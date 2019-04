Kromě setkání s vedením klubu nechyběli na tréninkových jednotkách mládežnických týmů.

Plánovaná návštěva reprezentačních koučů U20 (Jiří Žilák), U19 (Jan Suchopárek) a U18 (Luboš Kozel) měla jasný podtext. Přesvědčit se na vlastní oči, jak se v Karviné pracuje s mládeží, v jakých podmínkách a podobně. Samozřejmostí bylo setkání s nejvyššími představiteli klubu, nechyběl ani trenér A-týmu František Straka.

O návštěvu se celý den staral šéftrenér mládeže MFK Karviná Petr Gibala. „Všichni trenéři u nás nebyli poprvé, proto věděli, jak to tady vypadá a probíhá. Vždycky je ale lepší, když vidí tréninkový proces naživo a bavíme se s nimi z očí do očí. Vyměnili jsme si různé názory, pohledy na tréninkový proces. Probrali jsme plno věcí, byl to užitečný den,“ uznal Gibala.

Jiří Žilák, Jan Suchopárek i Luboš Kozel se přesvědčili, že se v Karviné pracuje na té nejvyšší úrovni, a že tréninkové podmínky (hřiště, zázemí, pomůcky) má Karviná jedny z nejlepších v republice. „Viděli tréninky ligových dorosteneckých týmů U19 a U17, žákovských týmů U15 a U14 a nechybělo ani setkání s trenéry jednotlivých mládežnických týmů,“ podotkl Petr Gibala.

Reprezentační trenéři si rovněž udělali obrázek o svých potenciálních svěřencích. „Jsme menší klub, takže každý hráč, který se dostane do nějakého národního týmu, je pro celý klub velkým úspěchem,“ upozornil Petr Gibala. Aktuálně má Karviná v reprezentaci U16 Olivera Jurčáka a v U17 Patrika Goje.