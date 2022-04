„Chtěli jsme postoupit z osmičlenné skupiny, což by pro nás byl úspěch. To se nám povedlo a všechno ostatní už pro nás bylo bonusem. No a nakonec jsme skončili první,“ prohlásil po turnaji spokojeně trenér dívčí brušperské starší přípravky Zdeněk Morys.