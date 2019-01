Frýdek-Místek -Mládežníci fotbalového klubu z Frýdku-Místku dosahují v posledních letech výkonnostní, ale i výsledkový růst. Co za tím vším stojí? Frýdecko-místecký a třinecký deník vyzpovídal vedoucího trenéra mládeže Fotbalu Frýdek-Místek, Radomíra Hlaváče.

Radomír Hlaváč. | Foto: Ján Balko

Ve funkci šéftrenéra střediska mládeže ve Fotbalu Frýdek-Místek působíte již třetím rokem. Jak byste zhodnotil své dosavadní působení v této funkci?

To je spíše otázka na vedení klubu, jak je s mou prací spokojeno. Sám sebe hodnotit nebudu a ani nechci. Do funkce šéftrenéra SCM jsem nastoupil v nelehké situaci, kdy nejstarší dorost sestoupil z druhé dorostenecké ligy. Aby klub nepřišel o střediskové centrum mládeže a tím i o nemalé finanční prostředky poskytované ČMFS, museli jsme se do dvou let vrátit zpátky. V té chvíli jsem se musel rozhodnout, zda zůstanu ve svém civilním zaměstnání a zvolím jistotu, nebo půjdu do rizika, že se dorostencům nepodaří postoupit zpět do druhé dorostenecké ligy a já budu bez práce. Zvolil jsem si fotbal a práci, která mě baví. Jsem proto rád, že se nám nakonec v rozmezí tří let podařilo postoupit nejen s A dorostem, ale také i s dorosteneckým béčkem do divize.

Fotbal ve Frýdku-Místku se za poslední roky hodně pozvednul. Do Stovek se pomaloučku vrací fanoušci. Jak jde poznat zvýšený zájem veřejnosti na mládežnickém fotbale? Přibylo rázem mladých fotbalistů či nikoliv?

Určitě přibylo. Všeobecně je u nás fotbal sportem číslo jedna, a ve Frýdku-Místku je teď, jak se říká „v kurzu“. Hodně tomu pomohlo angažování trenéra Radka Látala k družstvu mužů a také jejich výsledky. Po Látalovi k nám přišel Vladimír Skalba, který dával hodně prostoru našim odchovancům a přinesl do klubu spoustu nových poznatků a zkušeností s prací s mládeží. Teď je tady Olda Machala, který má velkou chuť posunout fotbal ve Frýdku-Místku ještě výše. Všichni svojí přirozenou autoritou a svým profesionálním přístupem přispěli či přispívají k vzestupu a popularitě tohoto sportu nejen ve Frýdku-Místku, ale i celého regionu. Do Stovek si našli cestu diváci a tím pádem i rodiče potencionálních mladých fotbalových nadějí.

Není tajemstvím, že se fotbalový klub potýká s velkým problémem, což je nedostatek tréninkových ploch. Jak se s tímto neduhem vypořádáváte nyní a co plánuje oddíl pro další měsíce?

Máte pravdu, tréninkové plochy jsou tím největším problémem, se kterým se v klubu dlouhodobě potýkáme. Vezmeme-li v úvahu, že máme 15 mládežnických družstev, které musí pravidelně trénovat, tak dvě travnatá hřiště jsou pro ně zkrátka hodně málo. Navíc na hlavní plochu se dostanou dvakrát týdně pouze ti nejmenší což je 5 družstev přípravek a jednou týdně při přízni počasí i ligoví žáci a nejstarší dorost. Proto jsme nuceni vynaložit nemalé finanční prostředky za pronájem plochy a šaten na stadionu TJ Slezan, kde nám trénují a hrají svá mistrovská utkání některá naše družstva. Toto hřiště si musíme udržovat vlastními prostředky a k dispozici tam máme pouze dvě šatny. Taková je tedy stávající situace s tréninkovými plochami. V klubu víme, že pokud se s prací s mládeží chceme zlepšovat a konkurovat špičkovým českým klubům, musíme pro naše mládežníky vybudovat kvalitní fotbalové zázemí. Náš dlouhodobý plán je koncentrovat všechna družstva do areálu stadionu ve Stovkách, kde bude mít každé družstvo svou kabinu a hlavně bude moci trénovat na kvalitních hřištích, které by měly být v tomto areálu vybudovány. Jsme proto velice rádi, že se magistrát města rozhodl převzít areál Stovky a zajistit finanční prostředky pro výstavbu a rekonstrukci tohoto stadionu. V první etapě, což je letos, bude postaveno hřiště s umělým povrchem (výstavba byla již zahájena, pozn. red.). Ve druhé etapě, v roce 2010, by měla být postavena budova, kde najde své zázemí celá naše fotbalová mládež.

Myslíte si, že kdyby měli vaši mládežničtí trenéři k dispozici takové tréninkové podmínky jako ve vyspělých ligových mužstvech, tak že byste byli schopni těmto týmům v mládežnických kategoriích i konkurovat?

