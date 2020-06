Letošní sezonu ukončil koronavirus, a tak se dvaačtyřicetiletý obránce loučil v přátelském utkání s Valašským Meziříčím. „Parta kluků je tady výborná, dávali mi energii. Bylo to příjemné,“ řekl po vítězství 3:2.

Byl jste dojatý?

Ani ne, už mám nějaký věk. Možná mi to ale dojde časem. Jsem rád, že jsme vyhráli a že jsme hráli dobrý fotbal. Padlo pět gólů a lidi, kteří přišli, mohli být spokojeni.

Jak na Frýdlant budete vzpomínat?

Nedám na něho dopustit, bylo to tady krásné. Potkal jsem tady spoustu kamarádů, výbornou kabinu i skvělý kolektiv. Setkal jsem se s trenérem Martinem Šrámkem, který mi kdysi ve Frýdku-Místku řekl, že mě stejně jednou bude trénovat. A to se vyplnilo. Vybojovali jsme historicky nejlepší umístění, chodili lidi, hráli jsme dobrý fotbal a to mě nabíjelo. Škoda mého bolavého kolena, z mé strany to mohlo být ještě o něco lepší.

Nemrzí vás, že jste se neloučil v soutěžním, ale jen v přátelském zápase?

Během posledních dvou let ve Frýdlantu pro mě byl kvůli kolenu v podstatě každý zápas v uvozovkách rozlučkový. Nehrál jsem kvůli bodům, ale protože fotbal miluju. Je mi jedno, jestli to byl přátelák nebo mistrák, byl to zkrátka zápas jako zápas a já jsem ho chtěl vyhrát.

Frýdlant patří k nejsilnějším týmům divize. Bude hrát vysoko i v další sezoně?

Máme dobře poskládaný tým, který má vnitřní sílu a energii. Pokud kluci zůstanou pohromadě, tak zase budeme hodně silní a budeme atakovat horní pozice tabulky.

Myslíte, že by si Frýdlant jednou mohl zahrát i třetí nejvyšší domácí soutěž?

Kádr na to Frýdlant má. S Petřkovicemi jsme taky byli nováčkem a dopadlo to fantasticky. Jednou by se to tady, za spolupráce s městem, klidně hrát mohlo. Prostředí je tady ideální.

Jak jste se vlastně do Frýdlantu dostal?

V Petřkovicích, kde jsem působil předtím, to nedopadlo dobře. Pak mi zavolal trenér Martin Šrámek a společně se Zdeňkem Staňkem jsme tady dorazili v balíčku. Přišli jsme, podepsali jsme a jsme tady spokojení.

Plánujete ještě naskočit do nějaké nižší soutěže, nebo už je vás konec definitivní?

Nějaké nabídky jsem dostal, bylo jich i docela dost, ale ve fotbale už pokračovat nebudu. Kdyby mě nezlobilo koleno, rád bych hrál dál ve Frýdlantu, ale teď už to nejde. Navíc jsem dostal nabídku z Ostravy a společně Alešem Broulíkem povedeme ženský tým Baníku. To nám pohltí hodně času a má energie půjde tímto směrem. Chceme to dělat naplno a holkám pomoct. Výzva, kterou máme, je uskutečnitelná a věříme, že se nám povede dostat holky na výsluní a udělat z nich časem zdatné soupeřky pro Slavii a Spartu.

Dříve jste hrával i za Frýdek-Místek. Jak na to angažmá vzpomínáte?

Velmi dobře. Na lidi okolo, na kluky i na celou partu. Až na jednoho člověka, který to nejen mě znepříjemnil, nedám na nikoho dopustit. Měl jsem rád i jejich fanoušky, zkrátka to bylo krásné zpříjemnění po ligové kariéře.

Vaše kariéra byla dlouhá a úspěšná. Na co nejdražší vzpomínáte?

Na první ligový start, na výhru nad Spartou, ale i na všechny tři postupy do ligy či dva postupy do druhé ligy. Těch postupů bylo docela dost. Celkově těch záchytných bodů je opravdu hodně a nejde z nich vybrat něco konkrétního. Pocity z vítězství a energie z týmů mě naplňovaly po celý život.

A na co naopak moc rád nevzpomínáte?

Na zranění, která mě dlouho trápila. Možná i proto jsem neměl tu kariéru ještě více bohatou. Ale to bych zase nepoznal spoustu lidí a možná bych si nevážil toho, co fotbal přináší. Druhým negativem je angažmá v Banské Bystrici, kde se to nepovedlo. Nebyla tam chemie mezi Slováky a Čechy – my jsme zkrátka mohli za všechno. Ale pravda také je, že tam mé výkony nebyly dobré.

V červenci proběhne vaše velkolepá rozlučka. Těšíte se?

Jsem z toho trochu v rozpacích. Je to akce Martina Pechy, který mi chce poděkovat za ty dva roky ve Frýdlantu. Řekl, že mi udělá malou rozlučku, ale vypadá to, že bude velká. Těším se na to, přijedou známí z Mladé Boleslavi či Hradce Králové a dokonce by mohl dorazit i Marek Čech. Bude to krásný den pro frýdlantský fotbal a já se těším, že posedíme a pokecáme.

Dorazit by mohli zajímaví hráči. Objeví se na vaší rozlučce i Milan Baroš s Janem Laštůvkou?

Ano, tohle jsem také slyšel. Všechno je možné, taky se ale může hrát liga. Oslovení jsou a uvidíme, co bude. Na začátku jsme spolu hrávali, jsou to fajn kluci, a pokud by přijeli, tak bych byl rád a potěšilo by mě to.