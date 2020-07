„Kdyby mě nezlobilo koleno, rád bych hrál dál ve Frýdlantu, ale teď už to nejde. Navíc jsem dostal nabídku z Ostravy a společně Alešem Broulíkem povedeme ženský tým Baníku,“ řekl Wozniak, na jehož rozlučku dorazila spousta známých jmen. Na straně Staré gardy Baníku se objevili například Tomáš Bernady, Dušan Vrťo, Daniel Tchuř, Petr Samec, Václav Daněk, Aleš Neuwirth, Mario Lička, Tomáš Mičola nebo Antonín Buček.

Dres Wozi týmu pak oblékli Marek Čech, Petr Lukáš, Petr Faldyna nebo Adam Varadi, „Zažili jsme toho spolu spoustu. Hodněkrát jsme nastoupili proti sobě, jsme však kamarádi i mimo trávníky. Často na to vzpomínáme a jsem rád, že jsem mohl být součástí jeho rozlučky,“ řekl Varadi, jenž v současné době hraje za Frýdek-Místek.

Wozniakovu rozlučku měl na starost Martin Pecha, který nám prozradil, že přípravy celé akce trvaly tři měsíce. „Zaslouží si to. Vyučoval mladé hráče, nemá žádné nepřátele a je to zkrátka ukázkový člověk do kabiny. Byla to ikona,“ řekl na Wozniakovu adresu.

V týmu Radima Wozniaka se objevil taky jeho šéf Milan Válek nebo současný kouč frýdlantských Martin Šrámek. „Hráli jsme spolu už v dorostu Baníku, asi v 17 letech. Tam jsme se poznali, ale potom jsme se dlouho nepotkávali,“ uvedl trenér divizního Frýdlantu.

Když Wozniak končil v Hradci Králové, tak ho Šrámek přemlouval, aby za ním šel do Lískovce. „Byli jsme domluveni, dokonce už s námi trénoval, ale nakonec ho přetáhli do Frýdku-Místku, který byl v divizi, zatímco my jsme hráli v MSFL. Tehdy jsem mu řekl, ať tam jde, ale že ho stejně jednou budu trénovat,“ řekl Šrámek. A jeho slova se skutečně vyplnila. Když Wozniak dohrál v Petřkovicích, tak už jeho cesty skutečně vedly do Beskyd. „Potkal jsem tady spoustu kamarádů, výbornou kabinu, skvělý kolektiv a taky jsme vybojovali historicky nejlepší umístění,“ okomentoval Wozniak své frýdlantské angažmá.

Kluci za ním šli

Dvaačtyřicetiletý bek toho ve frýdlantském dresu vinou zdravotních problémů neodehrál tolik, kolik by si sám přál, v klubu ale zanechal výraznou stopu. „Už jsem ho ani moc netrénoval. Připravoval se individuálně a měl absolutní volnost. Trénoval, když chtěl a podle toho, co mu dovolila kolena. Na zápas však vždy přišel připravený a pokaždé odvedl stoprocentní výkon,“ uvedl Šrámek. „V šatně zanechal velký odkaz a kluci za ním šli, poslouchali ho. Když ale cítil, že někdo něco nedělá na sto procent, tak mu to dal sežrat. Snad si mladí kluci z jeho přístupu něco vzali,“ dodal.

V sobotu Woziho tým vyhrál 7:4. „Jsem rád, že jsem po dlouhé době viděl kluky z Mladé Boleslavi i Hradce Králové. Měli jsme úspěšné party. Všichni to jsou kamarádi a kluci s výborným charakterem,“ poděkoval Wozniak všem, kteří dorazili na poslední zápas jeho kariéry, během níž vybojoval tři postupy do ligy i dva postupy do druhé ligy. „Všude, kde přišel, slavil postup. Jen tady se mu to nepovedlo,“ pousmál se na závěr organizátor celého sobotního dne Pecha.