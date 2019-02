Frýdlant n. O. – Hodně smůlovaté utkání odehráli divizní fotbalisté Frýdlantu nad Ostravicí na domácím hřišti. V duelu s Novým Jičínem potřebovali nutně bodovat, nakonec ale zápas prohráli díky vlastní brance.

Ilustrační foto | Foto: Deník/archiv

Lepší vstup do utkání měli hostující fotbalisté. Ti zahrozili jedovatou ranou Opatřila v 7. minutě, kterou brankář Polach musel řešit nadvakrát. O osm minut později to byli znovu hráči v modrých dresech. Trestný kop Uhlíře našel hlavu Maliny a míč jen o chlup minul frýdlantskou svatyni. V 16. minutě se již hosté radovali ze vstřelené branky, ale gól Malinovi pro jeho ofsajdové postavení neplatil. Frýdlant poprvé o sobě dal vědět v 19. minutě, kdy se Dvořák prodral přes dva hráče hostí, jeho střelu stačil ještě v pádu vyrazit brankář Garčár. Když už to vypadalo, že poločasový výsledek bude bezbrankový, napřáhl novojičínský kapitán Švec, jeho střelu stačil ještě na poslední chvíli tečovat Lokša a hostující družina šla do vedení – 0:1. „První půle nebyla z naší strany vůbec dobrá. Chyběla mi tam bojovnost, větší chuť hrát a nabízet se. Možná tam byla i nervozita," hledal příčiny špatné hry svých svěřenců domácí trenér Michal Chlebek.

Po změně stran se obraz hry přeci jen změnil. Frýdlantští přidali a blízko vyrovnání byla již Myšinského hlavička z 58. minuty. Tu ale reflexivním zákrokem vyrazil brankář Garčár. V 67. minutě se domácí přeci jen dočkali. Střídající Martin Šigut byl na hřišti sotva pár vteřin, když napřáhl zpoza velkého vápna a míč zasvištěl přesně k tyči – 1:1. Rozhodnutí přišlo v samém závěru utkání. Rozhodčí Řezníček přehlédl jasný faul na Svatonského, Nový Jičín podnikl rychlý výpad na svou útočnou polovinu a Macíček s přispěním Hrdličkovy nešťastné teče rozhodl o tom, že si cenné tři body odvezou domů hosté. „Ve druhé půli jsme byli podle mého lepší. Podařilo se nám vyrovnat, bohužel své šance jsme pak nedali. Jičín pak rozhodl po jasném faulu na našeho hráče. Bohužel jsme tu jejich rychlou akci přes celé hřiště nepřerušili a oni se štěstím dali druhou branku. Je to velká škoda," mrzelo po zápase domácího trenéra. „V prvním poločase podali hráči velice dobrý výkon, což jsme v závěru korunovali vedoucí brankou. Zkraje druhého poločasu nás ale soupeř zmáčknul, nepochopitelně jsme se zatáhli a inkasovali jsme vyrovnávací trefu. Naštěstí jsme se ale nepoložili a na hráčích bylo vidět, že zápas chtějí dotáhnout do vítězného konce, což se nám v závěru po akci Macíčka a vlastní brance domácích podařilo. Jsou to pro nás nesmírně důležité body," zářil spokojeností novojičínský trenér Alois Holub.

1. BFK FRÝDLANT – NOVÝ JIČÍN 1:2 (0:1)

Branky: 67. Šigut – 43. Lokša, 87. Hrdlička vlastní. Rozhodčí: Řezníček – Polanský, Částečka. ŽK: Střižík, Hrdlička, Dvořák. Diváci: 210.

Frýdlant: Polach – Střižík, Hrdlička, Křiva, Hutník – Myšinský (81. Bystroň), Šrámek, Němec (67. Šigut), Dvořák – Svatonský, Preči. Trenér: Michal Chlebek.