Podle obžaloby si Černaj dříve pořizoval a přechovával fotografie mladých fotbalistů, na kterých byli zachyceni v erotických a vyzývavých pozicích. Za to byl i odsouzen. Opavský soud mu celkem za pět prokázaných trestných činů uložil rok vězení se šestnáctiměsíčním odkladem. Kromě toho dostal dvouapůlletý zákaz pracovat v mládežnických organizacích a musel nastoupit léčbu. „Muž nebyl v minulosti trestán, navíc se ničemu nevyhýbal, spolupracoval a sám už nastoupil léčbu,“ řekl tehdy soudce Vladimír Polášek.

„Dana znám již několik let, udělal obrovské množství práce nejen pro mne samotného, ale hlavně pro hráče, jakými jsou Coufal, který letos skončil druhý ve Fotbalistovi roku, ale také pro Lischku, Stronatiho, Jurošku a desítky dalších. Dan pro mě je a bude skvělým sportovním ředitelem, jedním z nejkompetentnějších v regionu, možná i v celé zemi,” postavil se na Černajovu stranu statutární ředitel akciové společnosti Jan Lokaj.

K celé záležitosti se pro Deník vyjádřil také samotný Černaj.

Zaskočila vás slova pana Mamuly, která na zastupitelstvu zazněla?

Předně bych chtěl říct, že jsem velmi otevřený ohledně své minulosti, nic nezatajuji a nelžu o tom, co se stalo. Jedná se o více než sedm let starou věc, u které se už tehdy některým lidem hodilo ji medializovat. Z toho důvodu jsem se celou situaci snažil vyřešit co nejrychleji, tudíž došlo k doznání a následně i k uzavření celého procesu.

Takže toto obvinění bylo pravdivé?

Ano. Ještě jednou chci říct, že jsem nikdy nic nezatajoval, otevřeně jsem se ke všemu postavil a už sedm let pokračuji v životě bez toho, aby mi toto někdo předhazoval. Tedy právě až do úterý 16. března letošního roku.

Hlavní představitelé fotbalu ve Frýdku-Místku na snímku i s Vladimírem Coufalem.Zdroj: archiv

Proč se podle vás předseda spolku rozhodl po tak dlouhé době vaši minulost vytáhnout?

To nevím, jaký k tomu měl motiv. Předpokládám ale, že mu jde o diskreditaci mne a celé akciové společnosti. Aby nás prostě donutil odejít z Frýdku-Místku a on zde mohl dělat fotbal se svým spolkem sám.

Dovedete si v tuto chvíli vůbec spolupráci se zapsaným spolkem ještě představit?

Tak to je otázka spíš na našeho ředitele, pana Lokaje. Víte ale, co je ale zajímavé?

Povídejte…

Před necelými dvěma lety, někdy v létě roku 2019, jsme s panem Mamulou absolvovali sérii schůzek, na kterých jsme se domlouvali na detailech možné spolupráce. Pózovali jsme na fotkách a následně se udělal slavnostní článek na klubovém webu o tom, že Radim Mamula za zapsaný spolek a Daniel Černaj za akciovou společnost se dohodli na vzájemné spolupráci pro dobro fotbalu. A že ve Frýdku-Místku už zase je jen jeden klub. Je zcela zmatečné od pana Mamuly, proč mu má minulost předtím nevadila a teď je opět pro něj tak důležitá. A to dokonce natolik, že jí věnuje plné čtyři minuty vystoupení před zastupiteli města.