil sval, přesto si akci pochvaloval.

„Bylo to fajn, tohoto se vždy rád zúčastním. Jediným problémem je, že jsem dlouho nehrál. Snad naposledy na exhibici tři roky zpátky s AC Milán. Potom to všechno samozřejmě bolí,“ usmíval se bývalý obránce či záložník.

„Trochu se mi seknul sval, ale to je v pohodě. Lidi přišli, byla to zábava, navíc pro dobrou věc. Příště bude třeba potrénovat, věk člověk nezastaví,“ dodal Jankulovski s tím, že by se rád v dresu Šachtaru objevoval dál.

Roman Szturc, jeden z tvůrců Šachtaru a organizátorů utkání, byl nadšený. „Tolik lidí, co přišlo, jsem nečekal. Jen v to skrytě doufal,“ netajil se. Kromě samotného duelu byl k vidění i pohár pro mistra hokejové extraligy, který přivezl Matěj Stránský. „Těší mě, že si on i další kluci udělali čas a zase jsme pomohli,“ doplnil Szturc.

On i další tvůrci už plánují příští rok. „Už něco víme, máme i nástřel míst a termínů, další jsou ve hře, takže bychom to za rok rádi zase posunuli dál. Třeba tři čtyři akce. Všechno ale ukáže čas a to, co nám situace ve světě a u nás dovolí. Kdekdo straší s podzimem a zimou, já chci ale být optimista, tak uvidíme,“ uzavřel Roman Szturc.