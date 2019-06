MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ (33 klubů)

Máte důvěra v rozhodčí?

ANO - 19

NE - 8

BEZ VYJÁDŘENÍ - 6

Baník Ostrava (Fortuna:liga)

klub se nevyjádřil

SFC Opava (Fortuna:liga)

Petr Machovský, ředitel

ANO

Problematiku rozhodčích v profi soutěžích LFA sleduji doposud jen jako divák. Osobní názor je dnes v rovině diplomatické, protože chci poznat jak vše v profi fotbale a LFA funguje s odkazem na dohrané soutěže a jak bude nastaven nový soutěžní ročník na zasedání LFA 19. 6. 2019. Z pozice novice důvěru k dnešnímu dni musím mít, protože to je elementární věc v novém prostředí.

MFK Karviná (Fortuna:liga)

klub se nevyjádřil

Fotbal Třinec (Fortuna:Národní liga)

Karel Kula, prezident klubu

ANO

MFK Vítkovice (Fortuna:Národní liga)

klub se nevyjádřil

MFK Frýdek-Místek (MSFL)

Daniel Černaj, sportovní ředitel

ANO

Odra Petřkovice (MSFL)

Petr Tač, předseda klubu

ANO

Ve většině případů v rozhodčí důvěru mám, i když existují i výjimky, a pár sudích ve fotbale nemá co dělat. Alespoň ve třetí lize. Obecně si ale myslím, že pokud se někdo splete, tak je třeba to řešit a vysvětlit, případně z toho vyvodit nějaké závěry. Pokud jde o vedení, tak bych se změně nebránil, otázkou ale je, kdo by to měl dělat místo toho současného.

FC Hlučín (MSFL)

Alan Jančík, spolumajitel

NE

Jestli to tak půjde dále, většina velkých sponzorů přestane dávat do fotbalu finance.

Jiskra Rýmařov (MSFL)

Zdeněk Kudlák, hospodář klubu

NE

FC Dolní Benešov (MSFL)

klub se nevyjádřil

FK Nový Jičín (Divize E)

Petr Hurta, předseda klubu

ANO

Celou jarní část soutěže jsem neměl nejmenší výhrady. Loni na podzim jsme se setlaki s jedním zápasem, který byl evidentně ovlivněn v náš neprospěch.

Slavoj Olympia Bruntál (Divize)

Jan Urban starší, předseda klubu

ANO

Bospor Bohumín (Divize)

Lukáš Fluxa, předseda klubu

ANO

Dá se říci, že ano. Letos mi úroveň rozhodčích přišla lepší než loni. Aspoň za náš klub mohu říci, že jsme nebyli poškozeni chybnými verdikty sudích.

MFK Havířov (Divize)

Miroslav Matušovič, manažer klubu

ANO

Nemám ji ale úplně. Nechci všechny rozhodčí házet do jednoho pytle, protože i v naší divizi se najde dost dobrých rozhodčích, ale spíš je tam víc těch, kteří to snad ani nedělají schválně, ale pískat prostě neumějí.

FC Heřmanice Slezská (Divize)

Jaroslav Mlčoch, trenér a člen vedení

ANO

SK Dětmarovice (Divize)

Martin Pasz, předseda klubu

ANO

Řeknu to takhle - rád bych ji měl. Za poslední ročník jsme ale v klubu nabyli dojmu, že 90 procent rozhodčích to prostě neumí. Hlavně ti asistenti, protože to, co občas předvádějí, to je hrůza.

1. BFK Frýdlant nad Ostravicí (Divize)

klub se nevyjádřil

FK SK Polanka (krajský přebor)

Radovan Řehulka, předseda klubu

ANO

FK Stará Bělá (krajský přebor)

Zdeněk Palička, předseda klubu

NE

SK Šenov (krajský přebor)

Alexander Minich, předseda klubu

NE

Unie Hlubina (krajský přebor)

Pavel Ožana, předseda klubu

ANO

Beskyd Frenštát p. R. (krajský přebor)

Jiří Jurčík, člen výboru

ANO

V komisi rozhodčích pracuje mnoho bývalých rozhodčích, kteří předávají zkušenosti. S úrovní rozhodčích jsme spokojeni. Pokud postoupíme do divize, půjdeme pod řídící komisi na Moravě a tam jsme s vedením spokojeni.

FC Bílovec (krajský přebor)

Petr Šloff, předseda klubu

ANO

Někteří mladí rozhodčí šli rychle nahoru a nezvládají těžké zápasy. Úroveň by mohla jít nahoru.

TJ Háj ve Slezsku (krajský přebor)

Pavel Blažej, prezident klubu

ANO

Kovohutě Břidličná (krajský přebor)

Ludvík Zifčák starší, předseda klubu

NE

Důvěru v rozhodčí rozhodně nemám. Jakmile jim neposkytnete servis, jaký požadují, tak nemáte zajištěno, že uspějete.

FK Krnov (krajský přebor)

Marek Koraba, předseda klubu

ANO

Moravan Oldřišov (krajský přebor)

Lubomír Strouhal, předseda klubu

NE

SC Pustá Polom (krajský přebor)

Vladimír Grussmann, předseda klubu

NE

FK Český Těšín (krajský přebor)

Petr Bajtek, sekretář klubu

ANO

Na rozhodčí si letos opravdu stěžovat nemůžeme.

Lokomotiva Petrovice (krajský přebor)

Tomáš Lincer, sekretář klubu

NE

V tomto ročníku máme jednu neblahou zkušenost, kdy se nám potvrdily obavy z tendenčně řízeného utkání.

TJ Dolní Datyně (krajský přebor)

Stanislav Kotula, předseda klubu

ANO

Důvěru máme, byť to s rozhodčími moc ideální není.

Beskyd Čeladná (krajský přebor)

Petr Sedlák, předseda klubu

ANO

SK Brušperk (krajský přebor)

klub se nevyjádřil