Hladík z Frýdlantu vyfasoval stopku na 15 let a pokutu milion. Co reakce klubu?

Podle Etické komise FAČR jste nabídl v roce 2019 panu Lukáši Pobořilovi úplatek ve výši od 25 do 50 tisíc, respektive od 25 do 100 tisíc korun, s cílem ovlivnit utkání MOL Cupu Valašské Meziříčí – Slavičín, respektive Valašské Meziříčí – Třinec. Dále jste měl v roce 2021 slíbit panu Filipu Firbacherovi úplatek, aby zařídil ovlivnění utkání Rakovníku s Motorletem Praha. Můžete to vyvrátit? U obou obvinění probíhala trestní řízení, v nichž si myslím, že bylo provedeno rozsáhlé a důkladné dokazování. Od samého počátku tvrdím, že s danými případy nemám nic společného a obě trestní řízení dopadla tak, že jsem byl soudem pravomocně zproštěn obžaloby. O to více mě překvapilo rozhodnutí komise, která nebrala žádný ohled na rozhodnutí těchto soudů. V případě obou zápasů Valašského Meziříčí mělo dojít k provinění v roce 2019, mohu se pouze domnívat, proč se tato věc dostala k etické komisi až po téměř pěti letech.

Pojďme k výši trestu. Co tomu říkáte? Trest mě šokoval. Přijde mi absurdní a spíše jako takový pokus o hledání obětního beránka. A pokud to porovnám s ostatními tresty, například těmi, které padaly v souvislosti s aférou pana bývalého místopředsedy FAČR Berbra a jsou dostupné na webových stránkách FAČR, tak ty tresty jsou až směšné v porovnání s mým. Jedna věc mi ale přijde ještě horší.

Běžného fanouška napadne, že takový trest a samotné obvinění nespadne jen tak z nebe. Co jste tedy provedl, pokud jste nenabízel úplatek? Tak to je přesně, o co tu jde. Kvůli nepravomocnému rozhodnutí etické komise a následnému vydání komuniké jsem byl odsouzen všemi médii. Ale soudy již předtím rozhodly o mé nevině a já upřímně sám nevím, jak mám více dokázat, že jsem nic neprovedl.

Jak na kauzu reaguje vaše okolí? Přítelkyně, rodina, kamarádi, spoluhráči… Spoustu lidí to určitě nepříjemně překvapilo, jelikož nemají a ani nemohou mít všechny informace. Nicméně podpora od těch lidí, co mě znají, ta byla a je stále neuvěřitelná. Jednoznačně mi to obrovsky psychicky pomohlo a všem za podporu moc děkuji. Budu dál bojovat a hájit svou nevinu.

Zmíněné hráče, konkrétně tehdejšího gólmana Valašského Meziříčí Lukáše Pobořila a Filipa Firbachera, který je teď ve Varnsdorfu, znáte?

Hráče defacto nijak neznám, proti panu Firbacherovi a Pobořilovi jsem možná dvakrát nastoupil jako soupeř, ale jinak jsme v kontaktu nikdy nebyli a nejsme.

Nikdy jste v kabině neslyšel, že je zápas takzvaně cinklý?

Toto si nevybavuji, samozřejmě čtu noviny, ale nebudu se tady pouštět do nějakých polemizací.

Sázel jste někdy vy sám?

Občas si možná vsadím na Pemier League nebo vítěze grandslamu, ale žádný vášnivý sázkař nejsem.

Na zápas, do kterého jste zasáhl, jste si tedy nikdy nevsadil?

Určitě ne. Na takový zápas bych si nikdy nevsadil.

V kauze je zmiňováno jméno rozhodčího Michala Patáka, jenž kvůli jinému skandálu vystoupil z fotbalové asociace. Byl jste s ním někdy v kontaktu?

Rozhodčího pana Patáka znám pouze z novin, jinak ho neznám a v kontaktu jsem s ním nikdy nebyl.

Šok pro Varnsdorf. Holeňák reaguje na sázkařskou aféru, kanonýr se brání

Musím se zeptat i na ten soud. Byl jste pravomocně zproštěn obžaloby, mělo se tak stát pro nedostatek důkazů. K tomu došlo jak a kdy?

První soud mi začal v dubnu 2021. V tomto případě proběhlo tuším pět soudních jednání. Soud vyslechl několik svědků, bylo provedeno několik znaleckých posudků a několik dalších důkazů. Soud nám dal následně za pravdu a v celém rozsahu mne zprostil obžaloby. Odvolací soud poté toto rozhodnutí potvrdil. Druhý soud se konal loni, tedy v roce 2023. Zde proběhlo pouze jedno soudní jednání a soud mě také pravomocně zprostil obžaloby, kdy i sám státní zástupce mne v závěrečné řeči navrhl zprostit obžaloby. Proto rozhodnutí etické komise upřímně vůbec nerozumím. Soud má přeci mnohem lepší prostředky na to, aby danou věc vyšetřil, než etická komise. V podstatě nevím, jak bych více mohl prokázat svou nevinu a defacto zde vznikl určitý precedens, kdy spolky, jako v této situaci FAČR, můžou ignorovat rozhodnutí soudů a vydat rozhodnutí zcela opačné. Můj advokát to považuje za nepřípustný odklon od základních zásad, na nichž stojí demokratický právní stát a od principu právní jistoty. Jedná se dle jeho názoru o zjevný projev svévole etické komise.

