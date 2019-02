Lískovec – Fotbalisté Lískovce se před letošní sezonou značně posílili. Do týmu přišla velká zkušenost, a to jak na postu gólmana, kde chytá Martin Dittert, či v poli. Obranu tak vyztužili Kubáň, Staník či Maléř. V záloze Lískovec posílili Holý a Chlebek a také útočná dvojice L. Myšinský – Broulík má v krajském přeboru obrovskou sílu.

Martin Šrámek. | Foto: Ján Balko

Po patnácti odehraných kolech má Lískovec před druhou Čeladnou jedenáctibodový náskok, který si Lískovečtí budou chtít v jarních odvetách udržet. Po posledním domácím zápase s Hradcem nad Moravicí, který mimochodem Lískovečtí vyhráli vysoko 5:0, jsme položili hrajícímu trenérovi Martinu Šrámkovi několik otázek.

Utkání s Hradcem se pro vás začalo vyvíjet velice příznivě. Dali jste gól hned z prvního útoku…

Je super, že hned první akce nám vyšla, kdy po křídle utekl Lukáš Myšák (Myšinský, pozn. red.), dal míč pod sebe a já jsem se snažil vystřelit po zemi a do protipohybu hostujícího gólmana. To uklidnění přišlo velice brzo a to bylo hodně důležité.

Po výhře 5:0 panuje asi velká spokojenost?

Určitě. Já jsem strašně rád, že jsme si to vítězné tažení v posledním kole nezkazili. Pro nás bylo důležité udržet si ten bodový odstup od ostatních týmů, což se nám povedlo. Pokud se nám na jaře vyhnou zranění, tak ten náskok je už tak velký, že budeme moci hrát v klidu.

Podzimní část sezony vám skončila. Lískovec spoustu soupeřů doslova přejel a vyhrával několikabrankovým náskokem. Které utkání ale patřily k těm těžším?

Tak určitě to bylo domácí střetnutí s Čeladnou, které jsme nakonec vyhráli těsně 1:0. V té době ještě žádné velké bodové rozdíly mezi družstvy nebyly, takže z toho pohledu to bylo velice důležité vítězství. Také byl pro nás důležitý závěr střetnutí v Petrovicích, kdy jsme dvakrát prohrávali o dvě branky a nakonec jsme remizovali. I v Krnově to nebylo vůbec jednoduché, jelikož i tam jsme v průběhu zápasu prohrávali o dva góly. Tyto zápasy byly pro nás hodně těžké a také důležité.

Krajský přebor nyní vedete s jedenáctibodovým náskokem. Dá se vůbec tomuto týmu něco vytknout?

Tak vytknout se dá vždycky něco. Pokud nějaké chyby máme, tak si je ale necháme určitě mezi sebou v kabině a tam se to také rozebere.

Podzimní část sezony skončila, jaký program vás v nejbližší době čeká?

Až do 10. prosince budeme stále trénovat. Možná nějaká oslava vydařeného podzimu proběhne. Uvidíme.

Ve spoustě podzimních zápasů se váš tým setkal s velkou nevraživostí soupeřových fanoušků. Úspěch se v České republice zkrátka neodpouští. Souhlasíte?

To je ale u nás normální jev. Když někdo vede tabulku s tak velkým bodovým náskokem, tak se jej ostatní snaží z té první příčky sesadit. To je ale logické. Myslím si ale, že v některých zápasech se soupeři cítili zbytečně ukřivděni. Hlavně v Krnově, kdy domácí vedli dvacet minut před koncem střetnutí 4:2, ale my jsme jim pak dali tři góly z dálky a oni se hned cítili poškozeni a ukřivděni. Vůbec ale nevím proč. Nejvíce ukřivděný tým se mi u nás zdál Háj ve Slezsku, který tady vedl a nakonec utkání nevyhrál a za vše pak mohl rozhodčí. Vždyť my za celý podzim kopali pouze jednu penaltu. Zkrátka ať si každý udělá obrázek sám.

Když si trochu zafantazírujeme a posuneme se o půl roku dopředu. Lískovec postupuje do divize. Plánujete, nebo je něco v plánu v klubu, co se týče zdejšího stadionku a jeho prostředí?

Postup do divize by byl krásný, ale ještě tam zdaleka nejsme. Je za námi pouze polovina cesty. Máme v plánu do budoucna zkvalitnit hlavně vybavení a sociální zázemí pro zdejší diváky, jelikož máme opravdu skvělé fanoušky, za což bych jim rád touto cestou velice rád poděkoval. Také bych chtěl poděkovat všem našim sponzorům, kteří přispívají na chod lískoveckého klubu.