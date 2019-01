Třinec - V prvním čtvrtfinále Poháru ČMFS mezi Třincem a Libercem měl Zdeněk Konečník za stavu 0:1 na noze vyrovnání, z gólu se však nakonec neradoval. Jeho tým první duel prohrál 0:3 a je na pokraji vyřazení. Mladý záložník a všichni jeho spoluhráči se koncentrují na zítřejší důležitý druholigový zápas v Hlučíně.

Zdeněk Konečník | Foto: archiv

Nezdá se vám porážka s Libercem o tři branky až příliš krutá?

Určitě to kruté je. Kdybychom uhráli nějaký lepší výsledek, mohli bychom o postup bojovat u nich. Teď už to budeme mít těžké. Všechno je možné, třeba to podcení nebo postaví náhradníky. My u nich můžeme jedině překvapit.

Liberečtí pojistili své vedení až v samém závěru utkání. Bylo to způsobené tím, že jste otevřeli hru, začali hrát na tři obránce a snažili se vyrovnat?

Už to byla hra na risk. Hráli jsme na tři beky, míč šel dopředu, kde jsme o něj přišli a znovu jsme museli rychle spěchat nazpátek. Pak je velmi těžké vrátit se s protivníkem včas.

Mysleli jste více na druholigový duel v Hlučíně než na pohárové utkání s Libercem?

Určitě ano. Prioritou je záchrana, ten pohár je spíše takovým doplňkem. Přišlo přes dva tisíce diváků, vytvořili velice slušnou atmosféru, výborně povzbuzovali. Bylo slyšet oba tábory fanoušků.

Pojďme k druholigové realitě. V úvodních zápasech jste se dostal do několika šancí, žádnou jste ale nevyužil. Protrhnete střeleckou smůlu zítra v Hlučíně?

Čekám na gól, snad se prosadím co nejdříve. Tak uvidíme.

Jaké v Hlučíně očekáváte utkání?

Hlavně neprohrát. Musíme vycházet ze zajištěné obrany, nedostat gól a nějaký potom dát. Myslím, že se tam dá vyhrát, věřím, že v Hlučíně uspějeme.

(rom)