Region /FOTOGALERIE/ – O víkendu pokračovala dalším kolem I. A třída.

I. A třída – skupina A

Bohuslavice – Vratimov 1:4 (1:0)

Po dvou nepovedených zápasech chtěli hostující fotbalisté konečně bodovat. „Do utkání jsme vstoupili aktivně a hned v úvodu si kluci vypracovali několik šancí. Jenže v 6. minutě zahrávali domácí přímý kop a náš brankář tuto střelu neudržel. Nešťastná branka nás pak na pár minut otupila,“ řekl hostující trenér Vladan Pražák. Domácí tak zásluhou Semelky vedli 1:0. Hosté si pak vypracovali několik šancí, které ale do gólového efektu nedokázali proměnit. „Do druhé půle jsme šli s odhodláním utkání zvrátit ve svůj prospěch,“ prozradil kouč Vratimova. A jeho slova vzala brzy za své. Ve 48. minutě se hlavou krásně trefil L. Skoupý. „Od té chvíle jsme pak na hřišti dominovali,“ poznamenal Pražák. V 51. minutě poslal hosty do vedení Tříska a když v 59. minutě skóroval důrazný Adámek, hosté už utkání nepustili. Navíc se v 77. minutě dobře zorientoval v pokutovém území soupeře Pešek, čímž pečetil zasloužené vítězství hostí. „Musím kluky pochválit nejen za předvedenou hru, ale především za přístup k utkání, bojovnost a touhu po vítězství. Předvedli jsme zatím nejlepší výkon na jaře a na tento bychom chtěli navázat a přenést jej do dalších utkání, která máme před sebou. Pevně věřím, že je v našich silách a schopnostech udržet se v soutěži,“ myslí si hostující trenér.

Vratimov: Smetana - Vašnovský, Dufek, Andrejko, Pešek - Adámek (81. Papala), Stolařík, Pohludka, L. Skoupý - Svěnčík (86. Klejnot), Tříska (73. Toman). Trenér: Vladan Pražák.

I. A třída – skupina B

Bystřice - Smilovice 0:1 (0:0)

Oba týmy se posunuly do středu tabulky I. A třídy - Bystřice směrem dolů a vítězní hosté směrem nahoru. O jejich triumfu rozhodla gólová situace z druhého poločasu. To Hromada unikl po lajně a předložil míč Cupkovi, jenž ho dostal do brány. Autor gólové přihrávky orazítkoval následně ještě tyč. Bystřickým se hra příliš nedařila, proti pozorně bránícímu soupeři, podnikajícímu rychlé kontry, se nedokázali prosadit. „Hosté na rozdíl od nás dali gól, takže vyhráli zaslouženě. Hráli velice účelně,“ sportovně přiznal trenér poražených Petr Bauman.

Bystřice: V. Cymorek - M. Bauman - Vávra, Škarka - J. Rusz (75. L. Pyszko), Hrazdílek (60. Kotas), Maier, Lachowicz, Drong - Noga, Aleš Kluz. Trenér: Petr Bauman.

Smilovice: L. Lysek - Pokluda - Máj, J. Topiarz, M. Kohut - Barteczek, L. Kohut, Dytko, Balvar - Hromada (89. Bolf), Cupek (77. Lipovčan). Trenér: Pavel Smatana.

Horní Suchá – Staré Město 2:1 (1:0)

S velkým pocitem křivdy se vraceli fotbalisté Starého Města z Horní Suché. Utkání, ve kterém šlo oběma celkům o hodně, skončilo nakonec těsným vítězstvím domácích. Ti šli do vedení ve 14. minutě. Když v 55. minutě zvýšila Suchá již na 2:0, zdálo se být o osudu zápasu rozhodnuto. V 85. minutě ale snížil Adámek a v samém závěru dokonce Smítal i vyrovnal. Jeho branka ale hostům pro ofsajd uznána nebyla. Suchá se tak od svého soupeře odtrhla, hosté jsou v tabulce I. A třídy momentálně dvanáctí.

Staré Město: Balko – Fára, Šafranko, Roman, Vojkovský (79. Polyak) – Smítal, Adámek, Talaš, Slíva – Prokeš (60. Pröschl), Růžička. Trenér: Libor Baran.

Brušperk - Raškovice 1:2 (0:0)

Také utkání mezi domácím Brušperkem a Raškovicemi bylo při pohledu na průběžnou tabulku pro oba celky důležité. Domácím utkání ale vůbec nevyšlo. Sice si v první půli vypracovali dvě nadějné příležitosti, jenže v 11. minutě mířil osamocený Demel vedle a ve 40. minutě pomohla hostům při Makúchově hlavičce tyčka. Hosté na svou příležitost trpělivě čekali a dočkali se po změně stran. V 52. minutě po rychlé kombinační akci prostřelil Zahradníka křižnou střelou R. Škapa. V 61. minutě zahrával z hloubi pole J. Škola trestný kop a Kacířova hlavička zapadla přesně do pravého růžku domácí branky. Až v závěrečné dvacetiminutovce se domácí hráči probrali a svého soupeře doslova semkli před jeho bránu. V 74. minutě brankář Kopecký zázračně zneškodnil hlavičku Makúcha z bezprostřední blízkosti. Gólem neskončily ani šance Šlesingra či Manďáka. Až v 88. minutě snížil po závaru Makúch, na vyrovnání už domácím čas nezbyl.

Brušperk: Zahradník – Strakoš (75. Cigánek), Manďák, J. Makúch, Havránek – Blahut, Klimek, Ječmenek (35. Machálek), Demel (65. Šlesinger) – Vančo, Polášek. Trenér: Leon Dostalík.

Raškovice: Kopecký – Saniter, J. Škola, Novák, Klímek (72. Vochta) – Juřica (69. Feike), V. Škola, J. Škapa – Kacíř, Špadt, R. Škapa (90. Platoš). Trenér: Vladimír Šindler.