Víte, nejde jenom o tréninkové podmínky, které jsou samozřejmě moc důležité. Klub musí hledat a najít kvalitní trenéry, aby naše mládežnická družstva měla ve všech věkových kategoriích kvalitní a odborné vedení sportovní přípravy. Dále je to skauting a vyhledávání talentovaných hráčů v našem regionu. Pak ještě musíme našim mládežníkům nabídnout v návaznosti na sportovní třídy studium na středních školách, internáty, dopravu, stravu, lékařskou a rehabilitační péči, trávení volného času, zkrátka postarat se o ně se vším všudy, pokud chceme konkurovat špičkovým klubům v republice.

Při fotbalovém klubu funguje již po několik let i sportovní fotbalová škola. U vás je to konkrétně 9. základní škola ve Frýdku. Jak hodnotíte svým pohledem spolupráci s touto školou?

Budu upřímný a musím přiznat, že v minulosti sportovní třídy na 9. základní škole nefungovaly jak měly a neplnily účel. Ve sportovních třídách jsme měli málo žáků, kteří hráli za naše družstva. Úroveň spolupráce mezi oddílem, školou a rodiči stoupá, což se projevilo i na zvýšeném počtu našich hráčů navštěvujících sportovní třídy. Na vedení školy klademe vysoké požadavky při sestavovaní rozvrhu, tak, aby co nejlépe vyhovoval našim požadavkům na sportovní přípravu žáků a jsme velice rádi, že se nám škola snaží vyjít maximálně vstříc. V hodinách tělocviku získáváme další prostor pro všeobecnou sportovní průpravu kluků zaměřenou nejen pro fotbal, ale i další sporty (atletika, gymnastika, kompenzační cvičení) a regeneraci (bazén).

Když se nějaký mladý hoch rozhodne stát se novým Nečasem, Svěrkošem, Škarabelou, či jiným ligovým fotbalistou, který vzešel z frýdecko-místecké líhně, kde by se měli rodiče obrátit?

Ať přijdou na stadion do Stovek, nebo mohou zavolat na telefonní čísla 595 534 535 a 739 600 375, či navštívit naše webové stránky www.fotbalfm.cz. Tam dostanou veškeré informace, které potřebují.

Pro výkon vaší funkce musí být jistě i nějaká specializace popřípadě trenérské vzdělání? Můžu se zeptat na vaše dosažené vzdělání?

Mé dosažené vzdělání je - Profesionální trenér mládeže UEFA.

K čemu všemu vás vlastně opravňuje vaše dosažené trenérské vzdělání?

Držitel této licence je oprávněn pracovat jako trenér a asistent u mládežnických reprezentačních týmů ČR, může vést středisková centra mládeže, centra sportovních tříd, výběry krajských fotbalových svazů, okresních fotbalových svazů a mládežnická družstva na všech výkonnostních úrovních.

Sám patříte do kolektivu lidí, kterým se fotbal v našem městě podařilo vzkřísit. Co za tím vším stojí a jaké cíle si klub dává do další sezony?

Vždy, když se má něco zlepšit a něčeho dosáhnout, musí se dát dohromady parta lidí, která nejen mluví společnou řečí, ale hlavně pracuje. Musím říci, že ono jak jste řekl vzkříšení není jen zásluhou fotbalového výboru a zaměstnanců klubu, ale i dílem spousty obětavých lidí, kteří pro fotbal ve Frýdku-Místku obětují hodně svého volného času, nebo poskytují finanční či materiální prostředky. Co se týče cílů pro nadcházející sezonu, rozdělil bych je na výsledkové a výkonnostní. V mládežnických kategoriích by se nemělo hrát jen na výsledky. Největší důraz klademe na výchovu a výkonnostní růst hráčů. Bohužel systém soutěží je nastaven tak, že se hraje o postupy, sestupy a o nemalé finanční prostředky poskytované ČMFS při zachování 1. žákovské a 2. dorostenecké ligy. I přesto je pro nás důležitější herní výkon jednotlivců a družstev. Výsledkové cíle jsou pohybovat se v horních patrech tabulek ve všech věkových kategoriích.

Kdybyste teď měl možnost nalákat do vašeho klubu nejen začínající, ale také i již pokročilé šikovné fotbalisty, co byste jim vzkázal?

Těm začínajícím bych vzkázal, ať v co největším počtu najdou cestu za fotbalem na Stovky, že se jim budeme v klubu snažit vytvořit ty nejlepší podmínky k tomu, aby mohli co nejvíce rozvíjet svůj talent. Těm pokročilejším bych určitě vzkázal, že jenom talent nestačí a pokud to chtějí ve fotbale někam dotáhnout stojí za tím spousta dřiny a odříkání. (jb)