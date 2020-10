Řepiště drtí všechnu konkurenci

/FRÝDECKO-MÍSTECKO/ Sedm odehraných zápasů, 21 získaných bodů a 45 vstřelených branek. Bilance Řepišť, které působí v I.B třídě, je obdivuhodná. Sobotní osmý zápas sezony s Raškovicemi skončil po uzávěrce tohoto vydání. „Abych se přiznal, takový vstup do soutěže jsme očekávali. Máme v kádru více dobrých hráčů, se kterými chceme postoupit. Děláme pro to všechno,“ uvedl kouč týmu Pavol Bugáň, který do Řepišť přišel v zimě ze třetí slovenské ligy.

Řepiště drtí všechnu konkurenci. | Foto: Deník / Redakce

V Řepištích se opravdu sešel velmi dobrý kádr v čele s exbaníkovským Danielem Tchuřem, Petrem Cigánkem, Miroslavem Ceplákem nebo Michalem Bielikem. „Někoho jsem tady přivedl já. Hráči pak volali dalším a nám se povedlo dát dohromady opravdu silný a vítězný tým, který je navíc skvělý i povahově,“ pochvaluje si atmosféru v Řepištích trenér Bugáň. „Je to tady vážně kamarádské, dobře si to sedlo. To se mi vždy líbilo, pokaždé chci, aby se vytvořila dobrá parta,“ dodal. Řepiště dosud neztratily ani bod a míří vstříc k vysněnému postupu, v kabině si ale všichni uvědomují, že je čeká ještě spousta tvrdé práce. Ty největší zkoušky totiž teprve přijdou. „Zatím jsme hráli s těmi relativně slabšími soupeři. Ještě nás ale čekají Věřňovice, Oldřichovice nebo Záblatí, které považuji za našeho největšího soupeře. Já však věřím, že to zvládneme,“ říká Bugáň, který moc dobře ví, že jeho tým má ohromnou ofenzivní sílu. „Gól může dát úplně každý, v tom je naše velká přednost,“ uvedl trenér ambiciózního týmu. Jednou z největších zbraní Řepišť je osmatřicetiletý šutér Jan Stanovský, který dal v dosavadních sedmi zápasech devět branek. „Na Slovensku za sezonu nastřílel i třicet gólů,“ pochválil jeho přínos kouč Bugáň, který se do Řepišť přestěhoval. „Oženil jsem se a podnikám tady. Je nás tady několik funkcionářů, kteří ten fotbal děláme spolu,“ řekl o své práci v rozjetém týmu z I.B třídy. Je však otázka, jak dlouho se v této soutěži Řepiště ještě ohřejí. „Postup je opravdu reálný,“ uzavřel Bugáň.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu