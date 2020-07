Bystřice byla v krajském přeboru nováčkem a bylo to znát. „Měli jsme nováčkovský elán, který nás ale hned srazil. Jen málo hráčů z našeho kádru dříve působilo v kraji, a tak jsme dojeli na nezkušenost,“ řekl kapitán a lídr týmu Ivan Martinčík, jenž je spojkou mezi kabinou a realizačním týmem, ve kterém se sám angažuje.

V Bystřici ví, že se jim uplynulý ročník příliš nepovedl, a tak se už poctivě připravují na další sezonu. V přípravě dvakrát vyhráli a s dosavadním vývojem jsou spokojeni. Do příští sezony Bystřice půjde se stejným kádrem, jaký v soutěži bojoval i loni. „Pauza ale byla dlouhá, takže jsme nesehraní a ty zápasy podle toho vypadají. Uvidíme, jak to bude vypadat v ostrých duelech,“ uvedl Martinčík.

Když Bystřice před rokem vybojovala postup, hráči si společně sedli a řekli, že do kraje chtějí jít. V první sezoně soutěž zachránili a stejné ambice budou mít i v příštím ročníku. „Snad na tom budeme lépe než loni. Ale po tak dlouhé pauze nikdo neví, co bude,“ vyhlíží start sezony Martinčík.

Bystřici by také mohla pomoct rekonstrukce trávníku, která na hřišti proběhla. „Pro naší kombinační hru to bude lepší,“ říká kapitán týmu. „Každopádně se chceme vyhnout sestupu a budeme se snažit jít do jara z lepší pozice, než tomu bylo naposledy,“ dodal Martinčík.