S jakými důkazy přišel při ukládání trestu FAČR?

K dnešnímu dni nevím, na základě jakých důkazů etická komise rozhodla, odkud získala podklady z trestních spisů. Rozhodnutí etické komise ze čtvrtka 25. ledna 2024 bylo vydáno bez jakéhokoliv odůvodnění. O odůvodnění rozhodnutí v rámci podaného odvolání momentálně žádám.

"Fotbal hraju od šesti let…"

Můžete veřejnosti přiblížit svůj pohled na jednání před fotbalovým soudem?

Věc je stále živá a není pravomocně skončena, proto i mé komentáře k této záležitosti tomu musí odpovídat. Řeknu k tomu ale vše, co mohu. První zasedání s etickou komisí proběhlo 20. listopadu 2023, druhé se uskutečnilo 25. ledna 2024. Průběh obou jednání byl pro mě i mého advokáta velice překvapující, když členové etické komise mě vůbec blíže neseznámili s projednávanou věcí, nepoučili mne o mých právech a rovnou mě začali vyslýchat a klást otázky. Ve chvíli, kdy můj advokát členům etické komise sdělil, že se necítím být vinen a v řízení se k obvinění dále nehodlám vyjadřovat, neboť již vše bylo řečeno v rámci trestního řízení, bylo na členech etické komise znát značné pohoršení, jak to, že jsem si dovolil využít svého práva zakotveného v disciplinárním řádu a nevypovídat. Okamžitě jsem byl upozorňován, že etickou komisi pravomocný rozsudek soudu vůbec nezajímá. A to nebylo vše.

Co ještě?

V průběhu řízení jsem rovněž zjistil, že ostatní obvinění byli vyslýcháni zcela záměrně odděleně, abych jejich výslechu nemohl být přítomen, a to i přes to, že dle obvinění jsme měli vytýkaný disciplinární přečin páchat společně. Jak mi můj advokát vysvětlil, etická komise tak postupovala zcela účelově, abych nemohl být přítomen jejich výslechu a nemohl namítat nekorektnost vedení výslechu obou obviněných a kladených otázek. Etická komise nám ani k naší žádosti nezaslala přepis jejich výpovědí, tedy se k nim ani nijak nemůžeme vyjádřit či proti nim ohradit. Od samého počátku řízení mi přijde, že u etické komise neexistovala presumpce neviny, ale hledala obětního beránka, kterému uloží exemplární trest. Od samého počátku mi bylo jasné, jak etická komise rozhodne, ale i tak mne uložený trest doslova šokoval.

Rozhodnutí etické komiseZdroj: se svolením FAČR

Odvolal jste se. Co teď bude následovat a kdy má padnout definitivní verdikt?

Ano, odvolal jsem se, ale co bude následovat, to nedokážu nyní říct. Každopádně rozhodnutí etické komise bude přezkoumáno Odvolací komisí FAČR.

Pokud vám bude trest potvrzen, co budete dělat?

Popravdě jsem ještě nad tímto ani neuvažoval, stále věřím, že odvolací komise rozhodne jinak. V opačném případě se budu muset obrátit na nezávislý soud.

Fotbal pro vás jistě hodně znamená. Jak moc by vám chyběl?

To snad nedokážu ani popsat. Hraju ho od svých šesti let a ani nechci pomýšlet na to, že bych si ho už nemusel zahrát.

A co případná pokuta milion korun? Za jakých podmínek byste ji musel uhradit?

Nad tím jsem také ještě neuvažoval. Jak jsem již řekl, stále věřím v jiný výsledek u odvolací komise.

Gigantická pokuta v českém fotbale: Milion za sázky, k odhalení pomohli i hráči

Jaký teď máte vlastně režim? Trénujete ve Frýdlantu?

Momentálně ve Frýdlantu netrénuji, jelikož se mnou klub přerušil spolupráci, což plně chápu a respektuji. Upřímně mě mrzí, že jsem klukům v klubu ztížil už tak těžkou situaci, ale ani v nejhorším snu jsem nečekal takové rozhodnutí od etické komise. Připravuji se tedy individuálně a určitě to tak bude do té doby, než rozhodne odvolací komise. A co bude následovat po ní, to nedokážu říct. Vše konzultuji se svým obhájcem.