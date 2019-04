20.45 - Policie hodnotí: Vše v klidu

Opavští fanoušci odjeli a vypadá to, že tentokrát k žádným konfliktům mezi fanoušky, u kterých by musela zasahovat policie, nedošlo.

Deníku to večer opět potvrdil mluvčí policie Richard Palát s tím, že policisté řešili pouze dva případy nevhodného chování. V prvním případě šlo o fanouška Baníku, který neuposlechl výzvu a dostal pokutu.

V druhém případě šlo o agresivního fandu opavského klubu, kterému policisté museli nasadit pouta.

19.30 - Slezské derby ovládl Baník



Ostrava vrátila Opavě porážku. Vítězství ukořistili fotbalisté Baníku díky střelám Diopa a Hrubého.

Chování fanoušků se obešlo bez větších výtržností. Podle policejního mluvčího Richarda Paláta zatím není hlášený žádný incident.

18.55 - Zápas skončil



17.15 - V kotli opavští fanoušci odpálili pyrotechniku:



17.00 - Utkání začalo.

Fotbalisté Ostravy, kterým jde o udržení šestky, hrají v bílém dresu. Slezané bojující o únik ze skupiny o záchranu vsadili na žluto-modrou.

Baník se pokusí Opavě vrátit podzimní porážku 1:2.

16.15 - Fanoušci Opavy jsou v kotli

Příjezd fanoušků SFC do Ostravy na vítkovické nádraží se obešel bez jediného vážnějšího incidentu.

Jak potvrdil Deníku mluvčí policie Richard Palát, policisté doprovodili fanoušky až k fotbalovému stadionu. Během přesunu nemuseli proti žádnému z nich zasahovat, nikdo nebyl zadržen.

14.30 - Opavské nádraží se zbarvilo dožluta

Nádražní stanice Opava východ se ponořila do žluté barvy. V neděli 21. dubna ve 14.30 hodin odtud totiž vyjel speciál vypravený Českými drahami, aby fanoušky SFC Opava odvezl do Ostravy-Vítkovic.

Příznivci Opavy se na nádraží sešli hodinu před odjezdem, na pořádek dohlíželi policisté.

Odjezd fans SFC z Opavy:

12.30 - Policie: Zatím jen maximální pohotovost



Do nedělního poledne se v souvislosti s „rizikovým“ fotbalovým utkáním Ostrava – Opava nestal žádný incident. Řekl to mluvčí policistů Richard Palát s tím, že bezpečnostní složky se nacházejí ve stavu maximální pohotovosti.

„Očekáváme příjezd až devíti stovek hostujících fanoušků,“ dodal.

Opavské fanoušky přiveze speciální vlak

Fotbalový klub SFC Opava ve Vítkovicích podporovat 858 fanoušků. Mohlo jich být i více, ale po výtržnostech při posledním domácím zápase Opavy s Olomoucí klub navýšení kvóty vstupenek odmítl.

„Pokud bychom dostali lístků více, určitě by o ně byl zájem,“ uvedl již dříve pro Deník Tomáš Hrubý, šéf opavských fanoušků.

Ti si dali sraz na opavském východním nádraží. Vlak do Ostravy vyjel po půl třetí. Z Ostravy zpět do opavské stanice bude mít odjezd v 19.55.

TRENÉŘI PŘED ZÁPASEM

„Bude plný stadion a já věřím, že naši fanoušci nás doženou k vítězství. Nebude to ale jednoduché, protože Opava hraje taky o hodně. O to je to zajímavější. Snad uvidíme výborný fotbal,“ řekl kouč Baníku Bohumil Páník.

„Na derby se těšíme. Baník sice prohrál v Plzni, ale podal velmi dobrý výkon. Tlačí se do šestky, my chceme zase nahrát co nejvíce bodů. Říká se, že derby nemá favorita, ale síla kádru hovoří ve prospěch soupeře,“ podotkl trenér Opavy Ivan Kopecký.

Baník se pokusí Opavě vrátit podzimní porážku 1:2. „Tam jsme hráli špatně. Pokud chceme vyhrát, budeme muset navázat na poslední tři zápasy. Těšíme se, ta správná nervozita ale přijde až v neděli. Mužstvo se připravovalo celý týden koncentrovaně,“ dodal Bohumil Páník.

Připomeňte si v přiložené fotogalerii atmosféru slezského derby z listopadu loňského roku v Opavě: